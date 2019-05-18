Жить на Марсе и не гореть: на что способны самые живучие растения Земли

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые типы растений могут выживать вопреки самым суровым препятствиям

Некоторые растения настолько устойчивы и сильны, что могут спокойно выживать при экстремальных температурах и при минимальном количестве кислорода.

Эти удивительные показатели стойкости привлекли внимание ученых, исследующих выращивание овощей и фруктов в условиях изменения климата и адаптацию растительных культур к этим изменениям.

Но что же именно делает одно растение более живучим, чем другое?

Ботаник и ведущий Би-би-си Джеймс Вонг решил изучить этот вопрос и в процессе изучения выявил удивительные факты о самых выносливых растениях нашей планеты.

1. Древние растения могли бы выжить на Марсе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сможет ли этот лишайник так же свободно расти на марсианской поверхности?

Ученые из Германии полагают, что они выявили два типа растений, которые настолько живучи, что могут запросто произрастать даже на Марсе.

Неудивительно, что самые выносливые образцы - лишайники и цианобактерии из Швейцарии и Антарктиды - считаются одними из первых видов растений, появившихся на Земле.

Ученые имитировали марсианские условия (в том числе солнечную радиацию, резкие колебания температуры, экстремальную сухость и низкое атмосферное давление), чтобы проверить, смогут ли эти древние и стойкие культуры адаптироваться к ним.

Каков же был результат?

Эти растения не только выжили, но и развивались: в них продолжались фотосинтез и другие растительные процессы.

2. Клонирование - ключ к долголетию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы достичь еще большего долголетия, некоторые деревья используют хитрый трюк: клонирование

Самым старым в мире деревом считается колючая сосна в восточной Калифорнии: в 2012 году ее возраст оценивался в 5062 года.

Чтобы достичь еще большего долголетия, некоторые деревья используют хитрый трюк: клонирование.

Да-да, они клонируют сами себя и живут в так называемых клональных колониях - это генетически идентичные деревья, связанные такой же корневой системой.

Клональные колонии могут существовать несколько тысяч лет. Например, возраст колонии Пандо в американском штате Юта оценивается в 80 тысяч лет, а колония дубов в долине Джурупа в Калифорнии еще старше - ей почти 13 тысяч лет.

3. "Живые камни" и богатый урожай

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Что это: насекомое, растение или минерал? Ответ: это литопсы!

Литопсы иногда называют "живыми камнями". Достаточно взглянуть на них, чтобы понять смысл этого прозвища: они больше похожи на гальку, чем на живую материю.

Однако эти удивительные организмы родом из южной Африки - на самом деле маскирующиеся растения, которые представляют собой ключ к получению обильных урожаев.

Эти растения способны выживать в экстремальных условиях пустыни и в скалах, используя своеобразный камуфляж, чтобы не быть съеденными.

Хотя основная часть этих растений находится под землей, литопсы имеют полупрозрачный верхний слой, который поглощает солнечный свет и превращает его в энергию.

Ученые надеются, что изучение способности литопсов использовать яркий надземный и тусклый подземный свет может помочь людям повысить эффективность урожаев в будущем.

4. Изменения климата и какао вместо кофе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кофе постепенно уходит в прошлое, уступая место какао

Повышение температуры воздуха может привести к исчезновению наиболее популярных видов кофейных зерен, однако им на смену может прийти более живучая культура - какао.

Ученые установили, что кофейные деревья арабика страдают от слишком жаркой погоды и сильнее подвержены листовой ржавчине - болезни, истребляющей кофейные плантации Центральной Америки в последние годы.

По мере повышения температур плантациям в низинах становится все сложнее производить качественный кофе, что может лишить средств к существованию тысяч людей.

Поэтому фермеры в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре постепенно переключаются на выращивание какао - более устойчивых деревьев, адаптирующихся к жаркому климату.

Так что не удивляйтесь, если через несколько лет в один прекрасный день вместо традиционного утреннего эспрессо вам принесут чашку горячего шоколада.

5. Некоторые деревья не горят в огне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пирофитные растения вроде эвкалипта не боятся лесных пожаров

Эвкалиптовые деревья не только очень живучи - они еще и опасны.

Они принадлежат к так называемым пирофитам (от древнегреческого "огненное растение): им не страшен огонь, а иногда он им даже необходим для размножения и выживания.

Эти деревья часто сами провоцируют пожары, так как содержат горючие масла и смолы, а также сбрасывают сухие листья и кору, которая может запросто загореться и привести к разрушительным пожарам.

Однако когда лес объят пламенем, деревья вроде эвкалипта и некоторые виды сосен выживают.

Жар от огня активирует их семенные стручки, и пока другие растения с трудом восстанавливаются, их молодые побеги благополучно произрастают на выжженной земле.

Кроме того, исчезновение большинства крупных деревьев дает этим молодым деревцам возможность заполучить больше солнечного света.

6. Растения адаптируются к радиации

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие растения выживают после крупных ядерных катастроф, однако их плоды и корни непригодны для еды

Радиация разрушает живые клетки и повреждает ДНК, поэтому вы можете подумать, что растения просто не могут выжить после ядерной катастрофы.

Однако ученые, изучавшие последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, выяснили, что это не всегда так.

На опытах со льном и соевыми бобами они установили, что растения могут биологически адаптироваться к жизни в загрязненной среде.

Ученые полагают, что эта способность пережить ядерные инциденты могла сформироваться миллионы лет назад, когда на планете был более высокий уровень радиации.

7. Семена могут жить 32 тысячи лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В хранилище Королевских ботанических садов Кью хранятся образцы около 10% мировых диких растений

Российским ученым удалось вырастить давно исчезнувший вид растения, используя семена, закопанные белкой 32 тысячи лет назад.

Следы смолёвки узколистой (травянистого растения из северных широт) времен ледникового периода были найдены на берегу замерзшей реки в Сибири.

Исследователи взяли ткань с семян и использовали ее, чтобы вырастить новые растения, которые затем начали распространяться самостоятельно.

Эксперты надеются, что это лишь первый опыт восстановления исчезнувших видов растений, семена которых хранятся в условиях арктической вечной мерзлоты.