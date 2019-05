"Евровидение-2019": песенный праздник в 20 строках

Правообладатель иллюстрации Eurovision.tv Image caption Начиная с верхнего левого угла по часовой стрелке: Тамта, Билал Ассани, Сара Мактернан, Tulia, Hatari

Исландский индастриал? Норвежский йойк? Польский "белый голос"? Всё это ждет меломанов в Тель-Авиве на проходящем на этой неделе конкурсе "Евровидение".

Из 41 страны, которые борются друг с другом в полуфиналах 14 и 16 мая, останется лишь 26 для финального торжества, намеченного на субботу, 18 мая.

И этот год, как и многие предыдущие, не обошёлся без скандалов: например, Украина отказалась от участия в конкурсе, а Израиль в очередной раз раскритиковали за нарушение прав палестинцев.

Но миллионы фанатов, как и прежде, будут внимать смеси музыки, гламура и китча и смотреть яркое шоу.

Отслушав композиции всех участников, Би-би-си отобрала тех, кого особенно интересно цитировать.

Австралия

"Было больно/Всё саднило/Ты обрюзг/Теперь не милый"

Правообладатель иллюстрации Jo Duck Image caption Кейт Миллер-Хайдке уже впечатлила австралийских педагогов по вокалу

Кейт Миллер-Хайдке из Австралии идёт по стопам Любови Казарновской и мощно переплетает оперу с попом, создавая "поп-оперу".

Её муж Кир Наттелл написал для неё кроссовер-хит Zero Gravity ("Невесомость"), вдохновлённый беременностью и постродовой депрессией жены.

Согласно жеребьёвке, участница от Австралии выступает 12-ой во вторник - в первый полуфинал.

Австралия впервые получила приглашение на "Евровидение" в 2015 году в рамках 60-летнего юбилея фестиваля и с тех пор регулярно участвует в конкурсе несмотря на удаленность "зелёного континента" от Европы.

Бельгия

"Я пришёл бороться, бороться за тебя/Плевать на твою ложь, лишь правда мне нужна"

Правообладатель иллюстрации Wouter Struyf Image caption Элиот Вассамиллет в прошлом году участвовал в бельгийской версии шоу "Голос"

18-летний Элиот Вассамиллет - один из самых юных участников "Евровидения" этого года, но неопытным его не назовёшь.

Более того, соавтором его конкурсной песни Wake Up стал Пьер Дюмулен, чей трек City Lights в исполнении певицы Бланш в 2017 году занял четвёртое место в финале паневропейской песенной вакханалии.

Wake Up ("Проснись") - позитивный поп-гимн, мотивирующий молодых созидать лучший мир.

Жребий определил ему десятую очерёдность на первом полуфинале во вторник, и букмекеры уверены, что подросток из валлонской провинции Эно способен удивить свет.

Великобритания

"Чувствую дыхание Вселенной/Через твоё дыхание/Это сильнее нас в тысячу раз"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Соавтором песни Майкла Райса стал участник от Швеции Йон Лундвик

Майкл Райс станет британцем, который надеется попытать счастья на "Евровидении" этого года.

21-летний певец из Хартлпула появился на шоу талантов "Х-Фактор" в 2014 году, а в прошлом году выиграл шоу All Together Now на BBC One.

При этом его песня Bigger Than Us ("Сильнее нас") - настоящий пример интернационализма: среди её соавторов - участник "Евровидения" от Швеции Йон Лундвик и создательница как швейцарской, так и немецкой песни-кандидата Лорелл Баркер.

Песня британца - размашистая, эпичная баллада.

Суббота покажет, сможет ли этот автоматически попадающий финал представитель одной из стран "большой пятёрки" добраться до первой с 1997 года победы во имя королевства.

Кипр

"Мы храним это в секрете/Знаю, слаще нет на свете/Сердце бьёт 808/Нажимай повтор, мы просим"

Правообладатель иллюстрации Ioannis Renesis Image caption Тамта Годуадзе родилась в советской Грузии

Кипр 35 раз принимал участие в "Евровидении" и ничего не выигрывал - своего рода антирекорд конкурса.

Не уверены букмекеры и в победе Replay ("Повтор") - бодрого танцевального номера 38-летней Тамты Годуадзе, которая в тексте поминает добрым словом драм-машину из 1980-х Roland TR-808, но у летнего хита есть все шансы заставить танцевать Тель-Авив.

Кипр открывает список выступающих во вторник.

Лучший результат у островного государства был в прошлом году, когда Элени Фурейра взяла "серебро" в финале с танцевальным треком Fuego ("Огонь").

Что интересно, и Фурейра, и Годуадзе имеют греческое гражданство.

Чехия

"Нам тринадцать, мы соседи/Она снова переехала/Между нами нет огня, понимаешь, что наделала?"

Правообладатель иллюстрации Tomas Gal Image caption Группа Lake Malawi собралась в Чешской Силезии шесть лет назад

"Евровидение-2019": песенный праздник в 20 строках

Подобно Кипру, Чехия больше всего преуспела на "Евровидении" в прошлом году в Лиссабоне, достигнув шестого места.

В этом году западнославянская республика хочет попасть в топ-5 при помощи поющего на английском трио Lake Malawi ("Озеро Малави"), чья песня Friend Of A Friend ("Друг моего друга") напоминает творчество английского поп-коллектива Years & Years."Евровидение-2019": песенный праздник в 20 строках

Вокалист Альберт Черны говорит, что его жизнь поменяла песня Coldplay - The Scientist, что может объяснить его уверенную имитацию британского акцента в песне-конкурсантке.

Lake Malawi выступят во вторник шестыми, и эксперты "Евровидения" уверены в их попадании в финал.

Эстония

"Буря кроет/Людей накроет/Но всё стихнет/Мы невредимы"

Правообладатель иллюстрации Stina Kase Image caption Виктор Крон родился в Стокгольме

В прошлом году в конкурсе уже была участница с песней Storm ("Буря") - SuRie выступала от Великобритании и попала на 24-е место.

В этом году Эстония отправляет гражданина Швеции на "Евровидение" ... с песней Storm. Достигнет ли он большего?

Виктор Крон пробовал поехать на "Евровидение" от Швеции в 2014 году, но попытка не увенчалась успехом.

27-летний вокалист выступает 14-м в первом полуфинале во вторник. Вызовет ли его выступление бурю аплодисментов?

Франция

"Кто мы такие/Когда раним ради воли в этот час/Только бог рассудит нас"

Правообладатель иллюстрации Fifou Image caption Билал Ассани ещё до участия в "Евровидении" стал ЛГБТ-иконой для европейских СМИ

Шансон и урбан-поп встречаются в треке Roi ("Король") - гимну самовыражения и принятия себя от 19-летнего француза Билала Ассани.

Активист ЛГБТК-движения и звезда соцсетей хвастается коллекцией гламурных париков, всем из которых он дал имена.

Билал с детства хотел участвовать в "Евровидении". С тех пор, как он осознал свою квир-индентичность, над ним издевались и травили в интернете.

Тем не менее, он решил, что участие в конкурсе - "лучший ответ ненавистникам".

Как одна из стран "большой пятёрки" Франция автоматически проходит в субботний финал.

Германия

"Прости за драму/Хотела больше грома/А уж теперь и не хочу"

Правообладатель иллюстрации NDR/Hendrik Lüders Image caption Дуэт S!sters не то, что не сёстры - ещё полгода назад девушки даже не были знакомы

Германия представит песню Sister ("Сестра") от дуэта S!sters ("Сёстры") - притом, что Карлотта Труман и Лаурита Шпинелли познакомились только в январе этого года.

Однако их песню и не нужно воспринимать буквально: она - феминистское воззвание, призывающее всех женщин относиться друг к другу по-сестрински.

Последний раз Германия выиграла "Евровидение" в 2010 году, однако в 2015-16 годах представительница "большой пятёрки" конкурса финишировала последней.

В прошлом году поп-вокалист Михаэль Шульте реабилитировал страну, заняв четвёртое место с песней You Let Me Walk Alone.

Исландия

"Ненависть восторжествует/Европа рушится/Сеть лжёт/Восставая из пепла/Едина как одна"

Правообладатель иллюстрации Íris Dögg Einars Image caption Трио Hatari ("Ненавистник") состоит из двух кузенов и барабанщика

Антикапиталистическое перформанс-трио в БДСМ-атрибутике невозможно не заметить, и букмекеры уже сделали свои ставки на его выход в финал.

Не все с восторгом встретят техно-EDM-выступление Hatrið Mun Sigra ("Ненависть восторжествует") с чередованием дьявольски хрипящего речитатива и ангельски мелодичного тенора на исландском языке.

Основанный в Рейкьявике в 2015 году коллектив Hatari погрузился с головой в перформанс-арт сродни словенцам из Laibach. Цель музыкантов, по их же словам - уничтожить капитализм.

Кроме того, музыкантам очень несимпатична политика Израиля: кузены Маттиас и Клеменс, поющие в коллективе, вызвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху на товарищеский матч по глиме - исландской борьбе в штанах. Поединок предложили провести в центре Тель-Авива. Приглашение осталось без ответа.

Исландцы выступят 13-ми по жребию во вторник: страна ещё не выигрывала "Евровидение", но занимала второе место в 1999 и 2009 годах.

Ирландия

"Каждый раз с другим, как с тобой/Куда бы я ни шла, твой образ со мной"

Правообладатель иллюстрации RTÉ 2019/Lili Forberg Image caption Сара Мактернан играет и на гитаре, и на фортепиано

С одной стороны Ирландия - самая успешная участница "Евровидения": на её счету - семь побед с 1970 по 1996 годы.

Но в последние 20 лет островному государству откровенно не везло, а с 2013 по 2017 годы включительно представители страны не могли выйти из полуфинала.

Уроженка западноирландского графства Клэр Сара Мактернан надеется переломить полосу невезений ретро-треком 22, который она исполнит во втором полуфинале в четверг.

Сама 25-летняя Сара говорит, что её сингл (не имеющий ничего общего с одноимённым хитом Тейлор Свифт) "помогает прочистить горло", но при этом веселый и "радийный".

Италия

"Пил шампанское на Рамадан/Со всех экранов смотрел Джеки Чан"

Правообладатель иллюстрации Attilio Cusani Image caption Мамуд, подобно французу Билалу Ассани, откровенно рассказывал об опыте своего взросления как квир-персоны с мусульманским бэкграундом

Букмекеры уверены, что смесь хип-хопа, трэпа и традиционной средиземноморской музыки под названием Soldi ("Деньги") от уроженца Милана Алессандро Мамуда попадёт в топ-5 финала в субботу.

Почти весь текст песни на итальянском, кроме одной строчки на египетском городском варианте арабского.

Канцона повествует об отношениях певца с отцом-египтянином, который оставил его мать, уроженку острова Сардиния, растить малолетнего сына одну в пригороде Милана.

Лирика сингла отражает чувства Мамуда и его отношение к человеку, который ушёл из дома "на ровном месте" и "заботился только о деньгах".

"Я вкладываю что-то личное в каждую написанную мной песню", - объясняет 26-летний Мамуд.

Международное объединение фанатов "Евровидения" - OGAE - признало Soldi своей любимой песней текущего конкурса.

Мальта

"Дай мне воду - буду водяной/Дай огонь - и буду пожарной/Дай любовь - и буду страстью/Заставишь плакать - буду слезами"

Правообладатель иллюстрации Jonathan Brincat Image caption Микела Паче выиграла первый сезон мальтийской версии шоу талантов "Х-Фактор"

Мальта - еще одна страна, которая ещё не добилась победы на "Евровидении", хотя она занимала второе место в 2002 и 2005 годах.

Букмекеры ставят на попадание джазово-ритм-энд-блюзовой песни Chameleon в топ-10 финала.

18-летняя Микела Паче получила право исполнить эту композицию на "Евровидении" после победы в первом на Мальте сезоне телекузницы талантов "Х-Фактор".

Певица будет 11-й выступающей во втором полуфинале в четверг.

Нидерланды

"Маленький мальчик в большой галерее/В этой игре словно с камнем на шее"

Правообладатель иллюстрации Paul Bellaart Image caption Дункан Лоуренс - псевдоним Дункана де Моора

По каким-то причинам эксперты "Евровидения" особенно высоко ставят на балладу Arcade ("Галерея") голландца Дункана Лоуренса, повествующую о не очень удачно сложившихся отношениях.

Настоящее имя певца - Дункан де Моор, ему 25 лет.

Пять лет назад он был полуфиналистом нидерландской версии шоу талантов "Голос".

Arcade идёт 16-й по жеребьёвке в четверг.

Норвегия

"Видели мой дух в ночи потерялся?/Этой тени в ночи мой свет передался"

Правообладатель иллюстрации NRK Image caption KEiiNO исполняют причудливую смесь традиционного саамского йойка с поп-хип-хопом

Если вы никогда не слышали традиционное песнопение саамов - йойк, то норвежские участники "Евровидения" этого года могут вам помочь.

Некоторым эта уникальная манера исполнения напоминает индейские заклинания, кому-то - тувинское горловое пение, но в любом случае Spirit In The Sky ("Дух на небе") обречена стать одной из наиболее запоминающихся песен песенного конкурса 2019 года.

Норвежское трио KEiiNO появилось только в прошлом году. В его состав входят Том Хуго, Александра Ротан и рэпер-саам Фред Бульо.

Само название коллектива - вторая половина северонорвежского топонима Кёутукейну, где исторически проживают северные саамы.

В этой коммуне в середине XIX века произошёл вооружённый конфликт саамов с представителями норвежской администрации, что впоследствии стало краеугольным камнем в обретении этнической идентичности северных саамов и основой для исторической кинодрамы 2008 года.

Собственно, согласно Тому Хуго, песня трио и прославляет исторические сражения, которые "уже выиграны, как и те, что ещё идут". Норвежцы выступают 15-ми в четверг во втором полуфинале.

Польша

"Вот сижу на айсберге/Жду я солнца милого/Спаси меня, кто может/ Мне зябко и постыло"

Правообладатель иллюстрации Grzegorz Gołębiowski Image caption Квартет Tulia основан всего два года назад, но уже успел покорить мир фолк-перепевками международных поп-хитов

Польше, как и Мальте, ни разу не доставалась победа на конкурсе, однако в 1994 году исполнитель от страны финишировал вторым.

В этом году поляки надеются поразить мир женским квартетом Tulia, чья песня Pali się ("Горит") использует восточноевропейскую народную вокальную технику, известную в польских и украинских горных областях как "белый голос".

В этой технике используется так называемое "крикопение", от которого у некоторых барабанные перепонки с непривычки могут попросить пощады.

Если вы видели фильм Павла Павликовского "Холодная война", номинированный на "Оскар", вы узнаете характерные женские костюмы и головные уборы, которые использует коллектив.

Tulia выступят четвёртыми в первом полуфинале во вторник.

Португалия

"Я сломал мобильник/Набирая небеса/Чтоб узнать, убью ль тоску/ или она меня"

Правообладатель иллюстрации Pedro Pina/RTP Image caption Конан Озирис - псевдоним бородача по имени Тьягу Миранда

Португальское фаду, техно и ближневосточные ритмы - всё смешалось в кандидате на победу от Португалии под названием Telemoveis ("Смартфоны").

Конан Озирис, чьё настоящее имя Тьягу Миранда, - танцор-самоучка, продюсер и композитор, который раньше работал в одном из лиссабонских секс-шопов.

Согласно рецензии Deutsche Welle, номер португальца "смел и изобретателен" и погружает слушателя в "разноголосицу тональностей".

Telemoveis станет 15-м по очерёдности треком, который будет представлен публике во вторник в ходе первого полуфинала.

Россия

"Слёзы застыли в глазах/Но гордость всё же со мной/Но тишина не в слезах/В них жар и зуд, и зной"

Правообладатель иллюстрации Daniil Velichko Image caption Сергей Лазарев уже ездил на "Евровидение" в 2016 году

Россия вербует доморощенную суперзвезду Сергея Лазарева для участия в этом году, что указывает на серьёзность намерений страны, которая считает "Евровидение" Олимпийскими играми в области музыки.

В 2016 году певец занял третье место на конкурсе, но в этот раз он везёт балладу с эпическим припевом Scream, соавтором которой выступил Филипп Киркоров.

Лазарев занимался спортивной гимнастикой, а уже во взрослом возрасте занялся продажей собачьих кормов под названием "Пудель-штрудель".

35-летний уроженец Москвы станет 13-м по жеребьёвке во втором полуфинале в четверг.

Испания

"Они покупают тебя, раз ты продаёшься/Ты продаёшься, раз ужты обносок"

Правообладатель иллюстрации José Irún Image caption Мигель Нуньес Посо раньше пел в кавер-бэнде, гастролировавшем по Каталонии

Испания - ещё одна из "большой пятерки" - в 1968-69 годах победила на "Евровидении" дважды, но с тех пор не числится в лидерах конкурса.

Они не попадали в топ-5 финала с 1995 года, а два года назад они и вовсе оказались на последнем месте.

Летний латино-поп La Venda ("Повязка") не должен пасть так низко, считают букмекеры.

Певец Мики, чьё полное имя - Мигель Нуньес Посо, говорит, что посыл его песни - научиться любить себя и перестать жить условностями.

Швеция

"Я солнцем освещу твою тьму/Твой мир, должно быть, одной искрой подсвечу"

Правообладатель иллюстрации Janne Danielsson/SVT Image caption Йона Лундвика усыновила шведская чета, работавшая в Лондоне

У Швеции образцовая история взаимоотношений с "Евровидением": северная страна выигрывала конкурс шесть раз, и лишь единожды за всё время не прошла в финал.

Песня Too Late For Love от Йона Лундвика - типично отшлифованный пауэр-поп-номер, аранжированный почти под госпел.

Йон Лундвик родился в Лондоне, где его усыновили шведские экспаты. Уже в юности в Швеции, он стал чемпионом по спринту, а затем уже начал петь.

Примечательно, что он выступил соавтором песни своего конкурента Майкла Райса из Британии.

Швейцария

"Её с порога стало мало/Такую маме показать бы/Но мама где-то загуляла/Пошумим-похулиганим"

Правообладатель иллюстрации SRF/Lukas Maeder Image caption Лука Хэнни одинаково привык и к подиуму, и к сцене

Лука Хэнни выглядит, как швейцарская копия Джастина Тимберлейка.

Этот парень из Берна побывал моделью, научился играть на барабанах, а теперь имеет все шансы заставить аудиторию в Тель-Авиве притоптывать под She Got Me ("Она заставила меня").

Хэнни ещё в 2012 году умудрился стать первым иностранцем, выигравшим шоу талантов "Германия ищет суперзвезду".

24-летний владелец чихуахуа споёт четвёртым во втором полуфинале.