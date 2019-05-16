США ввели санкции против Руслана Геремеева и командира "Терека"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Пятеро россиян и специальный отряд быстрого реагирования "Терек" включены в сакнционные списки по "закону Магнитского", сообщило министерство финансов США.

В список попали Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов.

"Закон Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года и вводил санкции в отношении россиян, причастных, по мнению членов Конгресса, к нарушениям прав человека и коррупции.

Закон предусматривает отказ в визах, а также финансовые санкции в отношении российских чиновников, которые, как полагают в Вашингтоне, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в СИЗО и другим нарушениям прав человека.

Что известно о попавших в список

Руслан Геремеев - родственник члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, бывший заместитель командира батальона внутренних войск "Север". Фамилия Геремеева неоднократно звучала во время расследования дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, но его самого следователи не допрашивали и обвинение ему не предъявлялось. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Геремеев не причастен к убийству Немцова.

Сергей Коссиев - бывший начальник исправительной колонии номер 7. Он стал известен после заявлений оппозиционного активиста Ильдара Дадина об избиениях в колонии, в которой он отбывал наказание за нарушение правил проведения массовых мероприятий. В январе 2019 года Коссиев получил в России 2,5 года колонии за превышение полномочий и злоупотребления.

Абузайд Висмурадов - командир спецотряда Росгвардии "Терек", который базируется в Чечне. Висмурадов входит в ближайший круг Рамзана Кадырова и считается одним из трех его главных соратников.