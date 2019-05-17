Гренландия. Cтрана, в которой абортов больше, чем родов
"Я ни секунды не сомневаюсь в таких случаях. Мы спокойно обсуждаем аборты, я помню, как в последний раз, когда сделала его, рассказала об этом моим друзьям и родственникам", - говорит в интервью Би-би-си 19-летняя Пия* из Гренландии.
За последние два года у нее было 5 абортов.
"Обычно мы стараемся предохраняться, но иногда забываем. Сейчас я совсем не готова иметь ребенка. Я колледж заканчиваю в этом году", - говорит Пия, которая живет в столице Гренландии Нууке.
Таких историй в Гренландии много.
По данным официальной статистики, ведущей учет с 2013 года, ежегодно в Гренландии рождается 700 детей, и делается 800 абортов. С чем связан столь высокий уровень прерываний беременности?
"Никакого позора"
Гренландия - крупнейший остров в мире, но население его невелико, всего 55 992 человека (по данным на 1 января 2019 года).
Более половины женщин, которые беременеют, решают не оставлять ребенка. На каждую тысячу женщин приходится в среднем 30 абортов.
Для сравнения в Дании - на тысячу женщин около 12 абортов. И это при том, что несмотря на существующее самоуправление, Гренландия остается де-юре территорией Дании.
Среди факторов, влияющих на решение женщины, экономические проблемы, плохие жилищные условия и недостаточность образования. Но только этими причинами не объяснить, почему такая ситуация сложилась в стране, где доступны средства контрацепции.
Во многих странах, даже тех, где аборты разрешены и бесплатны, существует масса предрассудков, а женщину за подобный выбор нередко осуждают. В Гренландии же некоторые женщины вообще не волнуются по этому поводу; для них нежелательная беременность не повод для смущения и стыда.
День абортов
Почему же в стране так много нежелательных беременностей?
"У многих моих подруг был аборт хотя бы один раз в жизни. Моя мама, например, делала аборт три раза до того, как родились я и мой брат", - говорит Пия.
"Она об этом не любит говорить".
"Студенты в Нууке в среду могут пойти в гинекологическую клинику. Среда для них "день абортов", - говорит Тури Хермансдоттир, изучающая статистику абортов в датском университете в Роскильде.
"Обсуждение абортов в Гренландии - не табу и не повод для осуждения, так же как секс до брака и внеплановая беременность", - добавляет Хермансдоттир.
Бесплатная контрацепция
"Контрацептивы бесплатны, их легко получить, но мало кто из моих подруг их использует", - говорит Пия.
Стайн Броен - медсестра гинекологического профиля, она работает в Гренландии и много лет изучает проблему абортов.
"Почти половина женщин, с которыми я общалась, были в курсе существующих средств контрацепции, но большинство (85%) их не использовали или использовали неправильно". По словам Броен, нежелательная беременность может быть следствием употребления алкоголя.
"И мужчина, и женщина просто забывают о предохранении, после того как выпили".
Под воздействием алкоголя
Хермансдоттир видит и другие причины, по которым женщины в Гренландии не предохраняются.
"Во-первых, женщины могут хотеть ребенка и в таком случае не предохраняются. Но есть женщины, чью жизнь нельзя назвать стабильной, в их жизни присутствуют насилие и алкоголь, и они могут забыть принять противозачаточную таблетку, если партнер отказывается надеть презерватив".
Жестокость и сексуальное насилие
Женщина может решиться на аборт, если ее изнасиловали, или же если не она не хочет воспитывать ребенка в семье, в которой царит хаос.
"В таком случае аборт может быть лучшим выбором, нежели дети, которые никому не нужны и о которых некому заботиться", - считает Ларс Мосгаард, участковый врач маленького городка в Южной Гренландии.
Проблема насилия стоит остро в Гренландии, как следует из данных Северного центра социального обеспечения и социальных проблем.Каждый десятый студент сообщил, что видел, как его мать подвергалась насилию.
Дети не только становятся свидетелями насилия, но и нередко жертвами насилия.
"Треть взрослых гренландцев в детстве пережила ту или иную форму жестокого обращения", - говорит Дитте Солбек, руководитель правительственной программмы борьбы с сексуальными надругательствами.
Нехватка знаний о контрацепции
Контрацептивы в стране бесплатны и легкодоступны, но вот знают об этом и пользуются ими далеко не все.
"Я узнала об "утренней таблетке" всего месяц назад, и я не уверена, что многие знают, что есть такая опция", - говорит Пия.
"Мы никогда с мамой не обсуждали мое сексуальное здоровье. Что-то я узнала в школе, но основную информацию получила от друзей".
Семьи в Гренландии в основном избегают или откладывают на потом разговоры о сексуальном здоровье, поскольку считают их неловкими и непростыми, показало исследование Международного журнала циркумполярного здоровья.
Самый высокий в мире уровень суицидов
В Гренландии высокий уровень самоубийств - 83 суицида на 100 тысяч человек в год, молодежь совершает до 50% от общего числа самоубийств..
"К суициду в большинстве случаев более склонны те, кто вырос, испытав на себе насилие или домогательства", - считает социолог Ларс Педерсен, несколько лет проработавший в Гренландии.
В 1953 году Гренландия стала частью Королевства Дания. Датский был объявлен официальным языком, общество и экономика тогда сильно изменились.
Инуиты, коренные жители Гренландии, составляющие 88% населения, должны были найти способы приспособиться к современному обществу, сохраняя при этом свое культурное наследие.
"Гренландия перешла от традиционного инуитского общества к современной жизни. Потребление алкоголя возросло, что привело к насилию и сексуальным домогательствам. Большинство людей знают кого-то, кто совершил самоубийство", - говорит Педерсен.
Аборты, доступные всем
Некоторые считают, что Гренландия должна начать брать плату за каждый аборт, чтобы снизить их количество.
Другие утверждают, что большое количество абортов не имеет ничего общего с тем фактом, что аборты бесплатны и легкодоступны.
В Дании, где они так же доступны, цифры намного ниже (12 на 1000 женщин).
Норвежский врач и профессор Йоханна Сандби, которая раньше работала в Гренландии с женщинами и детьми, пережившими насилие и жестокое обращение, говорит, что пациентам не нужно платить за процедуру: "Я абсолютно против этого. Это откроет нерегулируемый рынок с дешевыми и опасными абортами".
Проект "Кукла"
Молодые люди в Гренландии начинают половую жизнь в 14-15 лет, по статистике у 63% 15-летних существуют регулярные сексуальные отношения.
Правительство разработало проект "Кукла" чтобы рассказать молодежи, каково это родить ребенка в юном возрасте.
С помощью этого проекта власти Гренландии надеются сократить число нежелательных подростковых беременностей, снизить число венерических заболеваний, а также рассказать большему количеству людей о методах контрацепции.
В рамках проекта юноши и девушки получают реалистично выглядящую куклу, которая ведет себя как живой ребенок.
Ей нужно поменять подгузник, подержать столбиком для отрыжки, ее нужно успокоить. Это способ рассказать школьникам в возрасте от 13 до 18 лет об обязанностях, связанных с рождением ребенка.
"Культурные барьеры"
Стайн Броен все же не согласна с тем, что к абортам подходят в Гренландии легкомысленно.
"Для большинства женщин аборт - трудное решение. Им нужно время, чтобы все обдумать. Если они уверены в своем шаге, они в основном сами справятся с возможными психологическими проблемами", - говорит она.
"Мне не попадались женщины, которые не волновались бы из-за аборта, но мой опыт показывает, что некоторые женщины закрываются, чтобы защитить себя, и некоторые работники здравоохранения могут увидеть в этом безразличие".
Неправильные выводы порой приводят к недопониманию, говорит Педерсен: датский хоть и является одним из официальных языков, люди, живущие за пределами столицы, обычно говорят на нем не так свободно.
"Многие мои пациенты не говорят по-датски свободно, а многие сотрудники больницы не говорят по-гренландски", - говорит Ларс Педерсен.
Но не в этом Педерсен видит главную проблему. "Основное внимание должно быть уделено борьбе с насилием, домогательствами и алкоголизмом, из-за которых все и происходит.
*Имя героини было изменено.