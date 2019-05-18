Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бренд Oh Polly раскритиковали за отдельный аккаунт в "Инстаграме" для плюс-сайз-моделей. Представители компании извинились, однако их стратегия спровоцировала большую онлайн-дискуссию об искусственности отделения больших размеров одежды от других линеек масс-маркета.

Многие инфлюенсеры заметили аккаунт Oh Polly Inclusive, назвав его "проявлением сегрегации".

Сначала компания отнекивалась, сообщая, что он призван прославлять разнообразие людей, но затем удалила оттуда все посты и фактически заморозила его.

Появление аккаунта менеджеры компании назвали тактической ошибкой.

"Что это за сегрегация? Что заставляет вас думать, что эти женщины недостойны вашей основной страницы @ohpolly? Кто это одобрил??" - бросается вопросами к компании в "Твиттере" популярный бьюти-эксперт Алисса Эшли с 1,8 млн подписчиков в YouTube.

"Называете себя инклюзивными, но при этом не хотите постить женщин, которые не вписываются в вашу "эстетику", в ваш основной аккаунт, лол", - добавила Алисса.

Пользовательница "Твиттера" под ником @janicexdenise задается вопросом: "Если уж хотите быть инклюзивными, почему не размещаете этих красивых женщин на своей основной странице? Просто спрашиваю".

Другие подумали, что у бренда в принципе проблемы с принятием многообразия женщин.

"Это очень странно! @ohpolly @ohpollyhelp, можно же было обойтись без этой страницы вообще? Если вы правда хотели быть инклюзивными, почему они не на вашей основной странице?? Омерзительно. Люди так хотят казаться инклюзивными, что полностью теряют суть понятия", - пишет пользовательница Джессика Томас.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель и звезда реалити-шоу Джордин Вудс не раз одевалась в Oh Polly

Слоган Oh Polly Inclusive "0% толерантности, 100% инклюзивности" удивил многих.

Пропустить Twitter пост , автор: @RavenElyseTV The phrase “zero percent tolerance” literally means “we are not tolerant” which seems like the opposite of being inclusive?? What were they even trying to say?? I’m very confused???? Lmao — RAVEN ELYSE (@RavenElyseTV) 14 мая 2019 г.

Искренне поразилась этому девизу обозревательница макияжа Рейвен Элиз, логично посчитавшая, что фраза "0% толерантности" означает ровно обратное толерантности и инклюзивности: "Что они вообще пытаются нам сказать? Ничего не понимаю. Кек", - заметила гуру ухода за собой в "Твиттере".

Ее иколлега по бьюти-обзорам Джекки Эйна прокомментировала загадочный слоган "0% толерантности" так: "Понимаю, что они хотят сделать, но я не фанат подобной... стратегии".

В беседе с Би-би-си представители Oh Polly заявили: "Мы создали новую страницу с конкретной целью, чтобы наши клиенты могли обсуждать более широкий круг вопросов".

"Улучшение репрезентативности остается абсолютным приоритетом для нас во всех наших соцсетях. Мы обещаем продолжать слушать всех подписчиков Oh Polly и, самое главное, учиться на этой ошибке", - добавляет пресс-служба бренда.

Бодипозитив - за размытие модельной линейки

Не только британцы жалуются на странность выделения линейки плюс-сайз в отдельный сегмент: и российские активистки часто удивляются причудам модельного ряда.

"У меня снова 50-й российский размер, носить нечего, потратила за последний месяц минимум 30 часов на магазины, причем отсматриваю все крайне технично, потому что точно знаю, чего мне не надо. И даже с моей скоростью - дни и дни, а купить ничего не удается", - расстраивается российская феминистка и просветительница Татьяна Никонова.

Колумнистка отмечает, что многие онлайн-магазины создают демонстрационные 3D-модели на основе знаменитостей под размер, который ищут пользователи.

"Плюс-сайз в России при этом начинается где-то с 56-го размера, на Asos - с 54. Хорошо хоть 50 там есть, потому что 52 отсутствует как класс, я в свое время напоролась, всё оказывалось велико или мало", - подчёркивает нюансы подобного онлайн-поиска Никонова.

Аналогичную проблему выделяет и активистка бодипозитива и модель плюс-сайз Оля, известная онлайн как Miliyollie.

"Обычно я влезаю в магазинный XL или L [...] Еще, кстати, напоминаю что в мужских отделах одежды размерная сетка больше (а вещи часто лучше качеством)", - пишет девушка в "Инстаграме".

Как отмечают психологи, работающие с принятием людьми собственного тела, отказ рынка от "специальных" линеек и магазинов для крупных людей выглядит неизбежным.

"Это очень странная вещь, которая случилась с размерной линейкой, потому что людей больше 46-48-х размеров, которыми кончается линейка массовых брендов, очень-очень много, и пока некоторые бренды, особенно в Штатах, легко делают размеры больше и не делают из этого особенного события, другие делают из этого подвиг, отдельную линейку", - сказала Би-би-си клинический психолог, создательница "Телеграм"-канала Body Neutral Zone Юлия Лапина.

"Но нравится это кому-то или нет, настали такие времена, когда ресурсов становится больше, люди крупнее, и если 30-40 лет назад люди определенного размера были исключением из правил и для них были специализированные магазины, то сейчас в чем проблема шить на размер больше? Обычно за этим стоит финансовая часть, и если у тебя купят 100 кофт 44-го размера, на их придется только одна 56-го - но времена меняются", - развивает свою мысль женщина.

По ее словам, никакой принципиально отдельной технологии для пошива одежды крупным людям не требуется.

"Может быть, брендам не хватает статистики для преодоления стереотипов, что модель - это как правило не просто худые, а очень худые женщина и мужчина. Индустрии нужно понимать, что спрос на большие размеры выше, чем кажется", - считает Лапина.

"Психологический барьер: боже мой, если человек больше 48-го размера, то ему нельзя носить светлое и яркое, и специальные ухищрения, чтобы что-то спрятать, и для этого якобы нужен другой дизайн. Представьте - более 50 лет назад женщина впервые надела брюки, и сколько говорили: как это, это мужская одежда, это неправильно и вызывающе. Но ничего, привыкли", - продолжает она.

"Поэтому если бренды не будут заострять на этом особое внимание, просто шить одежду масс-маркета на размеры больше, то всем станет легче жить - и многие уже это делают, просто не говорят об этом", - добавляет просветительница.