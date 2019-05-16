"Мы даже не мечтали!" В Узбекистане разблокировали сайты, критиковавшие власть

Image caption Сайты Узбекской службы Би-би-си и других СМИ, критикующих официальный Ташкент, были недоступны в Узбекистане более десяти лет

Узбекистан приостановил блокировку в интернете нескольких сайтов, которые до этого в течение более 10 лет были недоступны для пользователей внутри страны. С прошлой недели власти открыли доступ к порталам правозащитных организаций, а также зарубежных СМИ, критиковавших правящий режим.

Это решение уже приветствовали в ОБСЕ. В то же время разблокировка ресурсов может стать показательным жестом со стороны властей, поскольку некоторые оппозиционные и новостные сайты на территории Узбекистана по-прежнему остаются недоступными.

Например, в стране все еще нельзя открыть сайт узбекской версии Радио Свобода.

"Говорить, что в Узбекистане все теперь хорошо, будет преувеличением. Но мы стали намного свободнее, если сравнить ситуацию с временами Ислама Каримова или, скажем, с тем, что было три года назад. Раскрепощеннее стали и журналисты, и читатели, которые все чаще обращаются к критическим публикациям, социальные сети активны как никогда", - отмечает главный редактор Узбекской службы Би-би-си Хайрулло Файз.

С 2016 года власти Узбекистана предприняли ряд шагов по либерализации: объявили политическую амнистию, начали развивать туризм и пытаются привлечь в страну иностранные инвестиции.

Кого разблокировали?

В апреле представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир призвал власти Узбекистана разблокировать ряд сайтов и изменить нормативные акты, регулирующие доступ к информации и свободу выражения мнений.

10 мая руководитель Агентства по информации и массовым коммуникациям Узбекистана Комил Алламжонов сообщил о восстановлении доступа к сайтам Узбекской службы Би-би-си, Deutsche Welle, "Голоса Америки", Eurasianet.org, AsiaTerra, информационному агентству Fergana и некоторым другим СМИ, а также к страницам правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и "Репортеры без границ".

Алламжонов отметил, что ранее все эти сайты были недоступны из-за "технического сбоя", который, по его словам, теперь был устранен.

Независимые комментаторы обращают внимание на то, что технические трудности в течение многих лет по какой-то причине возникали лишь у сайтов оппозиционных и зарубежных СМИ, а также у ряда правозащитных организаций.

Узбекистан начал блокировку ряда новостных и аналитических онлайн-ресурсов еще в 2005 году.

Тогда ряд стран Западной Европы, США, правозащитные и международные организации резко осудили действия властей Узбекистана во время столкновений в городе Андижан. В ходе тех событий погибло около 200 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2016 года власти Узбекистана активно пытаются привлечь в страну туристов и иностранных инвесторов

Почему власти пошли на такой шаг?

Разблокирование сайтов согласуется с политикой либерализации, проводимой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Он пришел к власти в конце 2016 года, сменив на этом посту Ислама Каримова, руководившего страной 25 лет и превратившего Узбекистан в одно из самых репрессивных государств в мире.

При Мирзиёеве Узбекистан медленно, но поднимается во Всемирном индексе свободы прессы. В 2017 году страна занимала 169 строчку, а в 2019 уже 160-ю, что означает, что Ташкент постепенно ослабляет государственную цензуру.

В последнее время в узбекском сегменте социальных сетей все громче звучали призывы к прекращению блокировки сайтов. Многие пользователи "Фейсбука" писали сообщения и посты дочери президента Саиде Мирзиёевой, которая недавно была назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

Растущая популярность социальных сетей также могла стать фактором, повлиявшим на решение властей снять блокировку.

Дело в том, что существенную часть контента на заблокированных веб-сайтах внутри страны все равно можно получить через страницы СМИ в "Фейсбуке", YouTube и на других социальных платформах. Все это делало блокировку сайтов не очень эффективной, но накладной для властей мерой.

"Я думаю, это одно из важнейших решений нынешнего правительства. Три года назад мы о таком даже не мечтали!" - говорит Файз.

"Надеюсь, власти пошли на этот шаг, осознавая, что без свободы слова другие реформы не дадут желаемого результата", - добавляет он.

Что все это значит?

Мнения о том, как интерпретировать шаг властей Узбекистана, разделились.

"Разблокирование некоторых сайтов СМИ и правозащитных организаций - это не признак демократизации или мудрости Алламжанова, а простая работа для создания позитивной атмосферы перед визитом президента Германии Штайнмайера", - считает базирующийся в США узбекский политолог Рафаэль Саттаров.

"Есть просто такая забава у режима - каждый раз перед визитом давать аккредитацию журналистам или разблокировать неугодные начальству сайты. При президенте Каримове блокировка и глушилка работали как часы, а для "позитивного контента" перед визитом крупного гостя обычно освобождали политзаключенных. Формы меняются, формы", - добавляет Саттаров.

"Я очень рад, что дожил до того, что это произошло. Это может звучать громко, но я считаю, что это решение - результат реформ, которые проводит президент. Очевидно, что это было бы невозможно при прежнем руководстве", - сказал генеральный директор разблокированного сайта Fergana.ru Даниил Кислов в интервью репортерам Repost.uz.

Представитель Human Rights Watch по Центральной Азии Стив Свердлов назвал окончание блокировки сайтов невероятно значительным шагом для свободы слова в Узбекистане.

В то же время политолог Алишер Ильхамов считает, что Мирзиёев мог просто последовать примеру своего предшественника, разблокировав только те средства массовой информации, которые он считает безопасными.

"Нельзя исключать, что правительство Мирзиёева восстанавливает эту практику избирательной блокировки, а также пытается сделать из этого пиар-кампанию", - сказал Ильхамов.

Что будет дальше?

Реформы Мирзиёева в области СМИ до сих пор были несколько ограниченными, но в тоже время относительно последовательными.

Это означает, что правительство Узбекистана может в будущем расширить список разблокированных сайтов. В то же время послабления вряд ли в ближайшее время коснутся страниц оппозиционных политических организаций.

Более того, объявляя о разблокировании веб-сайтов, Алламжонов призвал иностранные СМИ и журналистов "уважать журналистскую этику, избегать использования неподтвержденной и неверной информации и не распространять необоснованные спекуляции и сомнения".

Это может говорить о том, что власти все еще могут настороженно относиться к журналистам СМИ, неподконтрольных государству.

"Если бы сейчас были времена Каримова, я думаю, многие из нас журналистов были бы уже арестованы. Сейчас мы работаем. Но важно отметить, что давление на некоторых блогеров и журналистов все еще сохраняется", - отмечает Файз.

Недавно по подозрению в мошенничестве был задержан журналист Саидабдулазиз Юсупов, являвшийся председателем Фонда поддержки печатных изданий. Многие журналисты и блогеры выступили с призывом освободить Юсупова.

"Тот факт, что в Узбекистане появляется журналистская солидарность, говорит, что времена меняются. И власть мало-помалу привыкает к феномену свободной прессы", - поясняет редактор Узбекской службы Би-би-си.