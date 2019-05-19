Египет: как живут активисты, вынужденные каждый день ночевать в полиции

Правообладатель иллюстрации Samhi Moustafa Image caption Самхи Мустафа (в центре) вынужден ночевать в полицейском участке

Каждый день Самхи Мустафа вынужден преодолевать около 200 километров, чтобы добраться из родного дома в окрестностях Каира до провинции Бани-Свейф на юге Египта.

Однажды он попал в автомобильную аварию и получил серьезные травмы. Но это не освободило его обязанности ежедневно являться в полицию в течение пяти лет.

По приговору суда, Самхи обязан ежедневно отбывать по 12 часов в полицейском участке. В Египте это называется дополнительным наказанием. До этого он пять лет провел в тюрьме.

32-летний журналист был осужден за распространение "фейковых новостей" и содействие запрещенной ныне организации "Братья-мусульмане" в ходе сидячей акции протеста в 2013 году в Каире. Ее участники выступили в поддержку свергнутого военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

Самхи отвергает эти обвинения и говорит, что он просто выполнял свой профессиональный долг.

Несмотря на то, что он опубликовал фотографию своего разбитого автомобиля в социальных сетях сразу после аварии, его приговорили к месяцу тюрьмы за неявку в полицию в тот день.

Его случай не уникален. Сотни политических активистов в Египте столкнулись с подобными репрессиями.

Би-би-си просила министерство внутренних дел Египта прокомментировать дело Самхи Мустафы, но не получила ответа.

С заката до рассвета

Мы встречаемся с Рами рано утром у каирского полицейского участка. Рами, одетый в старую потрепанную одежду, выглядит усталым и тихим.

"Я не могу работать, не могу жить с семьей, я разорен", - говорит он.

Рами - это ненастоящее его имя - обязан являться в полицейский участок каждый день в 6 часов вечера и ночевать там. Теперь ему предстоит это делать в течение трех лет.

Подобно Самхи, он уже отбыл три года в тюрьме за участие в нелегальных протестах в 2014 году.

Рами, которому около 25 лет, был исключен из университета сразу после приговора. Теперь он живет на деньги родственников.

"Этот режим полицейского надзора разрушил мою жизнь", - говорит он.

Впрочем, условия такого режима могут быть самыми разными в разных полицейских участках.

Рами говорит, что ему не отводят даже камеры для ночлега. Ему приходится проводить по 12 часов во дворе участка под открытым небом.

Каждый день ему приходится привозить с собой еду на вечер. На территории участка ему можно лишь читать книги; пользование электронными устройствами запрещено.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фотожурналист Шокан также находится под полицейским надзором

В некоторых полицейских участках поднадзорным разрешают приносить с собой одеяла из дома и спать в специально отведенных для этого крохотных камерах. В других случаях их попросту запирают на ночь в огороженном дворе участка, который находится под видеонаблюдением.

Надзорный режим широко используется в отношении политических активистов, которые выступают против президента Абдула-Фаттаха ас-Сиси или участвовали в событиях 2011 года, приведших к свержению тогдашнего президента Хосни Мубарака.

Цель этих полицейских мер, как считают правозащитники, - подавить инакомыслие и сделать жизнь противников режима президента ас-Сиси тяжелее. Свод законов, включая печально известный закон о протестах, делают публичные акции без потенциальных рисков для жизни практически невозможными.

Единственной возможностью критиковать правительство в современном Египте остается писать об этом в социальных сетях.

Египетские прокуроры и судьи часто выносят приговоры об условном освобождении, которые предполагают полицейских надзор после отбытия тюремного заключения.

В сентябре 2018 года 215 подсудимых, среди которых был известный фотожурналист Махмуд Абу Зейд по прозвищу Шокан, были приговорены к пяти годам тюрьмы и пяти годам полицейского надзора.

Шокан был освобожден в марте этого года, но, подобно Рами и Самхи, в ближайшие пять лет он должен ежедневно являться в полицию на ночлег.

"Деревянная будка"

Среди тех, кто выступает с протестами против режима, - известный в стране блогер Алаа Абдель Фаттах.

Он получил известность в 2011 году в ходе антиправительственных выступлений, а затем провел пять лет в тюрьме за организацию незаконных демонстраций.

В апреле этого года его выпустили из тюрьмы, но теперь он должен в течение пяти лет ежедневно являться в полицейский участок в каирском районе Докки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Алаа Абдель Фаттах развернул в социальных сетях кампанию протеста против режима полицейского надзора

Он опубликовал в "Фейсбуке" пост со словами "К несчастью, я пока не на свободе" и тем самым запустил кампанию протеста против системы.

Используя хэштэг #Half_freedom (англ. "полусвобода"), он надеется привлечь внимание общественности к условиям содержания людей, находящихся под полицейским надзором.

Родственники блогера рассказывают, что его запирают на ночь в деревянной будке во дворе полицейского участка и запрещают пользоваться телефоном или компьютером.

Ему также угрожали новым тюремным сроком, если он не замолчит, но пока он отказывается это сделать.

Прокуроры иногда назначают надзор в качестве условия досрочного освобождения перед судом. Он может быть отменен в любой момент в случае повторного нарушения, и приговоренный вновь окажется в тюрьме.

При этом в законе ничего не сказано о том, какие нарушения являются основанием для отмены режима надзора.

"Полицейский надзор используется как тактика, чтобы заставить диссидентов и голоса оппозиции замолчать", - сказал Би-би-си Хуссейн Байюми, следящий за ситуацией в Египте в правозащитной организации "Международная амнистия".

По его словам, система условного освобождения, существующая в Египте с 1945 года, стала еще одной формой произвольных задержаний, которые египетские власти применяют против многих мирных активистов, которые не виновны ни в чем, кроме желания выразить свое мнение"