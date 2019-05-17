Зеленский против Рады: что происходит? Объясняем в 100 и 500 словах

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Не исключено, что решающее слово в противостоянии вокруг вероятного роспуска парламента останется за судом

На Украине утром 17 мая парламентская фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Верховной Раде.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, после этого у парламента будет тридцать дней для создания нового большинства.

Фактически это означает, что президент Владимир Зеленский, который вступит в полномочия в понедельник, не сможет распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы, которые вероятно принесли бы победу его партии "Слуга народа".

Однако с такой логикой не согласны в окружении Зеленского: тут утверждают, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.

Би-би-си в 100 и 500 словах объясняет, что происходит в украинском парламенте и когда все-таки состоятся перевыборы Рады.

Плановые выборы Верховной Рады должны состояться в октябре этого года. Однако считается, что Владимиру Зеленскому выгодно провести их как можно скорее: его полувиртуальную партию "Слуга народа" сейчас поддерживает около 40% избирателей. До осени количество сторонников новоизбранного главы государства неизбежно уменьшится.

Основание для роспуска парламента - отсутствие в нем коалиции на протяжении тридцати дней. Команда Зеленского считает, что ее не существует уже несколько лет, поэтому парламент можно распускать хоть в понедельник.

Оппоненты утверждают, что пока о распаде большинства с трибуны Рады не объявил спикер Парубий, коалиция существовала, и оснований для роспуска нет.

Вероятно, отвечать на вопрос, когда именно в Раде исчезла коалиция, придется суду.

Лично Владимир Зеленский ни разу не заявлял однозначно, что собирается распустить Верховную Раду, хотя некоторые его соратники открыто допускали такую возможность.

Нынешний состав парламента был избран пять лет назад, когда Зеленский еще и не помышлял о походе в политику, и сейчас количество сторонников новоизбранного президента в нем слишком мало для того, чтобы обеспечить выполнение его многочисленных предвыборных обещаний.

Да и электоральные рейтинги, которые пророчат партии Зеленского "Слуга народа" безоговорочную победу в парламентской кампании, являются для нового президента дополнительной причиной для назначения досрочных выборов в самые сжатые сроки.

До вчерашнего дня железным основанием для роспуска парламента считалось отсутствие в нем коалиции депутатских фракций.

"Народный фронт" и Блок Петра Порошенко суммарно насчитывают 215 депутатов из 450 полного состава Рады. На протяжении последних месяцев, если не лет, любые решения коалиции удалось принимать только благодаря поддержке со стороны других фракций или внефракционных депутатов.

Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции. Поэтому главный вопрос, от которого зависит, может Зеленский распускать парламент или нет - с какого именно момента в парламенте нет большинства?

Для сторонников Зеленского коалиции нет уже несколько лет, и распустить парламент можно немедленно после его инаугурации. Для фракции "Народный фронт" коалиция исчезла только утром в пятницу, когда об этом заявил Андрей Парубий, и роспуск парламент раньше чем через тридцать дней будет незаконным.

У "Народного фронта" в этой ситуации свой интерес: рейтинг одноименной партии, которую возглавляет Арсений Яценюк, пребывает на грани погрешности, и поход на выборы для нее чреват исчезновением с политической карты страны.

За полгода же "фронтовики" рассчитывают перезапустить свой проект или объединиться с каким-то другим политическим игроком. Например, премьером Владимиром Гройсманом, который заявил о намерении участвовать в следующих парламентских выборах, но еще не успел презентовать свою партию.

Поэтому шаг "Народного фронта" направлен на упреждение проведения выборов летом. Ведь через тридцать дней, отведенных для новых коалиционных переговоров, распустить Раду Зеленский уже не сможет: Конституция запрещает делать это в последние полгода полномочий парламента. Причем тут тоже имеется простор для разночтений: по одним посчетам, распустить Раду Зеленский не сможет после 27 мая, по другим - после 14 июня.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Утром в пятницу глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак (справа) передал своему коллеге по партии спикеру Андрею Парубий уведомление о выходе "фронтовиков" из коалиции

Что характерно, источники Би-би-си в Блоке Петра Порошенко утверждают, что сторонники уходящего президента не собираются вмешиваться в дискуссию по поводу возможного назначения внеочередных выборов Рады.

Его электорат сейчас максимально мобилизован, региональные штабы по большому счету не распущены, а сам Порошенко уже сейчас примеряет на себя имидж лидера оппозиции к Владимиру Зеленскому.

Поэтому, реши Зеленский все-таки распускать парламент, оказывать сопротивление самая большая фракция Рады вряд ли будет.

Собеседники Би-би-си допускают, что Владимир Зеленский все-таки издаст указ о роспуске парламента, но перед этим постарается получить судебное решение, которое констатировало бы факт отсутствия коалиции в Раде по состоянию, допустим, месяц назад.

Это решение вряд ли будет безупречным с юридической точки зрения, однако команда Зеленского наверняка будет апеллировать к высокому уровню недоверия общества к действующему парламенту. Мартовский опрос киевского Центра Разумкова зафиксировал: доверяют нынешним депутатам лишь 12% украинцев, не доверяют - 82%.

Дополнительный фактор, который наверняка будет учитывать новый президент, принимая решение о возможном роспуске парламента, - отношение к подобному шагу со стороны западных партнеров Украины. Оно пока остается неизвестным.

В любом случае, ответ на вопрос о том, собирается ли Владимир Зеленский распускать Верховную Раду, может прозвучать в инаугурационной речи, которую новоизбранный президент произнесет уже в понедельник 20 мая.