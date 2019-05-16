Протесты в Екатеринбурге: что думают о храме Монеточка, Шахрин и Бутусов
После трех дней протестов в Екатеринбурге из-за строительства храма на месте сквера в Кремле поддержали разгон протестующих. Силовой сценарий оправдан, когда речь идет о провокации, заявил пресс-секретарь президента. А что об этом думают известные уроженцы Екатеринбурга?
Протесты против строительства храма в сквере рядом с Театром драмы в Екатеринбурге не утихают. Первая акция протеста прошла 13 мая, после того как территорию сквера, на месте которого запланировано строительство храма, огородили забором. С тех пор защитники сквера собирались там каждый день.
Вечером в среду после флешмоба "Включи свет", во время которого протестующие зажигали фонарики и экраны на мобильных устройствах, омоновцы в жесткой форме оттеснили протестующих от забора, окружающего место строительства. Произошли стычки и массовые задержания.
Главное управление МВД по Свердловской области в четверг сообщило, что накануне были задержаны 70 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всего за три дня, по данным полиции, задерживали 98 человек. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника протестов.
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Журналисты в четверг спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, считают ли в Кремле оправданным силовой сценарий в Екатеринбурге. Его ответ стал одной из новостей дня.
"Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации", - сказал Песков.
"В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения", - цитирует его Интерфакс. Это, по словам Пескова, "вызвало соответствующие действия силовых ведомств".
А что думают о событиях в сквере рядом с Театром драмы известные жители Екатеринбурга, в частности музыканты? И что они говорили о проекте строительства собора святой великомученицы Екатерины?
"Храм не будет плюсом к карме"
Бывший лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец оказался в лагере противников строительства храма в сквере.
"Нельзя вот так просто взять и отмазаться от этой истории. Никому. То, что храм на месте сквера совсем необязателен и то, что в любом "богом забытом" районе он принесет больше пользы - это очевидно. После стычек - вообще не нужен. Не будет он плюсом к карме", - написал Бобунец в "Инстаграме".
Защитников сквера поддержала ставшая в последнее время очень известной певица Монеточка, уроженка Екатеринбурга.
"Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают, чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это, - написала она в соцсети во "ВКонтакте". - Это уже не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах. И я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять".
Лидер группы "Сансара" Александр Гагарин на своей странице во "ВКонтакте"опубликовал пост в поддержку протестующих с хэштегом #скверубыть.
В поддержку защитников сквера высказался и писатель Роман Сенчин. "Людей, по моим наблюдениям, никто не сгонял, приходили парами, по двое-трое. Сетку срывали не какие-то боевики, а простые парнишки. Сквер, конечно, нужно отстоять", - написал он в "Фейсбуке".
"Храмы в городе строили всегда"
А вот лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин оказался в лагере сторонников строительства храма вместо сквера на Октябрьской площади.
"Храмы в городе строили всегда, и в далеком, и в недалеком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче, - заявил он во вторник изданию e1.ru. - Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас".
"Я по своей артистической работе имею некоторый опыт манипуляции общественным сознанием. Любой концерт или спектакль - так или иначе манипуляция. В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами, - продолжил свою мысль Шахрин. - Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно".
Лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов поддержал строительство храма еще в марте. "К возведению храма покровительницы города я отношусь положительно, это первейший и обязательный градостроительный элемент. Говорю как архитектор-градостроитель", - заявил он тогда в интервью изданию JustMedia.