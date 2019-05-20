Скандал с грязной российской нефтью в "Дружбе": какими будут его последствия?

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Западные нефтегиганты Total и Eni заморозили платежи за загрязненную российскую нефть, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. Компании ждут от Москвы четких разъяснений о том, как будет компенсироваться ущерб. Участники отрасли называют инцидент крупнейшим перебоем поставок российской нефти за всю историю. Кто пострадал и о каких суммах идет речь?

В середине апреля белорусские власти сообщили, что нефть в российском трубопроводе "Дружба" (проходит через Беларусь и Украину в Европу) загрязнена дихлорэтаном, который иногда используется при добыче сырья.

"Транснефть" признала, что в трубопровод попала некачественная нефть. После этого сразу несколько стран приостановили транзит российской нефти.

"Это не нефть"

По данным СМИ, компании Total и Eni заморозили платежи за апрельские поставки российской нефти и готовы платить за некачественную нефть только после того, как будет определен размер ущерба и компенсации.

"Строго говоря, это не нефть, и никто в России не способен четко объяснить, кто кому будет компенсировать [убытки] и когда это произойдет", - сказал один из источников.

"Это, вероятно, самый большой перебой поставок российской нефти за всю историю. Прокачка нефти по "Дружбе" не прекращалась во время событий Пражской весны в 1969 году и в 1991 году, когда разваливался Советский Союз", - добавил еще один анонимный участник отрасли.

Кто пострадал и о каких суммах ущерба идет речь?

Беларусь

Чтобы избежать поломки оборудования, госконцерн "Белнефтехим" снизил объемы производства на обоих нефтеперерабатывающих заводах страны: на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке и на Мозырском НПЗ. Кроме того, Минск снизил экспортные поставки топлива в Польшу, страны Балтии и Украину.

Беларусь может возобновить прокачку российской нефти в направлении Польши с полуночи 21 мая, сообщил Рейтер представитель государственного концерна "Белнефтехим". Беларусь не исключает также, что 20 мая может возобновиться прокачка нефти в направлении Украины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Западным НПЗ не хватает нефти из-за загрязнения российского сырья, но о серьезном дефиците речи не идет

Власти Беларуси заявляли, что из-за попадания дихлорэтана в трубопровод на Мозырском НПЗ вышло из строя оборудование. Президент Александр Лукашенко оценивал ущерб в "сотни миллионов долларов".

"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. И это огромный ущерб, который был нанесен стране, - заявлял Лукашенко. - Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, [выручку за] транзит".

Ущерб Беларуси может составить 270-435 млн долларов, подсчитала газета "Ведомости". В сумму ущерба входят средства на ремонт или замену оборудования на белорусских НПЗ, недополученная выручка за транзит и недополученная прибыль от переработки нефти.

Казахстан

Около 600 тысяч тонн (4,2 млн баррелей) казахстанской нефти было загрязнено в российском трубопроводе "Дружба" и отгружено на экспорт в порту Усть-Луга, сообщил замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов. По его словам, Казахстан намерен требовать с России компенсацию.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что некачественную нефть можно продать со скидкой в "несколько долларов". Опрошенные Рейтер трейдеры считают, что скидка составит 10-20 долларов с барреля. Таким образом, ущерб для Казахстана может составить 40-80 млн долларов.

Украина

Украина не получила прямого ущерба от прокачки загрязненной нефти, если не считать недополученную выручку из-за приостановки транзита сырья, заявлял глава Укртранснафты Николай Гавриленко.

Недополученная выручка составила более 29 млн гривен (1,1 млн долларов), уточняла впоследствии пресс-служба компании. Украина возобновила прокачку нефти 20 мая, однако транзит был снова приостановлен из-за неготовности венгерской компании MOL принимать сырье.

Венгрия и Словакия

Венгерская компания MOL, которой также принадлежит словацкий НПЗ Slovnaft, согласилась выкачать и разместить у себя на хранении 100 тысяч загрязненной нефти. Если продать эти объемы со скидкой в 10-20 долларов с барреля, то общий объем дисконта составит 6-13 млн долларов.

Польша

Через неделю после того, как стало известно о загрязнении нефти, Польша остановила прием сырья из "Дружбы". Польский оператор нефтепровода PERN S.A. сообщил, что не может принимать некачественную нефть, "подвергая опасности польскую инфраструктуру и НПЗ". Об оценке ущерба польская сторона не сообщала.

Чехия

Чехия перестала принимать российскую нефть по "Дружбе" вслед за Польшей. Об оценке ущерба и намерении просить компенсацию в Чехии также не сообщали.

Сколько потеряет Россия?

Сразу после инцидента главный инженер "Гомельтранснефть-Дружба" (оператор южной ветки "Дружбы") Андрей Вериго заявил, что объем загрязненной нефти предварительно оценивается в 5 млн тонн.

Если всю эту нефть придется продавать со скидкой в 10-20 долларов с барреля, то ущерб может составить 375-700 млн долларов.

Один день простоя трубопровода дополнительно обходится в 80 млн долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на оценку трейдера европейской перерабатывающей компании.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Глава "Транснефти" Николай Токарев в конце апреля доложил о загрязнении нефти президенту Владимиру Путину

По словам министра энергетики, общий ущерб от поставок загрязненной нефти составит около 100 млн долларов.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что возмещать ущерб будет "Транснефть". По его словам, компенсации будут предоставлены "всем, кто докажет, что у них есть реальные убытки".

Российские власти сообщили о готовности полностью возобновить поставки сырья по "Дружбе". Минск и Москва согласовали комплекс первоочередных мероприятий, стороны согласуют отдельные технические детали, сообщили 20 мая в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Кто виноват?

Через неделю после заявления властей Беларуси "Транснефть" сообщила, что дихлорэтан попал в трубу через узел слива нефти возле деревни Николаевки под Самарой, которым владеет частная компания. В "Транснефти" заявили, что нефть загрязнили умышленно.

7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека. Следственный комитет впоследствии уточнил, что всего по делу проходит шесть человек - это менеджеры и владельцы узла слива нефти, через который, по версии следствия, была загрязнена нефть. Все они были арестованы решениями Самарского районного суда (двое фигурантов арестованы заочно).

Кого следствие обвиняет в загрязнении нефти:

Роман Трушев, экс-владелец группы компаний "Петронефть", которая через свою дочку "Самаратранснефть-терминал" владела узлом слива нефти возле деревни Николаевки. Объявлен в международный розыск. По его собственному утверждению, находится в Германии. Трушев в интервью "Коммерсанту" рассказал, что в конце 2017 года его компания продала узел слива нефти у деревни Николаевки, после чего узел сменил собственников еще раз и сейчас им владеет ООО "Нефтеперевалка".

Роман Ружечко. По утверждению Трушева, является бенефициаром "Нефтеперевалки". Находится в международном розыске.

Светлана Балабай, гендиректор "Нефтеперевалки".

Рустам Хуснутдинов, заместитель гендиректора "Нефтеперевалки"

Владимир Жоголев, гендиректор ООО "Петронефть актив". Как заявил на суде адвокат Виталий Митькин, в этой компании Трушев числится финансовым директором, а Ружечко - заместителем гендиректора по техническим вопросам. "Петронефть актив" до конца 2018 принадлежало Ружечко, а сейчас компанией владеет немецкая организация Metapron GmbH.

Сергей Баландин, замгендиректора ООО "Магистраль" (связь этой компании и самого Баландина с другими фигурантами пока неизвестна)

У всех фигурантов в карточках их дел на сайтах Самарского районного и областного судов указана статья 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность), часть 4, пункты "а" и "б". Там говорится, что приведение в негодное состояние нефтепроводов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

Следственный комитет сообщал, что обвиняемым вменяются также статьи 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) и 158 УК РФ (кража). По версии СК, фигуранты дела похитили нефть на сумму 1 млн рублей и организовали поставки нефти с хлорорганическими соединениями, чтобы скрыть хищения.

Что отвечают обвиняемые?

Роман Трушев в интервью "Коммерсанту" усомнился в том, что маленький терминал для слива сырья мог "5 млн тонн хлорорганикой забить". "В конце апреля премьер дал указание за неделю найти виновных, и вот, объявили врагов народа", - сказал он.

"Скорее всего, ситуация была такова: в арбитражных пробах специально нашли завышенное содержание хлорорганики, чтобы тут же возбудить дело против работников "Нефтеперевалки", - считает Трушев.

Роман Ружечко заявил РБК, что в пробах "Нефтеперевалки" действительно обнаружили дихлорэтан, но лишь в небольших объемах нефти - 10-20 тоннах. Эти объемы не могли загрязнить 5 млн тонн, уверен он.

Правообладатель иллюстрации SLEDCOM/TASS Image caption По версии следствия, загрязненная нефть через частный узел приема попала на линейную станцию "Лопатино", входящую в систему "Транснефти"

Ружечко заявил, что превышение концентрации хлорорганики обнаружили в резервуарах и трубопроводах "Транснефть-Прикамье". Источники информации он не уточнил.

Из шестерых фигурантов дела вину признали два человека: Сергей Баландин и Рустам Хуснутдинов. Баландин написал явку с повинной, сообщала на суде его адвокат.

Адвокаты Владимира Жоголева и Светланы Балабай утверждают, что они невиновны. Трушев и Ружечко, арестованные заочно, также отрицают вину.