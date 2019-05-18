Фанатов с армянскими фамилиями не пускают на финал Лиги Европы в Баку

Правообладатель иллюстрации Thomas Eisenhuth, Getty Images Image caption Некоторые болельщики двух лондонских команд, вышедших в финал Лиги Европы, столкнулись с неожиданными для себя проблемами при получении виз в Азербайджан

Билет на матч финала Лиги Европы по футболу, авиабилеты до Баку и обратно, достаточное количество денег на банковской карте - всего этого оказалось жителю Британии Раффи Узуняну недостаточно для того, чтобы получить въездную визу в Азербайджан.

Узунян собирался поехать на финал футбольной Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси", который должен состояться 29 мая в Баку. Но официальная система выдачи электронных виз Азербайджана ASAN Viz выдала ему отказ.

Узунян полагает, что в визе ему было отказано, поскольку его фамилия похожа на армянскую.

"Логистика, проблема с ценами и временем - это все может бесить, но мы и правда будем молчать о армянофобии?" - написал Узунян на своей страничке в "Фейсбуке".

В соцсетях и на форумах болельщиков "Арсенала" и "Челси" - десятки подобных историй.

Люди с фамилиями, похожими на армянские, и армяне, проживающие в Европе, пишут, что не смогли получить визу в Азербайджан для поездки на финал Лиги Европы, даже если они имеют гражданство европейских стран.

В МИД Азербайджана заявили, что власти не ограничивают въезд в страну по расовому или национальному признаку и что в Баку уже много раз приезжали армянские спортсмены.

В списках не значится

Правообладатель иллюстрации Raffi Ouzounian Image caption В электронной визе отказано, сообщается на сайте визивого портала

Живущий в Британии Узунян болеет за "Арсенал" уже более 30 лет. С 1993 года он пропустил всего один финальный матч с участием любимой команды.

Узунян пытался получить электронную визу Азербайджана с помощью визового сервиса Easy Visa. Но система выдала сообщение: "Получить визу на данных условиях не удалось. Рекомендуем обратиться за визой в консульство или посольство республики Азербайджан".

"Позор. А ведь могли бы улучшить свой имидж. Это всего второй финал с участием "Арсенала", который я пропускаю с 1993 года", - сообщил Узунян.

Болельщик добавил, что не будет обращаться за визой в консульство Азербайджана, потому что, по его мнению, это не имеет никакого смысла.

Людей с фамилиями, фонетически похожими на армянские, часто задерживают на несколько часов на пограничном контроле при въезде в Азербайджан. Некоторым из них отказывают во въезде.

В МИД Азербайджана настаивают, что массовых отказов нет. "Ограничения доступа иностранных граждан на территорию Азербайджана налагаются только на иностранных граждан, посещающих оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана без разрешения правительства Азербайджана", - сообщила Би-би-си пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

Имя Раффи Узуняна не указано в списке нежелательных лиц на сайте дипломатического ведомства Азербайджана, но визу он так и не получил.

А футболиста "Арсенала" пустят?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генрих Мхитарян уже пропустил выездной матч "Арсенала" с азербайджанским "Карабахом" на групповом этапе Лиги Европы в прошлом году

Остается неясным, сможет ли приехать в Баку один из ключевых игроков "Арсенала", гражданин Армении Генрих Мхитарян. В 2018-м он не приезжал на игру группового этапа "Арсенала" с "Карабахом", хотя формального запрета со стороны азербайджанских властей не было.

И в этот раз официальный Баку заявил, что Мхитаряну ничто не угрожает, даже несмотря на то, что он посещал Нагорно-Карабахскую республику, не признанную Азербайджаном, без разрешения азербайджанских властей.

Но "Арсенал" заявил, что не отправит на финал армянского хавбека, пока не получит от УЕФА гарантий его безопасности. Несмотря на заверения азербайджанской стороны, "канониры" пока не приняли окончательного решения о том, поедет ли футболист в Баку. Переговоры сторон продолжаются.

Media playback is unsupported on your device Ровшан Аскеров о Мхитаряне, Клоппе и матче "Арсенал"-"Челси" в Баку

В четверг "Арсенал" направил в адрес УЕФА заявление, в котором потребовал учитывать интересы болельщиков при определении мест проведения финалов будущих клубных турниров.

Правда, в нем основное внимание было уделено высоким ценам на билеты в Баку и тем, что УЕФА выделило болельщикам команд-финалисток лишь по шесть тысяч билетов, в то время как стадион в Баку вмещает более 60 тысяч зрителей.

В УЕФА ответили, что организация финала - сложная и длительная операция.

"Процесс подачи заявок на финал клубного соревнования обычно проводится за несколько лет, а это означает, что точные обстоятельства, при которых будет организован финал, не могут быть известны заранее", - говорится в сообщении УЕФА на сайте организации.

Би-би-си направила в УЕФА просьбу прокомментировать сообщения о возникающих у некоторых фанатов трудностях с получением виз. Представители организации обещали дать ответ в ближайшие несколько дней.