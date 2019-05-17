Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Автор пирамиды Лувра у своего творения в 10-ю годовщину его сооружения в апреле 1999 года

В возрасте 102 лет скончался архитектор Бэй Юйминь - автор стеклянной пирамиды у входа в парижский Лувр и многих других зданий международного значения.

Его работы можно встретить по всему миру: Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде, Библиотека им. Джона Кеннеди в Бостоне, Музей Михо в Японии, "плоский" небоскреб в Сингапуре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Музей исламского искусства в Катаре

Работы Бэя Юйминя (Йо Минг Пей - в другой транскрипции) отличаются строгими геометрическими формами, гладкой поверхностью и использованием натурального освещения.

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Его наиболее известное сооружение - стеклянная пирамида, построенная на площади перед входом в парижский Лувр в 1989 году. Поначалу она вызвала немало критики и нареканий, но затем стала одной из наиболее популярных достопримечатльностей французской столицы.

Американец китайского происхождения Юйминь продолжал работать до весьма преклонного возраста и создал одно из самых известных своих творений, когда ему было уже за 80 - Музей исламского искусства в Дохе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Музей исламского искусства в Дохе, Катар

Бэй Юйминь родился в Гуанчжоу в 1917 году и в 18 лет приехал в США на учебу: сначала в Массачусетском технологическим институте (MIT), а затем в Гарвардском университете.

Во время Второй мировой войны он был на службе у американского правительства, а после войны, в 1955 году, основал собственное архитектурное бюро.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Музей Герберта Джонсона в Корнелльском университете, штат Итака, был построен в начале 1970-х

Его стиль в архитектуре относят к модернизму с элементами кубизма.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследовательский центр Mesa Laboratories в американском штате Колорадо был сдан в 1967 году и принес Бэю Юйминю первое широкое признание

Большое влияние на работы архитектора оказала также его любовь к исламской архитектуре.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Центр симфонической музыки Мортона Мейерсона открылся в 1989 году

Его излюбленными материалами были стекло и сталь в сочетании с бетоном.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Библиотека и музей им. Джона Кеннеди в Бостоне

"Я полагаю, что архитектура - это прагматичное искусство. Но чтобы стать искусством, ей нужно исходить из необходимости" - сказал как-то прославленный архитектор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Здание муниципального совета в Далласе было построено по совместному проекту Юйминя и Теодора Дж. Мушо

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Здание Банка Китая (слева) в Гонконге

Бэй Юйминя не раз получал престижные призы и награды, в частности, он награжден золотой медалью Американского института архитекторов (AIA).

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Музей Сучжоу в Китае был завершен по проекту Бэя Юйминя в 2006 году

В 1983 году он получил еще одну престижнейшую премию - Притцкеровскую. Вручая ее, жюри признало, что Юйминь подарил ХХ веку "одни из самых красивых внутренних помещений и внешних форм".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Здание Зала славы рок-н-ролла в американском Кливленде

С помощью полученных в качестве премии 100 тыс. долларов архитектор учредил стипендиальный фонд, чтобы китайские студенты могли учиться архитектуре в Америке.