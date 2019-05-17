Гренландия. Cтрана, в которой абортов больше, чем родов

Правообладатель иллюстрации PAARISA Image caption Проект "Кукла" дает молодым людям возможность понять, как заботиться о младенце, и направлен на сокращение числа нежелательных беременностей

"Я ни секунды не сомневаюсь в таких случаях. Мы спокойно обсуждаем аборты, я помню, как в последний раз, когда сделала его, рассказала об этом моим друзьям и родственникам", - говорит в интервью Би-би-си 19-летняя Пия* из Гренландии.

За последние два года у нее было 5 абортов.

"Обычно мы стараемся предохраняться, но иногда забываем. Сейчас я совсем не готова иметь ребенка. Я колледж заканчиваю в этом году", - говорит Пия, которая живет в столице Гренландии Нууке.

Таких историй в Гренландии много.

По данным официальной статистики, ведущей учет с 2013 года, ежегодно в Гренландии рождается 700 детей, и делается 800 абортов. С чем связан столь высокий уровень прерываний беременности?

Правообладатель иллюстрации CHRISTIAN KLINDT SOELBECK Image caption В Нууке студенты называют среду "днем абортов"

"Никакого позора"

Гренландия - крупнейший остров в мире, но население его невелико, всего 55 992 человека (по данным на 1 января 2019 года).

Более половины женщин, которые беременеют, решают не оставлять ребенка. На каждую тысячу женщин приходится в среднем 30 абортов.

Для сравнения в Дании - на тысячу женщин около 12 абортов. И это при том, что несмотря на существующее самоуправление, Гренландия остается де-юре территорией Дании.

Среди факторов, влияющих на решение женщины, экономические проблемы, плохие жилищные условия и недостаточность образования. Но только этими причинами не объяснить, почему такая ситуация сложилась в стране, где доступны средства контрацепции.

Во многих странах, даже тех, где аборты разрешены и бесплатны, существует масса предрассудков, а женщину за подобный выбор нередко осуждают. В Гренландии же некоторые женщины вообще не волнуются по этому поводу; для них нежелательная беременность не повод для смущения и стыда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на то, что Гренладию в значительной степени финансирует Дания, в автономии существует свой собственный парламент

День абортов

Почему же в стране так много нежелательных беременностей?

"У многих моих подруг был аборт хотя бы один раз в жизни. Моя мама, например, делала аборт три раза до того, как родились я и мой брат", - говорит Пия.

"Она об этом не любит говорить".

"Студенты в Нууке в среду могут пойти в гинекологическую клинику. Среда для них "день абортов", - говорит Тури Хермансдоттир, изучающая статистику абортов в датском университете в Роскильде.

"Обсуждение абортов в Гренландии - не табу и не повод для осуждения, так же как секс до брака и внеплановая беременность", - добавляет Хермансдоттир.

Правообладатель иллюстрации Media for Medical Image caption В Гренладии контрацептивы бесплатны, но многие женщины не используют их

Бесплатная контрацепция

"Контрацептивы бесплатны, их легко получить, но мало кто из моих подруг их использует", - говорит Пия.

Стайн Броен - медсестра гинекологического профиля, она работает в Гренландии и много лет изучает проблему абортов.

"Почти половина женщин, с которыми я общалась, были в курсе существующих средств контрацепции, но большинство (85%) их не использовали или использовали неправильно". По словам Броен, нежелательная беременность может быть следствием употребления алкоголя.

"И мужчина, и женщина просто забывают о предохранении, после того как выпили".

Под воздействием алкоголя

Хермансдоттир видит и другие причины, по которым женщины в Гренландии не предохраняются.

"Во-первых, женщины могут хотеть ребенка и в таком случае не предохраняются. Но есть женщины, чью жизнь нельзя назвать стабильной, в их жизни присутствуют насилие и алкоголь, и они могут забыть принять противозачаточную таблетку, если партнер отказывается надеть презерватив".

Правообладатель иллюстрации Sean Gallup Image caption Аборты в Гренландии были узаконены 12 июня 1975 года

Жестокость и сексуальное насилие

Женщина может решиться на аборт, если ее изнасиловали, или же если не она не хочет воспитывать ребенка в семье, в которой царит хаос.

"В таком случае аборт может быть лучшим выбором, нежели дети, которые никому не нужны и о которых некому заботиться", - считает Ларс Мосгаард, участковый врач маленького городка в Южной Гренландии.

Проблема насилия стоит остро в Гренландии, как следует из данных Северного центра социального обеспечения и социальных проблем.Каждый десятый студент сообщил, что видел, как его мать подвергалась насилию.

Дети не только становятся свидетелями насилия, но и нередко жертвами насилия.

"Треть взрослых гренландцев в детстве пережила ту или иную форму жестокого обращения", - говорит Дитте Солбек, руководитель правительственной программмы борьбы с сексуальными надругательствами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гренландия - самая малонаселенная территория в мире, плотность населения составляет 0,03 человека на квадратный километр

Нехватка знаний о контрацепции

Контрацептивы в стране бесплатны и легкодоступны, но вот знают об этом и пользуются ими далеко не все.

"Я узнала об "утренней таблетке" всего месяц назад, и я не уверена, что многие знают, что есть такая опция", - говорит Пия.

"Мы никогда с мамой не обсуждали мое сексуальное здоровье. Что-то я узнала в школе, но основную информацию получила от друзей".

Семьи в Гренландии в основном избегают или откладывают на потом разговоры о сексуальном здоровье, поскольку считают их неловкими и непростыми, показало исследование Международного журнала циркумполярного здоровья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Население Гренландии употребляет много алкоголя

Самый высокий в мире уровень суицидов

В Гренландии высокий уровень самоубийств - 83 суицида на 100 тысяч человек в год, молодежь совершает до 50% от общего числа самоубийств..

"К суициду в большинстве случаев более склонны те, кто вырос, испытав на себе насилие или домогательства", - считает социолог Ларс Педерсен, несколько лет проработавший в Гренландии.

В 1953 году Гренландия стала частью Королевства Дания. Датский был объявлен официальным языком, общество и экономика тогда сильно изменились.

Инуиты, коренные жители Гренландии, составляющие 88% населения, должны были найти способы приспособиться к современному обществу, сохраняя при этом свое культурное наследие.

"Гренландия перешла от традиционного инуитского общества к современной жизни. Потребление алкоголя возросло, что привело к насилию и сексуальным домогательствам. Большинство людей знают кого-то, кто совершил самоубийство", - говорит Педерсен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из трех взрослых гренландцев пережил насилие

Аборты, доступные всем

Некоторые считают, что Гренландия должна начать брать плату за каждый аборт, чтобы снизить их количество.

Другие утверждают, что большое количество абортов не имеет ничего общего с тем фактом, что аборты бесплатны и легкодоступны.

В Дании, где они так же доступны, цифры намного ниже (12 на 1000 женщин).

Норвежский врач и профессор Йоханна Сандби, которая раньше работала в Гренландии с женщинами и детьми, пережившими насилие и жестокое обращение, говорит, что пациентам не нужно платить за процедуру: "Я абсолютно против этого. Это откроет нерегулируемый рынок с дешевыми и опасными абортами".

Правообладатель иллюстрации PAARISA Image caption Проект "Кукла" призван снизить число нежелательных беременностей среди подростков

Проект "Кукла"

Молодые люди в Гренландии начинают половую жизнь в 14-15 лет, по статистике у 63% 15-летних существуют регулярные сексуальные отношения.

Правительство разработало проект "Кукла" чтобы рассказать молодежи, каково это родить ребенка в юном возрасте.

С помощью этого проекта власти Гренландии надеются сократить число нежелательных подростковых беременностей, снизить число венерических заболеваний, а также рассказать большему количеству людей о методах контрацепции.

В рамках проекта юноши и девушки получают реалистично выглядящую куклу, которая ведет себя как живой ребенок.

Ей нужно поменять подгузник, подержать столбиком для отрыжки, ее нужно успокоить. Это способ рассказать школьникам в возрасте от 13 до 18 лет об обязанностях, связанных с рождением ребенка.

"Культурные барьеры"

Стайн Броен все же не согласна с тем, что к абортам подходят в Гренландии легкомысленно.

"Для большинства женщин аборт - трудное решение. Им нужно время, чтобы все обдумать. Если они уверены в своем шаге, они в основном сами справятся с возможными психологическими проблемами", - говорит она.

"Мне не попадались женщины, которые не волновались бы из-за аборта, но мой опыт показывает, что некоторые женщины закрываются, чтобы защитить себя, и некоторые работники здравоохранения могут увидеть в этом безразличие".

Неправильные выводы порой приводят к недопониманию, говорит Педерсен: датский хоть и является одним из официальных языков, люди, живущие за пределами столицы, обычно говорят на нем не так свободно.

"Многие мои пациенты не говорят по-датски свободно, а многие сотрудники больницы не говорят по-гренландски", - говорит Ларс Педерсен.

Но не в этом Педерсен видит главную проблему. "Основное внимание должно быть уделено борьбе с насилием, домогательствами и алкоголизмом, из-за которых все и происходит.

*Имя героини было изменено.