Правообладатель иллюстрации PA Image caption Героиня Мэйси Уильямс Арья Старк вдохновила тысячи родителей по всему миру

В честь персонажей "Игры престолов" регулярно называют детей. Но, возможно, после сюжетных поворотов последних серий последнего сезона, желающих будет меньше.

Суммарно за все сезоны сериала 3,5 тысячи родителей в США назвали своих дочерей в честь одной из главных героинь - Дейенерис Таргариен, из которых 560 пришлось на прошлый год.

Арья Старк, одна из харизматичных героинь саги, лидирует в Штатах за прошлый год - 2 545 девочек получили там это имя. В итоге имя оказалось на 119 месте по популярности в стране, опередив такие традиционные женские имена, как Марго и Энни.

Имя Кхалиси - "Королева", титул Дейенерис на одном из вымышленных языков сериала стало более в США популярным, чем традиционные Бриттани или Бритни.

В Великобритании имя Арьи в прошлом году получили 187 новорожденных девочек.

Варис Челябинский

По данным из российских ЗАГСов, имена из телехита HBO стали встречаться намного чаще в последние четыре года.

В 2015 году в Петербурге зарегистрировали четырёх Арий, а в Челябинской области неожиданно появились на свет мальчики Варис и Петир.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актер Эйдан Гиллен вряд ли подозревает, что юный россиянин назвал в честь его персонажа Петира Бейлиша

Забавно, что погибшие к восьмому сезону Варис и Петир Бейлиш (по прозвищу Мизинец) в сериале были крайне неоднозначными персонажами: Петир держал бордель, а Варис постоянно менял союзников и не отличался большой лояльности.

В казахстанской Караганде весной тоже появилась своя Дейенерис Таргариен.

Два с половиной года назад в Подмосковье родилась Арья Сергеевна Хлопкова. Как рассказывает ее мама, имя предложили друзья семьи, фанаты сериала, для которых Арья - олицетворение силы, воли, смелости и бесстрашия. Сама женщина с юмором признается, что особой привязанности к имени не испытывала, потому что "8 месяцев ждала Емельяна".

24-летняя выпускница Самарского госуниверситета Елизавета Костюкова также родила Арью почти два года назад и тоже долго не могла определиться с именем.

"Я посмотрела новую серию шестого сезона "Игры престолов", поехала в роддом и в тот же день родила. Мы с мужем долго не могли выбрать имя. А тот эпизод настолько впечатлил меня, что постоянно крутился в голове. Там Арья раскрывается. Она шесть сезонов бежала от себя, а здесь наконец-то поняла, кто она на самом деле, и решила вернуться домой. Ну и проблема выбора имени была решена", - рассказывала девушка газете "Комсомольская правда".

"Имя - символ сильного характера"

Кэтрин Акоста из техасского Хьюстона решила назвать дочку Кхалиси, поскольку сериал она смотрела из лежачего положения. Все вышедшие на тот момент семь сезонов. Дело в том, что её предыдущая беременность окончилась выкидышем, и врачи потребовали от Акосты лечь на сохранение на ранних сроках.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен, носившей титул Кхалиси

Кэтрин уверена, что когда дочь подрастёт, она сможет также идти наперекор обстоятельствам, как Дейенерис.

Сейчас дочке год, и она, по словам мамы, уже проявляет сильный характер.

Посмотрев свежий эпизод 12 мая, она уверена, что её решение было правильным.

"Я все ещё фанатка [Дейенерис]. Думаю, она сделала то, что и должна была", - говорит молодая мама в интервью The Cut.

Сюжетный поворот последней серии удивил многих фанатов серии.

19 мая выйдет последняя серия восьмого сезона, которая должна внести окончательную ясность: кто станет править Семью Королевствами.