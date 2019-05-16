Протесты в Екатеринбурге: что думают о храме Монеточка, Шахрин и Бутусов

Правообладатель иллюстрации Alexei Kolchin/TASS Image caption На флешмоб "Включи свет" в сквере люди пришли не только с фонариками, но и с велосипедами

После трех дней протестов в Екатеринбурге из-за строительства храма на месте сквера в Кремле поддержали разгон протестующих. Силовой сценарий оправдан, когда речь идет о провокации, заявил пресс-секретарь президента. А что об этом думают известные уроженцы Екатеринбурга?

Протесты против строительства храма в сквере рядом с Театром драмы в Екатеринбурге не утихают. Первая акция протеста прошла 13 мая, после того как территорию сквера, на месте которого запланировано строительство храма, огородили забором. С тех пор защитники сквера собирались там каждый день.

Вечером в среду после флешмоба "Включи свет", во время которого протестующие зажигали фонарики и экраны на мобильных устройствах, омоновцы в жесткой форме оттеснили протестующих от забора, окружающего место строительства. Произошли стычки и массовые задержания.

Главное управление МВД по Свердловской области в четверг сообщило, что накануне были задержаны 70 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всего за три дня, по данным полиции, задерживали 98 человек. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника протестов.

Журналисты в четверг спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, считают ли в Кремле оправданным силовой сценарий в Екатеринбурге. Его ответ стал одной из новостей дня.

"Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации", - сказал Песков.

"В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения", - цитирует его Интерфакс. Это, по словам Пескова, "вызвало соответствующие действия силовых ведомств".

А что думают о событиях в сквере рядом с Театром драмы известные жители Екатеринбурга, в частности музыканты? И что они говорили о проекте строительства собора святой великомученицы Екатерины?

"Храм не будет плюсом к карме"

Бывший лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец оказался в лагере противников строительства храма в сквере.

"Нельзя вот так просто взять и отмазаться от этой истории. Никому. То, что храм на месте сквера совсем необязателен и то, что в любом "богом забытом" районе он принесет больше пользы - это очевидно. После стычек - вообще не нужен. Не будет он плюсом к карме", - написал Бобунец в "Инстаграме".

Защитников сквера поддержала ставшая в последнее время очень известной певица Монеточка, уроженка Екатеринбурга.

"Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают, чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это, - написала она в соцсети во "ВКонтакте". - Это уже не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах. И я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять".

Правообладатель иллюстрации Marina Moldavskaya/TASS Image caption Граффити, появившиеся во время акций протеста против строительства собора святой Екатерины

Лидер группы "Сансара" Александр Гагарин на своей странице во "ВКонтакте"опубликовал пост в поддержку протестующих с хэштегом #скверубыть.

В поддержку защитников сквера высказался и писатель Роман Сенчин. "Людей, по моим наблюдениям, никто не сгонял, приходили парами, по двое-трое. Сетку срывали не какие-то боевики, а простые парнишки. Сквер, конечно, нужно отстоять", - написал он в "Фейсбуке".

"Храмы в городе строили всегда"

А вот лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин оказался в лагере сторонников строительства храма вместо сквера на Октябрьской площади.

"Храмы в городе строили всегда, и в далеком, и в недалеком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче, - заявил он во вторник изданию e1.ru. - Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас".

"Я по своей артистической работе имею некоторый опыт манипуляции общественным сознанием. Любой концерт или спектакль - так или иначе манипуляция. В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами, - продолжил свою мысль Шахрин. - Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно".

Лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов поддержал строительство храма еще в марте. "К возведению храма покровительницы города я отношусь положительно, это первейший и обязательный градостроительный элемент. Говорю как архитектор-градостроитель", - заявил он тогда в интервью изданию JustMedia.