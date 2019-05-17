"Дожать Совет Европы": сможет ли Россия вернуться в ПАСЕ на равных правах?
Комитет министров Совета Европы в пятницу принял заявление, которое теоретически дает возможность уладить кризис в отношениях с Россией. Согласно ему, государства должны иметь "равноправное участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)". Значит ли это, что российской делегации вернут полномочия?
В Москве восприняли новое заявление как гарантию будущего участия России в работе европейских структур. При этом Россия уже почти два года не платит взносы в бюджет ПАСЕ, а значит по уставу вскоре может быть исключена из Совета Европы.
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В 2014 и 2015 годах российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ из-за аннексии Крыма, в связи с чем в 2016 году Москва объявила бойкот работе в Парламентской ассамблее, а спустя год публично объявила о приостановении взносов в бюджет Совета Европы. Последний транш в размере 10 млн евро поступил от России в феврале 2017 года.
В июне 2019 года истекают те самые два года невыплат, после которых организация может поднять вопрос о членстве России.
Однако последние заявления комитета министров Совета Европы показывают, что с немедленным разрывом отношений никто не спешит.
Что сказали в Совете Европы?
17 мая в Хельсинки начал работу комитет министров Совет Европы. Утром в пятницу организация выпустила официальное заявление.
"Всем государствам-членам должна быть предоставлена возможность участвовать на равноправной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи ‒ двух уставных органов Совета Европы", - говорится в заявлении комитета министром СЕ.
Министры пожелали, чтобы делегации всех государств-членов могли принять участие в ближайшем заседании ПАСЕ в июне - на это время запланированы выборы Генерального секретаря СЕ и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
При этом в организации отметили, что уплата взносов в бюджет ЕС является одним из основных обязательств государств-членов.
Как это восприняли в России?
Россия заинтересована в работе в ПАСЕ, но только на "абсолютно равноправной основе", заявил пресс-секретарь россисйкого президента Дмитрий Песков.
По словам сенатора Владимира Джабарова, Россия может направить делегацию на сессию ПАСЕ в июне на условиях равноправного участия. Он также отметил, что Россия будет готова восстановить выплаты в Совет Европы на этих условиях, но не уточнил, будет ли Москва платить за те годы, когда делегация России была лишена права голоса.
Россия не стремится покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств, подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Это [заявление], по сути дела, открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением Парламентской ассамблеи. И мы надеемся, что это решение будет всеми исполняться", - сказал он, добавив, что теперь "слово за ПАСЕ".
Лавров также отметил, что неучастие России в выборах нового генсека СЕ будет иметь "далеко идущие последствия".
Означает ли это, что Россия вернется в ПАСЕ?
Все условия для возвращения российской делегации созданы, но решение об участие в июньском заседании должны принимать сами российские делегаты, сказал агентству ТАСС дипломатический источник.
Глава МИД Финляндии Тимо Сойни в пятницу заявил, что по итогам заседания Комитета министров Совета Европы в Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения России в ПАСЕ.
Он сказал, что решение комитета министров не решает вопрос о возвращении России в ПАСЕ напрямую, но сама дискуссия направляет "позитивный политический сигнал".
"Складывается впечатление, что Россия смогла дожать руководство Совета Европы", - считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. "Дожать" Совет Европы, по его словам, Россия смогла с помощью угроз выхода из организации.
"Скорее всего новое руководство ПАСЕ будет более внимательно прислушиваться к российскому мнению", - считает политолог.
В Совете Европы существуют расхождения между комитетом министов и ПАСЕ из-за России, сказал Би-би-си генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
"Многие считают, что Парламенская ассамбления превысила свои полномочия, приняв решение об ограничении прав России. Насколько я имел возможность общаться с Ягландом [Турбьерн Ягланд - генеральный секретарь Совета Европы], я так понимаю, что это его позиция тоже - не может быть частичного, половинного членства, это не прописано ни в каких документах ПАСЕ, и поэтому эта процедура не обоснована", - говорит Кортунов.
По его словам, желание комитета министров вернуть России права голоса в ПАСЕ не означает, что в Парламенской ассамблее "не будет идти достаточно жесткая борьба", напомнив о том, как Украина отвеагировала на заявления о восстановлении членства России.
Тем не менее "никто не заинтересован в уходе России [из ПАСЕ] и не хочет терять финансовые взносы", считает политолог Андрей Кортунов.
Значит, Россия больше не будет думать о выходе из Совета Европы?
Долг России перед СЕ составлет около 60 млн евро, говорил в январе глава пресс-службы совета Даниэль Хольтген.
В Совете Европы неоднократно говорили, что если Москва не возобновит денежные взносы, то Россию могут исключить из организации. В начале мая 2019 года о готовности покинуть Совет Европы говорил и постоянный представитель России при СЕ Иван Солтановский.
Главым последствием выхода России из Совета Европы могло стать лишение россиян права обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). С 2017 года Россия была среди стран-лидеров, граждане которых подавали больше всего жалоб в ЕСПЧ.
"Все упирается в то, что через месяц в ПАСЕ будут выбирать новое руководство. Если права россии не будут восстановлены, то она не сможет принять участие в этих выборах, тогда в Москве усилятся голоса тех, кто призывает к выходу. Я бы возможность выхода из СЕ полностью не исключал", - говорит политолог Андрей Кортунов.
Его коллега Тимофей Бордачев настроен более позитивно. "Я не думаю, что российская сторона будет в ближайшее время возвращаться к этому вопросу", - говорит он.