Предупреждение: текст содержит спойлеры предпоследней, 5-й серии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Как говорила Серсея, если ты играешь в Игру престолов, ты либо победишь, либо погибнешь

Кто же победит в "Игре престолов", этом эпическом сериале, вдохновленном книгами Джорджа Р. Р. Мартина?

С момента запуска сериала в 2011 году основной сюжетной линией были интриги вокруг престола Вестероса, а главным вопросом - кто сядет в итоге на Железный трон.

Наконец, уже в это воскресенье мы узнаем, кто победил в этой ужасной игре на выживание.

Итак, как же будут развиваться события в финале этой эпопеи?

Поклонники сериала в последние недели дали волю своему воображению в социальных сетях, и вот что мы можем предположить.

Дейенерис побеждает

У Дейенерис по-прежнему есть дракон, показавший себя в предпоследней серии во всей красе.

Если он единолично способен выжечь целый город со всеми его защитниками, кораблями и метающими здоровенные стрелы "скорпионами", почему бы не предположить, что Дейенерис Таргариен (она же Безумная королева, как ее прозвали после пятой серии) в итоге добьется своего.

Дени уже прекрасно понимает, что, в отличие от Джона Сноу, любовью народной в Вестеросе она никогда пользоваться не будет. Ну что ж, если любви нет, остается страх, решила мать драконов еще в предпоследнем эпизоде и действовала с тех пор соответственно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Королевская Гавань (в реальной жизни хорватский Дубровник) была выжжена дотла

Не обращая внимания на звон колоколов, объявивший о капитуляции Королевской Гавани, Дейенерис, оседлав своего последнего дракона, методично разрушила город до основания, уничтожив по ходу дела большинство своих потенциальных подданных.

Да, нужно признать, что Дени к концу сериала сильно испортилась.

Можно, конечно, утверждать, что, например, Серсея и ее приспешники эту трансформацию предвидели. Но все равно поразительно, как быстро Дейенерис превратилась из мессии, разрывающей цепи рабства, в кровожадного пиромана, готового ради будущей свободы жителей Вестероса превратить их в пепел.

Возможно, это наследственное. Не будем забывать, что ее папаша Эйрис II Таргариен был известен как Безумный король и умер с воплями "Сжечь их всех!"

Тем не менее у королевы драконов на руках все козыри, и даже ее главный соперник Джон Сноу с настойчивостью, достойной лучшего применения, отказывается от трона и признает ее своей королевой.

Хотя по слухам, просочившимся в интернет, зрители увидят в последней серии Дейенерис мертвой на спине своего дракона, летящего на восток через Узкое море.

Само собой, поручиться за это тоже нельзя.

Возможно, это Джон Сноу

Правообладатель иллюстрации HBO handout Image caption Джон Сноу упорно отказывается претендовать на Железный трон

"Ты-ничего-не-знаешь-Джон-Сноу" в пятом эпизоде выглядел окончательно потерянным, когда наблюдал, как его любимая женщина выжигает целый город.

У Джона был несчастный вид человека, осознавшего, что нужно что-то делать с Дейенерис, проявившей такую масштабную склонность к садизму.

Мы знаем, что его настоящее имя Эйгон Таргариен и что он на самом деле законный наследник Железного трона. Догадываемся мы и о том, что правил бы он справедливо и по-человечески.

Но сможет ли Джон Сноу поднять свой клинок из валирийской стали против возлюбленной королевы - и к тому же своей тети? Случится ли что-то трагическое в последней серии, что заставит его принять столь нелегкое решение?

И как поведет себя во всей этой истории огнедышащее чешуйчатое существо с крыльями? Признает ли в критической ситуации Дрогон родственника в Джоне Сноу?

Политически разумным для Джона Сноу было бы оставаться рядом с Дейенерис и как-то гасить ее кровожадные инстинкты. С другой стороны, а когда Джон делал что-нибудь разумное?

Может быть, это Санса?

Санса - одна из немногих героев и героинь сериала, сохранивших к концу этой саги здравый смысл. На протяжении нескольких сезонов она демонстрировала недюжинные дипломатические способности и нечеловеческое терпение.

Может быть, этого достаточно, чтобы стать достойной правительницей Вестероса?

Но, хотя она и признана как Леди Винтерфелл (и, пожалуй, тут она, бесспорно, лучший кандидат), претензии Сансы на Железный трон довольно слабы.

Да и хочет ли она этого? Ее воспоминания о Королевской Гавани весьма безрадостны, ее душа - на Севере, и Санса отлично понимает, что Старки не очень приспособлены к Югу.

Так что, если под занавес не случится апокалиптической резни, в которой погибнут все другие кандидаты, ожидайте, что Санса обоснуется на Севере и будет гордо воротить нос от вельможных визитеров с Юга.

А вдруг это Тирион?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актеры "Игоры престолов". До финальных титров сериала доживут немногие

Трогательная забота о Миэрине, Королевской Гавани и их обитателях - несомненный плюс в резюме Тириона Ланнистера. Кроме того, он получил прекрасный руководящий опыт, подвизаясь главным советником Дейенерис.

Если Тирион сядет на Железный трон, можно не сомневаться, что в отстроенной заново Королевской Гавани будет отличная система водостока, ведь одна из его предыдущих обязанностей - надзор за городской канализацией.

За восемь сезонов "Игры престолов" Тирион прошел путь от прожигателя жизни до уважаемого государственного деятеля.

При столь стремительном внутреннем росте Тирион становится вполне реальным кандидатом на высшую должность. И это может случиться довольно легко, но только если главные фавориты уничтожат друг друга.

Тирион Ланнистер был бы хорош на троне, особенно если бы он сошелся со своей бывшей супругой Сансой. Помните тот трогательный эпизод в склепах Винтерфелла?

Прямо скажем, Сансе не очень везло с мужьями. Но, как она тогда призналась Тириону, он был лучшим из них. Неужели этот сильный ход так и останется без продолжения?

Может быть, Арья?

Не забываем, что, когда все было так плохо, что хуже не бывает, именно она, откуда ни возьмись, прыгнула на Короля Ночи, пырнула его кинжалом и обеспечила спасение человечества.

За это Арья заслужила какую-никакую награду, не так ли? Так почему бы не корону Вестероса?

Есть только одна проблема: как и Джон Сноу, она этого не хочет.

Арья всегда с готовностью поясняла, что она не леди, и даже как-то не по-женски проигнорировала предложение руки и сердца Джендри и перспективу правления вместе с ним в Штормовом пределе.

Но с другой стороны, если кто-нибудь и может прикинуться ветошью, прокрасться мимо дракона и зарезать королеву, то это Арья.

Конечно же, не Бронн...

Ловкач и пройдоха Бронн за несколько сезонов выбился из грязи в князи и в любом амплуа чувствует себя в своей тарелке. Так почему бы не Железный трон?

Он доказал, что, в отличие от Джейми Ланнистера, может со здоровенным арбалетом в руках сквозь любые кордоны проникнуть в готовящийся к осаде город и даже не запылиться.

"Убейте сотню человек, и они сделают вас лордом; убейте тысячу, и они сделают вас королем", - сказал он однажды.

Нужное для короны количество трупов Бронн с тех пор уже набрал.

Но, если хорошенько подумать, из арбалета, даже такого красивого, дракона не убьешь. Так что Бронн - аутсайдер в борьбе за Железный трон.

Бран

Он немногословен, говорит загадками, но много чего видит и знает. Так что почему бы и нет.

Трехглазый Ворон мудр и не держит зла - и о Вестеросе он знает все: прошлое, настоящее и даже будущее.

Может быть, он уже видел себя на Железном троне, толпящихся вокруг благодарных подданных и вечную весну в Вестеросе?

Может быть. Может быть, поэтому он так спокоен. Когда видишь свое будущее и оно прекрасно, остается лишь медитировать в ожидании.

Как и все непосвященные, мы не знаем, кто победит в "Игре престолов". Хочется, чтобы все закончилось хорошо. Но не будет ли слишком скучным столь благостное завершение конфликта?

Что если на самом деле в глубине души нам нравится то, что Вестерос погружен в хаос и конфликты, что здесь рекой льется кровь, что жизни героев висят на волоске и будущее невозможно предсказать?

Поэтому, пожалуйста, можно, это будет не Бран?!