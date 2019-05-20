"Время хирургического вмешательства": почему премьер Армении призвал блокировать суды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники премьера Армении Кочаряна в понедельник начали блокировать вход суды в Ереване и некоторых других городах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников заблокировать все суды в стране и объявил "второй этап революции".

Он призвал провести проверку всех судей Армении на соответствие занимаемой должности, мотивируя это тем, что служители Фемиды были назназначены при предыдущем политическом режиме.

"Все судьи, которые знают, что не могут быть честными, также должны подать в отставку. Считаем, что внедрение механизмов переходного правосудия является необходимостью. Если необходимо провести конституционные реформы или общенародный референдум, то мы пойдем и по этому пути, чтобы в конечном итоге иметь независимую и честную судебную систему", - заявил Пашинян в прямом эфире в своем "Фейсбуке".

"Настало время хирургического вмешательства", - добавил премьер.

Кто и когда будет проводить проверку судей, Пашинян не уточнил.

Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет и оппозиционные партии.

Омбудсмен Арман Татоян назвал заявление Пашиняна "чрезвычайно опасным для безопасности и стабильности правовой системы государства".

"Призываю всех лиц, занимающих государственные или общественные должности, немедленно прекратить подобные призывы. Вы обязаны выполнять исключительно те функции, которые даны вам конституцией. Любое отклонение может привести к ответственности", - сказал Татоян.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никол Пашинян и его сторонники уже контролируют исполнительную и законодательную ветви властей в Армении.

В ходе видеообращения Пашинян не уточнил, связаны ли его призывы к блокировке судов с событиями в политической жизни Армении.

Но заявление премьера появилось вскоре после того, как суд Еревана решил освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Кочарян обвиняется в попытке свержении конституционного строя, а также в разгоне акций протеста в 2008 году. Тогда погибли по меньшей мере 10 человек.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Причем здесь Карабах?

Многие обратили внимание на то, что во время последнего заседания суда по делу Кочаряна в зале присутсвовали нынешний глава непризнанного Нагорного Карабаха Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Оба являются весомыми фигурами в политической жизни Армении.

В понедельник в ходе своего видеообращения Пашинян сказал, что существует возможность заговора против правительства Армении в виде войны в Карабахе и "сдачи ряда территорий".

"Есть конкретные силы, представляющие бывшую коррупционную систему, которые пытаются спровоцировать разногласия, противоречия и вражду между народами Армении и Карабаха. Используя свои коррупционные связи, они ведут ложную пропаганду против правительства Армении и лично премьер-министра", - сказал Пашинян"

Это заявление Пашиняна может быть довольно опасным, считает независимый армянский журналист Марк Григорян.

"Оно настраивает друг против друга людей, проживающих на территории Армении и людей, проживающих в Нагорном Карабахе. И, конечно, слова Пашиняна сейчас тщательным образом анализируются и в Баку, и в Москве, и в европейских столицах. Я боюсь, что Пашинян сейчас сам не понимает, куда он может завести ситуацию", - отмечает Григорян.

Собрать все ветви?

Пашинян стал премьером Армении в декабре 2018 года в ходе внеочередных парламентских выборов. Блок Пашиняна "Наш шаг" набрал тогда 70,43% голосов. Таким образом, Пашинян сейчас сосредоточил в своих руках и исполнительную, и законодательную ветви власти.

"Если Пашиняну удастся подмять под себя и судебную власть, то независимой силой останутся только СМИ. И то неясно как долго, ведь что помешает премьеру выполнить с телеканалами тот же трюк, что и с судами? По сути сейчас решается судьба демократии в Армении", - отмечает Григорян.

По оценкам журналистов, к судам в разных районах Еревана вышло по несколько сотен человек. После обеда в понедельник Пашинян призвал своих сторонников прекратить блокировать двери зданий.