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Комитет министров Совета Европы в пятницу принял заявление, которое теоретически дает возможность уладить кризис в отношениях с Россией. Согласно ему, государства должны иметь "равноправное участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)". Значит ли это, что российской делегации вернут полномочия?

В Москве восприняли новое заявление как гарантию будущего участия России в работе европейских структур. При этом Россия уже почти два года не платит взносы в бюджет ПАСЕ, а значит по уставу вскоре может быть исключена из Совета Европы.

В 2014 и 2015 годах российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ из-за аннексии Крыма, в связи с чем в 2016 году Москва объявила бойкот работе в Парламентской ассамблее, а спустя год публично объявила о приостановении взносов в бюджет Совета Европы. Последний транш в размере 10 млн евро поступил от России в феврале 2017 года.

В июне 2019 года истекают те самые два года невыплат, после которых организация может поднять вопрос о членстве России.

Однако последние заявления комитета министров Совета Европы показывают, что с немедленным разрывом отношений никто не спешит.

Что сказали в Совете Европы?

17 мая в Хельсинки начал работу комитет министров Совет Европы. Утром в пятницу организация выпустила официальное заявление.

"Всем государствам-членам должна быть предоставлена возможность участвовать на равноправной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи ‒ двух уставных органов Совета Европы", - говорится в заявлении комитета министром СЕ.

Министры пожелали, чтобы делегации всех государств-членов могли принять участие в ближайшем заседании ПАСЕ в июне - на это время запланированы выборы Генерального секретаря СЕ и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

При этом в организации отметили, что уплата взносов в бюджет ЕС является одним из основных обязательств государств-членов.

Как это восприняли в России?

Россия заинтересована в работе в ПАСЕ, но только на "абсолютно равноправной основе", заявил пресс-секретарь россисйкого президента Дмитрий Песков.

По словам сенатора Владимира Джабарова, Россия может направить делегацию на сессию ПАСЕ в июне на условиях равноправного участия. Он также отметил, что Россия будет готова восстановить выплаты в Совет Европы на этих условиях, но не уточнил, будет ли Москва платить за те годы, когда делегация России была лишена права голоса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава российского МИД Сергей Лавров и Турбьерн Ягланд - генеральный секретарь Совета Европы

Россия не стремится покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств, подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Это [заявление], по сути дела, открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением Парламентской ассамблеи. И мы надеемся, что это решение будет всеми исполняться", - сказал он, добавив, что теперь "слово за ПАСЕ".

Лавров также отметил, что неучастие России в выборах нового генсека СЕ будет иметь "далеко идущие последствия".

Означает ли это, что Россия вернется в ПАСЕ?

Все условия для возвращения российской делегации созданы, но решение об участие в июньском заседании должны принимать сами российские делегаты, сказал агентству ТАСС дипломатический источник.

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни в пятницу заявил, что по итогам заседания Комитета министров Совета Европы в Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения России в ПАСЕ.

Он сказал, что решение комитета министров не решает вопрос о возвращении России в ПАСЕ напрямую, но сама дискуссия направляет "позитивный политический сигнал".

"Складывается впечатление, что Россия смогла дожать руководство Совета Европы", - считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. "Дожать" Совет Европы, по его словам, Россия смогла с помощью угроз выхода из организации.

"Скорее всего новое руководство ПАСЕ будет более внимательно прислушиваться к российскому мнению", - считает политолог.

В Совете Европы существуют расхождения между комитетом министов и ПАСЕ из-за России, сказал Би-би-си генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Многие считают, что Парламенская ассамбления превысила свои полномочия, приняв решение об ограничении прав России. Насколько я имел возможность общаться с Ягландом [Турбьерн Ягланд - генеральный секретарь Совета Европы], я так понимаю, что это его позиция тоже - не может быть частичного, половинного членства, это не прописано ни в каких документах ПАСЕ, и поэтому эта процедура не обоснована", - говорит Кортунов.

По его словам, желание комитета министров вернуть России права голоса в ПАСЕ не означает, что в Парламенской ассамблее "не будет идти достаточно жесткая борьба", напомнив о том, как Украина отвеагировала на заявления о восстановлении членства России.

Тем не менее "никто не заинтересован в уходе России [из ПАСЕ] и не хочет терять финансовые взносы", считает политолог Андрей Кортунов.

Значит, Россия больше не будет думать о выходе из Совета Европы?

Долг России перед СЕ составлет около 60 млн евро, говорил в январе глава пресс-службы совета Даниэль Хольтген.

В Совете Европы неоднократно говорили, что если Москва не возобновит денежные взносы, то Россию могут исключить из организации. В начале мая 2019 года о готовности покинуть Совет Европы говорил и постоянный представитель России при СЕ Иван Солтановский.

Главым последствием выхода России из Совета Европы могло стать лишение россиян права обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). С 2017 года Россия была среди стран-лидеров, граждане которых подавали больше всего жалоб в ЕСПЧ.

"Все упирается в то, что через месяц в ПАСЕ будут выбирать новое руководство. Если права россии не будут восстановлены, то она не сможет принять участие в этих выборах, тогда в Москве усилятся голоса тех, кто призывает к выходу. Я бы возможность выхода из СЕ полностью не исключал", - говорит политолог Андрей Кортунов.

Его коллега Тимофей Бордачев настроен более позитивно. "Я не думаю, что российская сторона будет в ближайшее время возвращаться к этому вопросу", - говорит он.