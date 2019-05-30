"Дебаты Би-би-си": Крым, новая (не)реальность и то, что будет после

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие крымчане заявляют с энтузиазмом, что сделали свой выбор в пользу России. Но многие также сохраняют украинские паспорта.

"Мы сделали все, чтобы Крым вернулся в Россию. Законную, историческую справедливость мы восстановили", - говорит жительница Феодосии Лариса Курашкина. В эфире российского телеканала за этим, скорее всего, последовали бы энергичные аплодисменты. В студии Би-би-си Ларисе никто не аплодировал. Это - ее мнение, но есть и другие. Украинские гости в студии встречают слова Курашкиной ироничными усмешками.

За пять лет после почти никем не признанного присоединения Крыма аргументы против референдума в марте 2014-го и в поддержку этого голосования, против аннексии и за установление российской власти уже хорошо известны. Оценки российских инвестиций в экономику Крыма так же противоположны. И поляризация воззрений такова, что трудно хотя бы просто собрать вместе носителей противоположных мнений.

Но это стало возможным на съемках нового эпизода программы "Дебаты Би-би-си". Мы не только расспросили наших гостей из Крыма, материковой Украины и России о том, что происходит на полуострове сейчас, но и попытались заглянуть в будущее: как будет разрешаться этот, крупнейший геополитический конфликт через пять, десять или двадцать лет?

Один из участников программы - набравший широкую известность крымский блогер Александр Горный - категоричных заявлений не стесняется. "Крым - самый тихий и безопасный регион. Федеральные власти добились колоссальных успехов", - считает он. Несколько раз Горный перечисляет крупные проекты, главным из которых он считает, конечно, знаменитый мост из Тамани в Керчь.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Россия взяла полуостров силой и превращает его в форпост своих вооруженных сил, считают украинские участники дискуссии

Без протеста такое мнение долго не останется. "Никакого перехода Крыма под российскую власть не было, его жители продолжают оставаться украинцами", - заявляет киевский политтехнолог, автор проекта Free Crimea Тарас Березовец. Тот факт, что при каждом удобном случае они продолжают критиковать власти Украины, это лишь подчеркивает, уверен он. Блогера Горного, восхищенного российскими успехами, киевлянин спрашивает ехидно: почему Россия не в силах сделать для Крыма газовые турбины, а повезла туда, в нарушение санкций, немецкие?

Гаяну Юксель, представительницу запрещенного ныне в России меджлиса крымско-татарского народа, приводят в предсказуемое возмущение реплики о мире и процветании в Крыму. Она рассказывает о репрессиях и незаконных задержаниях в татарской общине. "Крымские татары выживают в условиях оккупационной политики и при наличии оккупационной власти", - гневно говорит она. Юксель и многие другие крымские татары, не согласившиеся с референдумом в Крыму, были вынуждены уехать. "Нас выгнали", - подчеркивает она.

Бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев, живущий теперь в Киеве, был единственным, голосовавшим против ратификации результатов крымского референдума. Он говорит, что сбылись почти все его опасения. И главное из них - то, что аннексия Крыма открыла путь к агрессии на востоке Украины, к началу кровопролитной войны.

Хуже стало всем, в том числе и избирателям Пономарева в далеком от Украины Новосибирске - переправленные в Крым бюджетные потоки отняли и от их благополучия тоже.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Керченский мост: символ огромных российских инвестиций в Крым и надежда на развитие экономики новой провинции

Молодой активист из Симферополя Михаил Дихтемиров согласен с тем курсом, который предложил жителям Крыма Владимир Путин. Но его тревожит то, что крупные российские фирмы не хотят работать на полуострове. Отсутствие конкуренции порождает высокие цены, считает он, "крымчане наживаются на крымчанах".

И все равно, уверен Михаил, жизнь наладится, а нынешние трудности решаемы. Например, невозможность получить европейскую визу обходят использованием… украинских паспортов, дающих право безвизового проезда в ЕС. Цинично? Не более, чем решение Украины блокировать подачу воды в Крым, считает Дихтемиров. Ему вообще кажется, что Киев теряет остатки любви крымчан, устанавливая экономические ограничения для полуострова.

Бывший министр курортов и туризма Александр Лиев напоминает, что за пять лет под российским флагом Крым так и не вышел на прежние показатели по приему туристов. Он уверен, что основные российские вложения делаются для более эффективного существования российской армии, по сути превративших полуостров в огромную военную базу. "Думаю, что вложения России нам пригодятся в мирных целях, когда Крым вернется", - усмехается Александр.

Но - когда? Четкого ответа на этот вопрос ни у кого, конечно, нет. Николай Петров, аналитик Королевского института международных отношений "Четем-хаус", говорит, что Крым можно сравнивать и с непризнанным Северным Кипром, и Прибалтикой, насильно включенной в состав СССР. Какой из сценариев ни возьми, нормализации не стоит ждать через пять, десять или даже двадцать лет. По мнению Петрова, все обсуждения о том, как быть с Крымом, не ставили и, похоже, не поставят в центр переговоров судьбы самих жителей полуострова. "Они же не чемодан, чтобы вот так их возить туда-сюда", - сокрушается Петров.

Журналисту Евгению Левковичу, общавшемуся с жителями Крыма в пору смены флагов, сравнения с чемоданом не кажутся излишними. В чисто эмоциональном порыве крымчане были безответственны, не думали и не могли подумать о том, какую цену придется заплатить за то, чтобы "вернуться в Россию".

Изменят ли они когда-то свое мнение и услышат ли их? Тарас Березовец указывает на опыт разделенной Германии: как только рухнула коммунистическая идеология восточные и западные немцы воссоединились без больших трудностей. Недолго поспорив, Левкович и Березовец сходятся в том, что пока Россией рулит Владимир Путин, перемен ждать не стоит.

Image caption Другую крымскую войну в Лондоне помнят

Принесет ли что-то новое недавно избранный президента Украины Владимир Зеленский? Илья Пономарев думает, что активизации мирного процесса поспособствует, как это ни парадоксально, недавнее решение Путина выдавать паспорта жителям так называемых ДНР и ЛНР. Александр Горный выражает некоторую надежду на то, что фигура Зеленского поможет снизить напряженность. Александр Лиев уповает на то, что вопрос Крыма будет вынесен на обсуждение с международными посредниками.

160 с лишним лет назад Крым стал полем сражения между Россией и франко-британским альянсом. Выходить из тупика, в который попал Крым весной 2014-го года, будут дольше, чем мирились в XIX веке. И многие из аргументов, прозвучавших в программе "Дебаты Би-би-си", будут актуальны, когда политические дискуссии о судьбе полуострова все-таки начнутся.

Выпуск программы будет опубликован на сайте Русской службы Би-би-си в четверг в 22:00 по московскому времени.