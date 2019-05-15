Зеленского выбрали, а инаугурации все нет. В Раде считают, что торопиться с этим нельзя
В четверг 16 мая Верховная рада Украина собирается определить день приведения к присяге избранного президента Владимира Зеленского.
На рассмотрение украинских депутатов будут вынесены пять возможных дат инаугурации.
Выбор между ними будет носить принципиальный характер: по мнению части юристов, некоторые из предложенных дат дают новоизбранному президенту возможность одним из своих первых решений распустить Верховную раду.
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До 3 июня
"Вспомнил смешную историю. Были у нас президентские выборы. Выбрали Владимира Зеленского. В общем, результаты огласили, а инаугурации все не было и не было. Прошло время, все как-то забылось, и Порошенко остался президентом, а народ так и не понял, что произошло".
В последнее время подобные шутки можно довольно часто увидеть в украинских соцсетях.
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины еще 21 апреля, более трех недель назад. Но до сих пор он не то что не вступил в полномочия - не определена даже дата приведения его к присяге.
Формально нарушения закона нет: инаугурация должна состояться не позже 30 дней с момента официального объявления результатов выборов. Окончательные итоги обнародовали 3 мая, так что время остается до 3 июня.
Однако ожидание, похоже, нервирует самого избранного президента. На прошлой неделе он назвал нахождение на посту главы государства Петра Порошенко "политическими судорогами хромой утки" и потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на ближайшее воскресенье, 19 мая.
На затянувшуюся неопределенность обратили внимание уже и за пределами Украины.
"Мы надеемся, что когда-нибудь инаугурация нового президента (Украины) состоится в какой-то момент, рано или поздно", - заявил в среду, 15 мая, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли в Кремле отвечать на новые санкции Киева против России сейчас или дождутся инаугурации нового президента.
По всей видимости, украинский парламент возьмется за назначение даты инаугурации Владимира Зеленского в четверг.
Будущее Рады
Один из главных факторов, которым будут руководствоваться украинские депутаты, - это переживание за собственную политическую судьбу.
Дело в том, что к полномочиям президента Украины относится и право роспуска парламента. В нашем случае - по причине отсутствия в нем коалиции на протяжении месяца. Не все в Киеве согласны с тем, что отсутствие коалиции должным образом зафиксировано, однако сам Зеленский, кажется, убежден, что право распустить Раду у него будет.
"Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - заявил он 4 мая после встречи с лидерами парламентских фракций.
Тем не менее, с политической точки зрения роспуск Рады для новоизбранного президента имеет смысл: нынешний парламент был избран пять лет назад, и сторонников Зеленского в нем явно недостаточно для того, чтобы реализовывать его многочисленные предвыборные обещания. Рейтинги же Зеленского и его полувиртуальной партии "Слуга народа" сейчас зашкаливают, и новому президенту имеет смысл конвертировать свою нынешнюю популярность в мощный отряд поддержки в следующем парламенте.
Очередные выборы в Раду вроде как не за горами, в октябре этого года. Однако вовсе не факт, что до того времени рейтинги Зеленского и его партии удержатся на пике. В общем, убеждена часть киевских наблюдателей, Зеленский может быть заинтересованным во внеочередных выборах Рады.
Но тут появляется проблема: согласно украинской Конституции, парламент нельзя распускать в последние шесть месяцев его полномочий. Согласно мнению многих юристов и политиков, дедлайн для роспуска парламента наступает 27 мая. Если Зеленский не назначит выборы до этого дня, он будет вынужден сосуществовать с нынешним парламентом до осени.
День траура
Сам Владимир Зеленский впервые обозначил свое видение оптимального времени проведения инаугурации еще 4 мая, когда отправил официальное обращение в адрес спикера Рады Андрея Парубия.
"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранного президента. В связи с этим предлагаю провести торжественное заседание Верховной Рады для принесения присяги украинскому народу 19 мая 2019 года", - написано в этом документе.
Уже на следующий день эту дату резко раскритиковал руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович. Дело в том, что в третье воскресенье мая на Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий (преимущественно сталинских).
"Это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ… Президент Владимир Зеленский не имеет права насмехаться над памятью о миллионах жертв репрессий", - написал он в своем "Фейсбуке".
Вслед за этим несколько депутатов парламента заявили о намерении отказаться от посещения инаугурации в пользу участия в траурных мероприятиях. Дискуссия о дате вступления президента в полномочия перешла из чисто политической плоскости в моральную. А в окружении Зеленского упреки в неудачном выборе предполагаемой даты инаугурации оставляли без ответа.
Что дальше?
В итоге дискуссия о предполагаемой дате инаугурации вышла на финишную прямую: ожидается, что в четверг, 16 мая, депутаты сделают выбор в пользу одной из следующих возможных дат приведения Зеленского к присяге:
- 17 мая;
- 19 мая;
- 19 мая - лаконичная церемония приведения к присяге в Верховной Раде и 3 июня - торжественная церемония для представителей общественности и иностранных гостей на стадионе "Олимпийский";
- 20 мая;
- 26 мая;
- 28 мая.
В случае если ни один из этих вариантов не наберет в свою пользу большинства голосов депутатов Рады, дату инаугурации своим единоличным решением сможет назначить спикер парламента Андрей Парубий.
Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью изданию ЛБ, что от точной даты инаугурации в немалой степени будет зависеть то, кто именно из зарубежных политических лидеров может посетить это мероприятие.
"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США (Майк Пенс) - это одна из опций", - сказал Климкин.
А в команде самого Владимира Зеленского намекают, что церемония приведения президента к присяге будет нетривиальной.
"Мы думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем… А потом - мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное", - заявил в интервью изданию "Украинская правда" коллега Владимира Зеленского, сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк.