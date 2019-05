Протесты в Екатеринбурге: что думают о храме Монеточка, Шахрин и Бутусов

View this post on Instagram

Второй день меня атакуют журналисты, в том числе зарубежные - хотят комментариев. Напишу здесь, чтобы сто раз не повторять. • • • • • Нельзя вот так просто взять и отмазаться от этой истории. Никому. То, что храм на месте сквера совсем необязателен и то, что в любом «богом забытом» районе он принесёт больше пользы - это очевидно. После стычек - вообще не нужен. Не будет он плюсом к карме. Но очевидно и то, что большая часть журналистов и блогеров просто работают на резонансный контент. А «кто не скачет - тот за храм» - это уже совсем ниже плинтуса. Друзья, будьте бдительными и мудрыми. Делайте паузы, прислушивайтесь к внутреннему голосу, не поддавайтесь на провокации. Екатеринбург - город хороших и умных людей. Да будет так.