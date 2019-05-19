Кто и зачем называет детей именами героев "Игры престолов"
В честь персонажей "Игры престолов" регулярно называют детей. Но, возможно, после сюжетных поворотов последних серий последнего сезона, желающих будет меньше.
Суммарно за все сезоны сериала 3,5 тысячи родителей в США назвали своих дочерей в честь одной из главных героинь - Дейенерис Таргариен, из которых 560 пришлось на прошлый год.
Арья Старк, одна из харизматичных героинь саги, лидирует в Штатах за прошлый год - 2 545 девочек получили там это имя. В итоге имя оказалось на 119 месте по популярности в стране, опередив такие традиционные женские имена, как Марго и Энни.
Имя Кхалиси - "Королева", титул Дейенерис на одном из вымышленных языков сериала стало более в США популярным, чем традиционные Бриттани или Бритни.
В Великобритании имя Арьи в прошлом году получили 187 новорожденных девочек.
Варис Челябинский
По данным из российских ЗАГСов, имена из телехита HBO стали встречаться намного чаще в последние четыре года.
В 2015 году в Петербурге зарегистрировали четырёх Арий, а в Челябинской области неожиданно появились на свет мальчики Варис и Петир.
Забавно, что погибшие к восьмому сезону Варис и Петир Бейлиш (по прозвищу Мизинец) в сериале были крайне неоднозначными персонажами: Петир держал бордель, а Варис постоянно менял союзников и не отличался большой лояльности.
В казахстанской Караганде весной тоже появилась своя Дейенерис Таргариен.
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Два с половиной года назад в Подмосковье родилась Арья Сергеевна Хлопкова. Как рассказывает ее мама, имя предложили друзья семьи, фанаты сериала, для которых Арья - олицетворение силы, воли, смелости и бесстрашия. Сама женщина с юмором признается, что особой привязанности к имени не испытывала, потому что "8 месяцев ждала Емельяна".
24-летняя выпускница Самарского госуниверситета Елизавета Костюкова также родила Арью почти два года назад и тоже долго не могла определиться с именем.
"Я посмотрела новую серию шестого сезона "Игры престолов", поехала в роддом и в тот же день родила. Мы с мужем долго не могли выбрать имя. А тот эпизод настолько впечатлил меня, что постоянно крутился в голове. Там Арья раскрывается. Она шесть сезонов бежала от себя, а здесь наконец-то поняла, кто она на самом деле, и решила вернуться домой. Ну и проблема выбора имени была решена", - рассказывала девушка газете "Комсомольская правда".
"Имя - символ сильного характера"
Кэтрин Акоста из техасского Хьюстона решила назвать дочку Кхалиси, поскольку сериал она смотрела из лежачего положения. Все вышедшие на тот момент семь сезонов. Дело в том, что её предыдущая беременность окончилась выкидышем, и врачи потребовали от Акосты лечь на сохранение на ранних сроках.
Кэтрин уверена, что когда дочь подрастёт, она сможет также идти наперекор обстоятельствам, как Дейенерис.
Сейчас дочке год, и она, по словам мамы, уже проявляет сильный характер.
Посмотрев свежий эпизод 12 мая, она уверена, что её решение было правильным.
"Я все ещё фанатка [Дейенерис]. Думаю, она сделала то, что и должна была", - говорит молодая мама в интервью The Cut.
Сюжетный поворот последней серии удивил многих фанатов серии.
19 мая выйдет последняя серия восьмого сезона, которая должна внести окончательную ясность: кто станет править Семью Королевствами.