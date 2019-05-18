Как запрет абортов в Алабаме может повлиять на всех жителей США? Объясняем в 100 и 500 словах

Правообладатель иллюстрации The Washington Post Image caption Противницы абортов пришли к зданию сената Алабамы в костюмах из популярной телевизионной антиутопии "Рассказ служанки", действие в которой происходит в тоталитарном государстве будущего

В США начались масштабные акции протеста, вызванные практически полным запретом абортов в штате Алабама. На улицы во многих городах вышли как возмущенные, так и довольные новым законом граждане.

Людей мотивирует не только чувство солидарности: запрет может прямо затронуть интересы не только жителей Алабамы, но и американцев, живущих во многих других штатах.

В Алабаме был подписан закон, согласно которому прерывание беременности даже в случае изнасилования становится уголовным преступлением. Врачам грозит 99 лет тюрьмы за проведение процедуры.

Но сразу этот закон не заработает: правозащитники будут оспаривать его в суде как неконституционный (аборты были легализованы в США в 1973 году).

Однако судебный процесс - как раз то, чего хотят республиканцы. Их долгосрочная стратегия - добиться, чтобы Верховный суд разрешил запрещать аборты на уровне штатов.

Республиканцы рассчитывают, что Верховный суд оставит свежий закон Алабамы в силе и тем самым создаст исторический прецедент.

Надеяться на такой исход республиканцы стали после того, как президент Трамп назначил двух новых судей в Верховный суд, дав перевес консерваторам.

Губернатор американского штата Алабама Кей Айви подписала закон, согласно которому прерывание беременности даже в случае изнасилования или инцеста становится уголовным преступлением.

Это достигается путем криминализации врачей, осуществляющих процедуру - им грозит 10 лет тюрьмы за попытку прерывания беременности и до 99 лет за проведение операции. Женщин к ответственности привлекать не будут.

Но сразу этот закон не заработает: правозащитники уже заявили, что будут оспаривать его в суде.

Однако судебный процесс - это как раз именно тот вариант развития событий, на который рассчитывают республиканцы. Их долгосрочная стратегия - добиться, чтобы Верховный суд дал разрешение запрещать аборты на уровне штатов.

Аборты были легализованы в США в 1973 году Верховным судом. Дело, благодаря которому это произошло, вошло в историю как Roe vs. Wade.

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Именно в Верховный суд планируют обратиться правозащитники, в частности, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) с требованием заблокировать новый закон Алабамы как противоречащий Roe vs. Wade и, следовательно, неконституционный.

Республиканцы же в свою очередь рассчитывают, что Верховный суд оставит свежий закон Алабамы в силе и тем самым создаст новый исторический прецедент, оставляющий вопрос легализации или запрета абортов на усмотрение местных властей.

Член палаты представителей штата и один из авторов законопроекта Рик Уинго заявил в интервью, что инициатива напрямую направлена против практики, закрепленной решением по делу Roe vs. Wade, иначе говоря, что они надеются добиться изменений не только на уровне Алабамы, но и на федеральном уровне.

Надеяться на такой исход противники абортов стали после того, как президент Трамп назначил двух новых судей в Верховный суд, что дало в девятиместной палате перевес консерваторам.

Алабама - не единственный регион, пытающийся жестко ограничить доступ к прерыванию беременности.

Еще шесть штатов (Джорджия, Огайо, Миссисипи, Кентукки, Айова и Северная Дакота) пытались провести законопроекты, разрешающие аборты лишь на сроке до шести недель со дня начала последней менструации - то есть по сути запрещающие их, так в этот период многие женщины еще не знают, что они беременны.

Такой срок авторы законопроектов предлагают потому, что именно в районе шести недель при проведении УЗИ становится возможным прослушать сердцебиение плода.

Сейчас прерывание беременности в США разрешено на сроке до 24 недель - согласно медицинским данным, именно тогда плод становится жизнеспособным вне утробы матери и тем самым может считаться отдельным человеком. При этом более 90% женщин в США обращаются за процедурой на сроке до 12 недель.

Ни в одном из шести штатов подписанные законы пока не действуют - в первых четырех регионах из списка они либо еще не успели вступить в силу, либо оспариваются в суде. В Северной Дакоте и Айове законы были заблокированы судами как неконституционные.

При этом даже несмотря на легальность процедуры доступ к абортам во многих регионах США уже крайне затруднен. Например, в Миссисипи есть только одна клиника на весь штат, где проводится эта процедура. В 2019 году прерывание беременности было дополнительно ограничено разными способами в 16 штатах.

На время рассмотрения дела в Верховном суде (оно может продлиться несколько лет), у женщин в Алабаме останется легальный доступ к прерыванию беременности.

Кампания республиканцев против абортов связана и с грядущими президентскими выборами 2020 года. Республиканцы с ее помощью хотят увеличить собственные рейтинги. Сам президент Трамп также не скрывает, что выступает против абортов.