В 102 года умер Бэй Юйминь, автор пирамиды Лувра. Что еще он построил?
В возрасте 102 лет скончался архитектор Бэй Юйминь - автор стеклянной пирамиды у входа в парижский Лувр и многих других зданий международного значения.
Его работы можно встретить по всему миру: Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде, Библиотека им. Джона Кеннеди в Бостоне, Музей Михо в Японии, "плоский" небоскреб в Сингапуре.
Работы Бэя Юйминя (Йо Минг Пей - в другой транскрипции) отличаются строгими геометрическими формами, гладкой поверхностью и использованием натурального освещения.
Его наиболее известное сооружение - стеклянная пирамида, построенная на площади перед входом в парижский Лувр в 1989 году. Поначалу она вызвала немало критики и нареканий, но затем стала одной из наиболее популярных достопримечатльностей французской столицы.
Американец китайского происхождения Юйминь продолжал работать до весьма преклонного возраста и создал одно из самых известных своих творений, когда ему было уже за 80 - Музей исламского искусства в Дохе.
Бэй Юйминь родился в Гуанчжоу в 1917 году и в 18 лет приехал в США на учебу: сначала в Массачусетском технологическим институте (MIT), а затем в Гарвардском университете.
Во время Второй мировой войны он был на службе у американского правительства, а после войны, в 1955 году, основал собственное архитектурное бюро.
Его стиль в архитектуре относят к модернизму с элементами кубизма.
Большое влияние на работы архитектора оказала также его любовь к исламской архитектуре.
Его излюбленными материалами были стекло и сталь в сочетании с бетоном.
"Я полагаю, что архитектура - это прагматичное искусство. Но чтобы стать искусством, ей нужно исходить из необходимости" - сказал как-то прославленный архитектор.
Бэй Юйминя не раз получал престижные призы и награды, в частности, он награжден золотой медалью Американского института архитекторов (AIA).
В 1983 году он получил еще одну престижнейшую премию - Притцкеровскую. Вручая ее, жюри признало, что Юйминь подарил ХХ веку "одни из самых красивых внутренних помещений и внешних форм".
С помощью полученных в качестве премии 100 тыс. долларов архитектор учредил стипендиальный фонд, чтобы китайские студенты могли учиться архитектуре в Америке.