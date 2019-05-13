Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Еще в конце прошлого года Епифания (слева) называли соратником и послушным воспитанником Филарета

В верхушке Православной церкви Украины разворачивается масштабный конфликт, способный поставить под угрозу единство церкви, получившей томос об автокефалии (грамоту о независимости) лишь этой зимой.

Главные действующие лица этой истории - предстоятель ПЦУ 40-летний митрополит Епифаний и его наставник, идеолог независимости украинского православия 90-летний Филарет, продолжающий именовать себя патриархом Киевским.

Разногласия между ними начались чуть ли не с первых дней существования новой церкви. Речь идет и об отношении иерархов к РПЦ и к Константинополю, и о личных амбициях и о доступе к финансам.

Наблюдатели уже заговорили о "церковном перевороте" и возможном новом расколе в украинском православии.

В результате сегодня Епифаний при поддержке Вселенского патриархата утверждается во главе новой церкви. Филарет же считает, что его роль в ПЦУ должна была бы быть более значительной, и заявляет о намерениях восстановить давно ликвидированный Киевский патриархат.

Теоретически, споры между этими полюсами силы могут привести к потере завоеванного с таким трудом томоса об автокефалии ПЦУ.

Би-би-си разбиралась в причинах, ходе и возможных последствиях противостояния в рядах молодой церкви.

Действующие лица

Любой разговор об украинском православии невозможно вести так, чтобы не упомянуть при этом имени Филарета.

90-летний иерарх, родом из Донецкой области, возглавил Киевскую кафедру в далеком 1966 году и к началу 90-х стал одним из влиятельнейших лиц в РПЦ, реальным претендентом на место Московского патриарха после кончины патриарха Пимена в 1990 году.

Однако тогда Филарет проиграл выборы Алексию II. После возвращения в Киев он стал активным сторонником независимости украинского православия. Москва эту независимость украинцам предоставлять не спешила, и после того, как Филарет возглавил самопровозглашенную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), РПЦ лишила его сана и предала анафеме.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Разногласия между иерархами ПЦУ начались буквально с первых дней существования новой церкви

С этого момента на территории Украины действовали две "большие" православные структуры: непризнанная УПЦ КП во главе с Филаретом, занимающая патриотическую, подчас антироссийскую позицию, и "легитимная" церковь Московского патриархата, находящаяся в духовном единстве с РПЦ.

40-летний митрополит Епифаний, еще одно действующее лицо этой истории, был одним из иерархов "филаретовского" Киевского патриархата. Причем одним из ближайших к Киевскому патриарху: Епифаний некоторое время был личным секретарем Филарета, а позже был избран патриаршим наместником, который должен был возглавить церковь в случае кончины патриарха на период до избрания ее нового главы.

Кому рулить?

В апреле прошлого года переговоры, которые президент Украины Петр Порошенко несколько лет вел со Вселенским патриархатом, возымели результат: Константинополь, исторически претендующий на первенство в православном мире, заявил, что начинает процесс предоставления украинской церкви независимости.

Собеседники Би-би-си в Константинопольском патриархате утверждали: окончательное решение о том, что Киев получит свою церковь, было принято именно тогда, в апреле, а дальнейшие события имели исключительно формальный, процедурный характер. И попытки "отыграть" его обратно, сорвать процесс предоставления томоса сепаратными переговорами с другими церквями мира или давления на Константинополь, вплоть до разрыва с ним отношений в октябре прошлого года, которые предпринимала Москва, были обречены на неудачу.

В этих обстоятельствах уже летом прошлого года в Киеве начали обсуждать кандидатуры предстоятеля новой церкви.

Поначалу безальтернативной кандидатурой виделся именно Филарет. Глава Киевского патриархата, на базе которого должна была оформиться новая церковь, церковный иерарх, олицетворяющий стремление украинского православия к независимости, он открыто заявлял о своей готовности возглавить церковь.

Но позже оказалось, что от такой перспективы не в восторге Константинополь. Во-первых, лидерство Филарета в новой церкви могло значительно затруднить процесс признания ПЦУ другими православными церквями. Во-вторых, его фигура была сильным раздражителем для верующих и священников Московского патриархата, которые, по замыслу творцов новой церкви, должны были массово потянуться в ее ряды после ее создания.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Митрополит Епифаний много лет был в тени патриарха Филарета

Наконец, говорили Би-би-си собеседники во Вселенском патриархате, это же логично: новая церковь должна жить по новым правилам и быть управляема новым предстоятелем.

В конце концов, Константинополь убедил Филарета написать заявление об отказе баллотироваться в предстоятели. Взамен ему фактически была предоставлена возможность определить, кто именно станет главой новой церкви.

Выбор Филарета пал на молодого митрополита Епифания, его бывшего личного секретаря, которого в Киеве открыто называли креатурой патриарха.

Накануне собора, на котором Епифаний был избран митрополитом Киевским, Филарет, по словам источников Би-би-си, знакомых с процессом, высказал свое фундаментальное требование. Это он, Филарет, должен продолжать руководить внутренними процессами в новой церкви. А Епифаний должен сконцентрироваться на других важных делах: например, на переговорах о признании ПЦУ другими православными церквями.

"Украинская власть тогда обещала всем и все - только бы состоялся собор", - говорит Би-би-си осведомленный источник в ПЦУ.

В результате Филарет дал добро на избрание предстоятелем церкви Епифания, получил из рук Петра Порошенко звание героя Украины, а со стороны общества - признание за способность отойти в сторону и дать дорогу молодым.

Однако проблемы на этом только начинались.

"Русский вопрос"

Первые разногласия у Епифания с Филаретом возникли уже в начале января этого года, едва ли не на следующий день после торжественного вручения главе ПЦУ томоса об автокефалии в Стамбуле. Касались они русского вопроса.

На первом же богослужении после избрания предстоятелем ПЦУ Епифаний отказался поминать патриарха Московского Кирилла.

Правообладатель иллюстрации Pomisna.info Image caption Первое заседание синода ПЦУ 6 февраля этого года прошло за круглым столом, и это было неслучайно

"Мы пребываем в состоянии войны. Поэтому украинский народ не воспринимает того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя российского патриарха", - заявил тогда митрополит Епифаний.

Это в целом совпадало с линией, которую до того вел Киевский патриархат: Россия - страна-агрессор, РПЦ - рука Кремля, поминать ее главу - не следует.

Однако в начале января, в рамках церемонии вручения Епифанию томоса об автокефалии ПЦУ в Стамбуле, новоизбранный предстоятель имел основательную беседу с Вселенским патриархом Варфоломеем, рассказывают источники Би-би-си в ПЦУ. А тот настоятельно рекомендовал молодому предстоятелю поминать Кирилла: во-первых, чтобы не разрушать всеправославное единство, во-вторых, чтобы дополнительно не усложнять грядущий процесс признания украинской церкви.

Это не вызвало восторга у украинцев. Собеседник Би-би-си рассказывает, что Петр Порошенко спрашивал у патриарха Варфоломея, можно ли как-то обойтись без поминания русского патриарха в подлинно украинской церкви, однако Вселенский патриарх был непреклонен.

И вот - на рождественском богослужении в Киеве митрополит Епифаний поминает патриарха Кирилла. Филарет, рассказывает собеседник Би-би-си, выражает своему протеже недовольство. Епифаний отвечает: он ценит мнение Филарета, однако руководствоваться будет наставлениями Варфоломея.

Зерно будущего конфликта было посеяно.

"Переворот" и "греческий устав"

Противостояние вышло на новый уровень, когда в начале февраля этого года митрополит Епифаний созвал первое заседание синода новой церкви.

Источник в его окружении утверждает, что накануне синода у предстоятеля состоялся двухчасовой разговор с Филаретом. Тот якобы настаивал, что новая церковь должна руководствоваться не принятым в декабре демократичным уставом, подготовленным Константинопольским патриархатом, а уставом Киевского патриархата.

Руководить работой синода, продолжает собеседник Би-би-си, в таком случае должен был сам Филарет: ведь ему это якобы обещали перед собором.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В мае митрополит Епифаний начал говорить в интервью журналистам об угрозах, которое несет для ПЦУ возможное восстановление Киевского патриархата

Синод тогда состоялся, и прошел он по процедуре, прописанной в "греческом" уставе. Присутствующие на том заседании вспоминают о чрезвычайно нервной обстановке, царившей в зале заседаний.

Говорят, что круглый стол для этого заседания был избран не случайно: Филарет якобы считал унижением сидеть не во главе синода. Вспоминают о дискуссии по поводу того, кому именно должны подчиняться прибыльные и многочисленные киевские приходы новой церкви. С одной стороны, вот он - новый митрополит Киевский, Епифаний. С другой стороны - Филарет, который считает Киев "своим" уже более полувека.

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В итоге Киев остался за Филаретом - но, утверждает митрополит Белгородский Иоасаф, присутствовавший на заседании синода - это решение было принято только после того, как он пообещал покинуть заседание и обратиться с заявлением к общественности.

Этот же Иоасаф утверждает, что нынешние события в ПЦУ, связанные с отстранением Филарета от реальных рычагов управления церковью, являются ничем иным как "переворотом", который реализуется "церковной молодежью" при поддержке "греков" из Константинопольского патриархата.

"Надо сказать, что митрополит Белгородский Иоасаф написал правду", - прокомментировал эмоциональное фейсбук-обращение этого иерарха сам Филарет.

А источники в его окружении убеждают Би-би-си: "молодежь" во главе с Епифанием отказалась строить подлинно украинскую церковь, на создание которого положил жизнь Филарет, и полностью "легла под греков".

Патриарх без патриархата

Сам Филарет тем временем продолжает называть себя патриархом Киевским - при том, что документы о роспуске Киевского патриархата были подписаны им еще в декабре прошлого года, перед собором, на котором создали ПЦУ.

Филарет рассылает свои обращения на бланках несуществующего Киевского патриархата, раздает от его имени церковные награды и вообще утверждает, что пока есть патриарх - то есть, он сам - существует и Киевский патриархат.

Филарет заявляет, что прошлогодний собор, на котором было принято решение о создании ПЦУ, был "не нашим собором, а собором Константинопольской церкви": ведь руководил на этом соборе не он, а посланник Вселенского патриарха митрополит Эммануил.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption "Главным храмом" Филарета остается Владимирский собор в центре Киева

В недавнем интервью каналу "1+1" Филарет заявил, что видит своей задачей принятие нового устава церкви: нынешний он считает навязанным "греками" из Константинополя.

Источники Би-би-си в ПЦУ говорят, что речь идет о возврате церкви к старому уставу Киевского патриархата - значительно менее демократичному и с патриархом во главе церкви.

То обстоятельство, что томос об автокефалии был выдан именно Православной церкви Украины в статусе митрополии, Филарета, похоже, не волнует.

"Придет время, когда будет признан патриархат", - сказал он в уже упомянутом интервью каналу "1+1".

Однако для изменения устава церкви за эти поправки должен проголосовать собор.

В окружении Епифания говорят, что доводить дело до дискуссии на соборе им бы крайне не хотелось. Ведь конфликт на соборе - даже если Филарета поддержит явное меньшинство иерархов, будет выглядеть как полноценный церковный раскол. А пока противостояние продолжается в СМИ и соцсетях, эта перепалка носит менее статусный характер и не несет больших рисков для единства церкви.

Созвать собор могут: сам предстоятель (то есть Епифаний, у которог для этого нет резонов), синод (сформированный в феврале Епифанием и тоже вряд ли намеренный принимать такое решение) или треть иерархов церкви.

И тут начинается самое интересное.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Филарет утверждает, что Епифаний должен сотрудничать с ним именно как с патриархом

Смотр рядов

"У Филарета в голове своя картинка. Он уверен в абсолютной поддержке народа. Он убежден, что если он сделает заявление, его поддержит большинство архиереев", - говорит Би-би-си источник в окружении предстоятеля ПЦУ Епифания.

Тем не менее, Филарет нашел способ провести смотр рядов своих потенциальных сторонников, продолжает наш собеседник. На прошлой неделе он разослал всем иерархам ПЦУ, кроме митрополита Епифания, приглашения на богослужение в день памяти святителя Макария Киевского, 14 мая.

Именно в этот день в 1966 году он взошел на киевскую кафедру. В стане сторонников Епифания уверены: в этом году традиционное празднование будет иметь другой оттенок - по количеству и "качеству" приехавших в Киев Филарет будет судить о потенциале поддержки своих планов.

В окружении Епифания прогнозируют, что к Филарету приедет не более десятка иерархов из примерно 70, однако, говорят здесь, от своих планов он все равно не откажется. И даже называют дату, на которую команда Филарета якобы планирует собор, на котором собирается возродить Киевский патриархат: июль этого года, годовщина Крещения Руси.

В окружении Филарета убеждают, что 90-летний иерарх стал жертвой информационной атаки с целью подрыва его здоровья. И добавляют: после того, как информация о приглашении иерархов в Киев стала явной, Филарет направил отдельное приглашение Епифанию.

Обращает на себя внимание, что после избрания Епифания митрополитом Киевским два иерарха ни разу не сослужили литургию вместе.

Как утверждают собеседники Би-би-си, официальный предстоятель церкви и "почетный патриарх" оба убеждены, что вести богослужение должен именно он, а быть "вторым номером" считают унижением. Поэтому шансов на то, что Епифаний откликнется на приглашение Филарета мало: тем более, что он, по данным Би-би-си, намерен провести этот день в Донбассе.

Что будет с томосом?

Представитель окружения Епифания убеждает Би-би-си, что предстоятель ПЦУ координирует все свои значимые шаги с Константинополем.

Более того, говорит собеседник Би-би-си, в доверительном разговоре с Епифанием Вселенский патриарх Варфоломей проинформировал младшего "коллегу" о том, что успех "украинского проекта" Константинополя жизненно важен для него.

В то же время источник Би-би-си в окружении Филарета утверждает, что команда Епифания выдает желаемое за действительное. Дескать, в Константинополе уже прислали предстоятелю ПЦУ несколько "желтых карточек": в частности, за закон о переименовании УПЦ МП и за отказ передачи в управление Константинополя бывших зарубежных приходов УПЦ КП.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины 6 января этого года

В любом случае, в окружении Епифания говорят, что реализация "плана Филарета" - радикальное изменение написанного в Константинопольском патриархате устава ПЦУ - может обернуться церковными санкциями.

Архиереи и духовенство, которые пойдут за Филаретом, вероятно, станут в глазах Вселенского патриархата "раскольниками" и вернутся в статус, который имел Киевский патриархат до октября прошлого года.

Собеседники Би-би-си в ПЦУ утверждают, что возврат в полностью неканоническое существование без малейшей перспективы признания со стороны мирового православия отпугивает большую часть архиереев независимой украинской церкви.

Тем более, говорят собеседники Би-би-си, угроза самому существованию ПЦУ - речь в данном случае идет о гипотетическом отзыве томоса об автокефалии Константинополем - имеется только в случае, если поместный собор радикально изменит устав церкви, а Епифаний будет отстранен от ее руководства.

Другими словами, если сами архиереи не будут раскачивать лодку, она не перевернется. Поэтому пока что такой сценарий оценивается наблюдателями как маловероятный.

С другой стороны, продолжают источники Би-би-си, уход из лона ПЦУ "группы Филарета" и, как следствие, ликвидация главного источника нестабильности внутри церкви, может оживить процесс переходов в ПЦУ общин Московского патриархата - в последнее время этот процесс существенно замедлился.

Тем не менее, в команде Епифания верят, что большого раскола в ПЦУ удастся избежать.

25 мая предстоятель ПЦУ созывает в Киев на торжества по случаю своего дня ангела всех архиереев Украинской церкви. Он ожидает, что на приглашение откликнется значительно больше архиереев, чем прибудет 14 мая к Филарету, и это станет свидетельством всемерной поддержки полнотой церкви митрополита Епифания и его курса.