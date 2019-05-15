Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Со времени впечатляющего триумфа Владимира Зеленского на выборах президента Украины прошло уже более трех недель, однако комик-президент до сих пор не вступил в полномочия

В четверг 16 мая Верховная рада Украина собирается определить день приведения к присяге избранного президента Владимира Зеленского.

На рассмотрение украинских депутатов будут вынесены пять возможных дат инаугурации.

Выбор между ними будет носить принципиальный характер: по мнению части юристов, некоторые из предложенных дат дают новоизбранному президенту возможность одним из своих первых решений распустить Верховную раду.

До 3 июня

"Вспомнил смешную историю. Были у нас президентские выборы. Выбрали Владимира Зеленского. В общем, результаты огласили, а инаугурации все не было и не было. Прошло время, все как-то забылось, и Порошенко остался президентом, а народ так и не понял, что произошло".

В последнее время подобные шутки можно довольно часто увидеть в украинских соцсетях.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины еще 21 апреля, более трех недель назад. Но до сих пор он не то что не вступил в полномочия - не определена даже дата приведения его к присяге.

Формально нарушения закона нет: инаугурация должна состояться не позже 30 дней с момента официального объявления результатов выборов. Окончательные итоги обнародовали 3 мая, так что время остается до 3 июня.

Однако ожидание, похоже, нервирует самого избранного президента. На прошлой неделе он назвал нахождение на посту главы государства Петра Порошенко "политическими судорогами хромой утки" и потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на ближайшее воскресенье, 19 мая.

Мы надеемся, что когда-нибудь инаугурация нового президента состоится в какой-то момент, рано или поздно Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

На затянувшуюся неопределенность обратили внимание уже и за пределами Украины.

"Мы надеемся, что когда-нибудь инаугурация нового президента (Украины) состоится в какой-то момент, рано или поздно", - заявил в среду, 15 мая, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли в Кремле отвечать на новые санкции Киева против России сейчас или дождутся инаугурации нового президента.

По всей видимости, украинский парламент возьмется за назначение даты инаугурации Владимира Зеленского в четверг.

Будущее Рады

Один из главных факторов, которым будут руководствоваться украинские депутаты, - это переживание за собственную политическую судьбу.

Дело в том, что к полномочиям президента Украины относится и право роспуска парламента. В нашем случае - по причине отсутствия в нем коалиции на протяжении месяца. Не все в Киеве согласны с тем, что отсутствие коалиции должным образом зафиксировано, однако сам Зеленский, кажется, убежден, что право распустить Раду у него будет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На днях немногочисленные сторонники Зеленского под стенами Верховной рады требовали от депутатов скорейшего назначения даты инаугурации, однако парламентарии к требованиям народа не прислушались

"Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - заявил он 4 мая после встречи с лидерами парламентских фракций.

Тем не менее, с политической точки зрения роспуск Рады для новоизбранного президента имеет смысл: нынешний парламент был избран пять лет назад, и сторонников Зеленского в нем явно недостаточно для того, чтобы реализовывать его многочисленные предвыборные обещания. Рейтинги же Зеленского и его полувиртуальной партии "Слуга народа" сейчас зашкаливают, и новому президенту имеет смысл конвертировать свою нынешнюю популярность в мощный отряд поддержки в следующем парламенте.

Очередные выборы в Раду вроде как не за горами, в октябре этого года. Однако вовсе не факт, что до того времени рейтинги Зеленского и его партии удержатся на пике. В общем, убеждена часть киевских наблюдателей, Зеленский может быть заинтересованным во внеочередных выборах Рады.

Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ Владимир Зеленский, победитель выборов президента Украины

Но тут появляется проблема: согласно украинской Конституции, парламент нельзя распускать в последние шесть месяцев его полномочий. Согласно мнению многих юристов и политиков, дедлайн для роспуска парламента наступает 27 мая. Если Зеленский не назначит выборы до этого дня, он будет вынужден сосуществовать с нынешним парламентом до осени.

День траура

Сам Владимир Зеленский впервые обозначил свое видение оптимального времени проведения инаугурации еще 4 мая, когда отправил официальное обращение в адрес спикера Рады Андрея Парубия.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранного президента. В связи с этим предлагаю провести торжественное заседание Верховной Рады для принесения присяги украинскому народу 19 мая 2019 года", - написано в этом документе.

Уже на следующий день эту дату резко раскритиковал руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович. Дело в том, что в третье воскресенье мая на Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий (преимущественно сталинских).

"Это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ… Президент Владимир Зеленский не имеет права насмехаться над памятью о миллионах жертв репрессий", - написал он в своем "Фейсбуке".

Вслед за этим несколько депутатов парламента заявили о намерении отказаться от посещения инаугурации в пользу участия в траурных мероприятиях. Дискуссия о дате вступления президента в полномочия перешла из чисто политической плоскости в моральную. А в окружении Зеленского упреки в неудачном выборе предполагаемой даты инаугурации оставляли без ответа.

Что дальше?

В итоге дискуссия о предполагаемой дате инаугурации вышла на финишную прямую: ожидается, что в четверг, 16 мая, депутаты сделают выбор в пользу одной из следующих возможных дат приведения Зеленского к присяге:

17 мая;

19 мая;

19 мая - лаконичная церемония приведения к присяге в Верховной Раде и 3 июня - торжественная церемония для представителей общественности и иностранных гостей на стадионе "Олимпийский";

20 мая;

26 мая;

28 мая.

В случае если ни один из этих вариантов не наберет в свою пользу большинства голосов депутатов Рады, дату инаугурации своим единоличным решением сможет назначить спикер парламента Андрей Парубий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если депутаты не смогут определить дату инаугурации, своим единоличным решением ее назначит спикер Андрий Парубий, ранее неоднократно бывший объектом шуток комик-студии Зеленского "Квартал 95"

Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью изданию ЛБ, что от точной даты инаугурации в немалой степени будет зависеть то, кто именно из зарубежных политических лидеров может посетить это мероприятие.

"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США (Майк Пенс) - это одна из опций", - сказал Климкин.

А в команде самого Владимира Зеленского намекают, что церемония приведения президента к присяге будет нетривиальной.

"Мы думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем… А потом - мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное", - заявил в интервью изданию "Украинская правда" коллега Владимира Зеленского, сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк.