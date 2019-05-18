Жареный навоз, фиалки и клизма от любви: чем лечили больных эскулапы XVII века

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Саймон Форман предоставлял своим пациентам всесторонние услуги: медицинские, магические и астрологические

Группа историков из университета Кембриджа подготовила к публикации записки Саймона Формана и его протеже Ричарда Напье - двух английских врачей, практиковавших в конце XVI - начале XVII веков.

Впрочем, объективно назвать их врачами было сложно, поскольку наряду с "лекарствами" в диагностике и лечении пациентов широко применялись магия и астрология.

Более традиционные врачи того времени к Форману и Напье относились с изрядной долей презрения, считая их шарлатанами. Что не помешало этой парочке иметь широчайшую клиентуру.

Об этом говорят оставшиеся после них более 80 тыс. записей о симптомах, диагнозах и лечении различных больных.

Image caption В историях болезней диагноз и лекарства соседствовали с астрологическими вычеслениями

Кембриджским историкам понадобилось более 10 лет, чтобы расшифровать только 500 из них.

И дело не только в том, что эти сомнительные эскулапы пользовались собственной системой скорописи, но и в том, что у обоих был чудовищный почерк.

Кстати, эта отличительная черта людей врачебных профессий сохранилась и по сей день.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Ангел приводит врача к постели больного, одновременно отстраняя знахарку, гравюра XVII века

Крылатые консультанты

В особо тяжелых или сомнительных случаях Напье и Форман привлекали для консультаций… ангелов.

Мы так и не знаем, каким именно образом они общались с небесными профессорами, к тому же ангелы не отличались многословием и выдавали лаконичные и зачастую мрачные вердикты.

История болезни No 37871

Джон Мобз из Вулвертона. Пятница 19 апреля 1611 года.

Михаил: Он скоро умрет.

Приступ лихорадки, три дня не встает с постели, вчера ему было совсем плохо.

Азариэл: Он мертв.

Лечение: три грамма сурьмы, одна унция розового варенья.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Инструменты для лечения фистул (свищей)

В данном случае летальный исход был предсказан даже не одним, а двумя ангелами, и не вполне понятно, для чего понадобилось кормить пациента опасной для здоровья сурьмой.

С другой стороны, поскольку жить ему оставалось совсем недолго, то хуже больному уже стать не могло, да и розовое варенье выполнило свою функцию, подсластив пилюлю.

Порою для поддержания ангельского мнения в ход шла и астрология:

История болезни No 37893

Уильям Гроув из Бэкингема, 21 год, понедельник 22 апреля 1611 года.

Хром 12 месяцев. Уже почти год как на костылях. Сидеть не может, только в кровати, выставив одну ногу.

Это от Сатурна, находящегося в Рыбах и Луны в трине с Солнцем. Имеет две или три сочащихся гноем фистулы (свища). Страдает от сильных болей и излишне исхудал.

Лечение: укрепляющая микстура.

Безымянный ангел: Вылечен не будет.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Ипекакуана - растение, вызывающее рвоту. Такой способ очистки организма был весьма популярен

Бывало и так, что свое мнение по поводу течения болезни выдавали не один, а несколько ангелов.

В начале болезни приглашался первый, а потом возникал и второй с окончательным и мрачным прогнозом. Интересно, почему?

История болезни 38372

Джон Нэш из Олднема, что в четырех милях от Сент-Олбанса, 33 года, понедельник, 1 июля 1611 года, 2.30 пополудни.

Правая ступня в подъеме и на щиколотке сильно опухла. Кожа треснула, но в общем цела. Женат восемь лет.

Рафаэль: Дай ему рвотного в шести галлонах на Михайлов день (29 сентября).

Марс приближается к секстилю с Венерой. Нога опухла. Его нога так распухла с Рождества, что ходить может только с костылями.

Рвотное принимать не стал. Прикладывал разные припарки, но добра они не принесли.

Азариэл: Ему помочь нельзя.

Шесть галлонов, это чуть больше 1,3 литра. Мог бы и выпить, все-таки ангел посоветовал, может быть, второго мрачного вердикта и не было бы.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Больные сифилисом молятся деве Марии. Гравюра конца XV века

Венерические болезни

Народ грешил во все времена, сифилис и гонорея сопровождали человечество на протяжении многих столетий, и до открытия антибиотиков перспективы у заболевших были невеселыми.

Впрочем, в том, что касается сифилиса, историки медицины до сих пор не пришли к единому мнению.

Одни считают, что он в Европе был всегда, но его специально никто не изучал, другие - что его завез в Европу не кто иной, как Христофор Колумб вместе с другими заморскими разностями.

В Англии эти болезни тоже не были редкостью, хотя единой системы лекарств не было. Показательно, что в записках врачи не стесняются сказать, что они думают о своем пациенте:

История болезни No 18758

Джон Уилкинсон из Олни, 28 лет, понедельник, 5 января 1601 года, 10.50 утра. Холостяк. Имеет венерическую болезнь.

Осквернил чужую жену. В драке ему отрезали одну тестикулу. Мерзкий человечишка.

Все от Солнца в Козероге и Луны в оппозиции к Меркурию в Водолее. Имеет французскую болезнь.

Получил удар шпагой в интимные места и канал к пузырю был отрезан. Выделяет кровь, как если бы внизу был кровавый нарыв. Все волосы на голове выпали от французской болезни. Боли в голове.

Единственное, что можно хоть с какой-то уверенностью сказать по поводу несчастного Джона Уилкинсона, так это то, что сифилис уже практически загнал его в могилу и что своему лечащему врачу он был явно несимпатичен.

Правообладатель иллюстрации London Science Museum Image caption Протез носа XVI века. использовался в косметических целях, чтобы скрыть последствия сифилиса

Следующий случай отличается особой креативностью подхода к выбору лекарств. И самое интересное, что весьма неортодоксальное лечение, судя по всему, дало прекрасные результаты.

Или же больной выздоровел просто от ужаса перед лекарствами. Или же был настолько устрашен лечением, что сказал врачу, что отныне он жив и здоров. Впрочем, судите сами:

История болезни No 11651

Мэтью Теддер из Ньюпорта, 39 лет, 28 августа 1589 года, 9.49 утра. Страдает от Болезни (так и написано, с большой буквы), преследующей его вот уже 12 лет.

Мучается от боли в почках так сильно, что она его ослабила, и больно ему везде так, что еле может стоять. Сильно это его донимает вот уже полгода.

У этого человека геморрой с нарывами и зудом. Я дал ему на первый раз пол унции настойки из роз. А на второй раз пять гранов (единица аптекарского веса равная 0,062 грамма) сурьмы и пять - скамоннина (вещество, содержащееся в цветке вьюнка, и обладающее слабительный действием).

Потом я велел на третий раз ему принять розового сиропа и цикория, а также фиалок и дымянки, всех по унции в отваре портулака.

И для компресса - вареных крабов, растертых в порошок, и, когда остынут, приложенных к спине. И смывать это розовой водой и винным уксусом. И еще пожарить олений помет и тоже приложить его, как компресс.

(Более поздняя приписка) Он поправился и ему хорошо.

Согласитесь, что пациент действительно мог поправиться от ужаса, что такое лечение может продолжиться... Или просто своему врачу соврать, чтобы уже отстал, наконец!

Правообладатель иллюстрации Wellcome collection Image caption Врач-шарлатан делает "анализ" мочи. Очень важный диагностический момент. Даже в наше время важности не потерял

Беременность, роды и все, что после

В XVI и XVII веках врачи мужчины во время родов к пациенткам не допускались. Сам процесс был делом сугубо женским. Однако никто не запрещал дамам обращаться за помощью к врачам либо до, либо после родов.

Похоже, что в первом случае женщины пытались получить у нашей парочки ответ на главной вопрос: они беременны или нет?

История болезни No 2294

Элизабет Борейз из Хорси Доунзб 40 лет, вторник 16 августа 1597 года. Обратилась ко мне сама.

Она думает, что беременна, но я думаю, что это не так. Срок уже 12 недель и два дня (без менструации), но я думаю, что это гниение в ее матке.

Сильные боли в почках, готова вырвать. Болят и голова, и живот. Вскоре выяснилось, что она действительно не имеет в себе ребенка.

О дальнейшей судьбе это пациентки мы ничего не знаем, но, судя по симптомам, жить ей оставалось не слишком долго.

И, разумеется, в таком важном деле как беременность астрология играла наиважнейшую роль:

История болезни No 1994

Джоан Бенд, 27 лет. Пятница, 1 июля 1597 года, 11 часов утра. Пришла ко мне сама и спрашивает, не беременна ли?

Женщина думает, что в ней зреет ребенок, и это весьма вероятно, поскольку Венера в восходящем узле к Сатурну, хозяину пятого дома.

Но у нее боли в почках, животе и тяжесть в желудке. Юпитер же в Близнецах, Луна в оппозиции к Меркурию. Она не больна. И не было у нее месячных, так что если и не беременна, то будет беременна вскоре.

(Более поздняя приписка) Да, в ней зреет ребенок вот уже семь недель.

Беременных, не беременных, а также с осложнениями после родов пациенток у Формана и Напье было множество.

Но, несомненно, самым запоминающимся оказался случай с женщиной по имени Темперанс, которой было прописано очень... ну, скажем, нестандартное лекарство.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Такую вот милую птичку и пустили на тапочки. Вернее, двух

История болезни No 48556

Темперанс Негуз из Дантона в Бедфордшире, 30 лет. Вторник 27 апреля 1619 года, 9.38 утра.

В четверг будет неделя, как она слегла в постель, полная меланхолии. Была она в полном отчаянии и говорила, что хочет утопиться.

Падает в обморок и слаба. Жалуется на живот и спазмы. Сомневается в божьей милости. Видит страшные сны.

Живот сведен судорогой. Моча - красная и густая. Ее ребенок был крещен в этот день, но умер. Оттого и сомневается в милости божией.

Прописаны лекарственная кашка, мази и голуби, приложенные к ступням.

Все дело как раз в голубях. Никто живую птичку к ногам не привязывал. Судя по всему, лечение заключалось в том, что голубя (будем надеяться, предварительно умерщвленного) вспаривали посередине живота, и в таком "раскрытом" виде надевали на ногу, как домашнюю тапочку.

Постарайтесь не слишком потакать своему воображению, а то оно нарисует вам такие подробности, что мало не покажется.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption Молодая женщина у постели молодого же человека. Пришла с надеждой, что ее любовь его вылечит

И, наконец, любовь!

В целом можно сказать, что практика у докторов была очень разнообразная.

Они не гнушались лечить последствия деятельности ведьм, пытались устанавливать отцовство у детей сомнительного происхождения, давали советы, как лечить душевнобольных и даже пользовали нескольких пациентов, страдавших от несчастной любви.

Живший в это же время Уильям Шекспир в одном из своих сонетов написал: "Моя любовь - болезнь, что все сильней". А раз есть болезнь, то должно быть и лекарство.

История болезни No 44645

Джоан Тревел из Готхерста. Вторник 8 апреля 1617 года, 10.30 утра.

Одолеваема глупыми прихотями. Также ее беспокоят газы в кишечнике. Вскрикивает, что умрет, и что никто не может познать глубину ее горя.

При этом временами говорит хорошо и разумно. А временами поет по три часа.

Вообще сильно опечалена. Должна была выйти замуж за одного, но потом сказала ему, что его не возьмет, и велела ему жениться в другом месте, после чего внезапно в него влюбилась.

Она знает, что никогда его не получит.

Прописано: клизмы, пиявки и диетическое питье.

Правообладатель иллюстрации Wellcome Collection Image caption А вот и инструмент для клизмы, она же клистир. Как выяснилось, лучшее лекарство от несчастной любви

Если кто сомневался, то теперь мы точно знаем, каково оно, лекарство от любви. Не слишком приятное, но, скорее всего, действенное. Попробуйте тосковать по своему идеалу, когда вам ставят клизму...

Напоследок

Как я сказала в самом начале, всего записок Формана и Напье сохранилось более 80 тысяч, историки из Кембриджа перевели только 500.

Даже беглого взгляда на фотографию оригинала достаточно, чтобы не удивляться тому, что на расшифровку этой "стенографии" у них ушло 10 лет. Надо удивляться, что не 50.

Все расшифрованные и опубликованные истории болезни можно найти здесь.