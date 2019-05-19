"Игра престолов": требование переснять 8 сезон подписал миллион человек Чем они недовольны?

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Зима все-таки наступила в "Игре престолов" - сотни тысяч фанатов холодно отнеслись к последнему сезону культового сериала. Петиция, призывающая HBO переснять весь восьмой сезон, набрала уже более миллиона подписей. Почему же последние эпизоды сериала вызвали гневную реакцию поклонников?

"Красная свадьба" и воскрешение Джона Сноу, убийство Тирионом Ланистером своего отца и внезапная смерть Джоффри Баратеона - Джордж Мартин приучил нас к неожиданным и шокирующим поворотам сюжета.

Прогнозы и обсуждение событий и судеб персонажей сериала стали неотъемлемой частью просмотра. Но к началу восьмого сезона даже самые искушенные предсказатели оказались в тупике: слишком много событий должны были уложиться в эти шесть серий, слишком много сюжетных завязок предстояло распутать авторам. И вот, после выхода 5 эпизода последнего сезона стало понятно, что недобрые предчувствия оправдались.

По сравнению с предыдущими сезонами, восьмой оказался не только самым коротким, но и значительно более насыщенным событиями, - в итоге сюжет получился скомканным, а характеры героев становились все более схематичными.

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Литературная основа сериала давно давала зрителям повод для опасений. Изначально шоу основывалось на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Огня". Но если первые четыре сезона были довольно точной адаптацией книг, хоть и с некоторыми отличиями, то сюжетные линии пятого сезона уже серьезно расходятся с произведениями Мартина.

Причина, по которой сюжеты литературной саги и фильма разошлись, понятна: телевизионщики просто обогнали писателя, ведь из планируемых семи книг на данный момент опубликовано только пять.

И хотя одним из продюсеров сериала, а по совместительству и автором сценария большинства эпизодов, остается успешный сценарист и литератор Давид Бениофф, некоторые поклонники говорили об ухудшении качества сюжетной основы после четвертого сезона.

Впрочем, не стоит думать, что все фанаты сериала едины в своем мнении. Пока одни из них подписывали петицию, другие сплотились в защиту создателей сериала. Они считают, что недовольны лишь те, кто недавно примкнул к зрительской аудитории, посмотрел все предыдущие серии подряд, не успев прочувствовать дух произведения Джорджа Мартина.

Что не устраивает недовольных?

1. "Галопом по Европам"

По сравнению с предыдущими сериями течение времени в финальной части резко ускорилось. Больше событий происходит в каждом эпизоде, и как результат - меньше возможностей остается для проработки деталей.

Почему так случилось? Просто потому, что снимая первые сезоны по книгам Джорджа Мартина, создатели сериала должны были освоить огромное количество материала. Исходя из насыщенности книг, шоураннеры планировали растянуть сериал на 10 сезонов. Но обогнав писателя, они оказались перед выбором - растягивать шоу в ожидании выхода заключительных книг серии (возможно, используя те фрагменты, которые не вошли в фильм прежде), или завершать сериал своими силами. Возможно, продюсер Давид Бениофф переоценил свои силы и не смог изящно свести все сюжетные линии к логичному финалу. В результате некоторые из них пришлось просто обрубить.

2. Поглупевшие полководцы

Стратегия, которую в Битве за Винтерфелл выбрали его защитники, вызвала массу вопросов. Зрителям могло показаться, что армию Дейнерис Таргериен не просто бросили на верную смерть, отправив легкую дотракийскую конницу атаковать армию мертвецов и оставив Безупречных в чистом поле, а фактически подарили врагу: предводители армии живых знали, что каждый павший на поле боя может быть поставлен Королем ночи бод его знамена. Решение укрыть женщин и детей Винтерфелла в крипте по соседству с захоронениями также вызывает вопросы.

3. Король ночи не оправдал надежд

Некоторые фанаты посчитали, что история Короля ночи должна была быть более подробной: кем был пленник, грудь которого дети леса пронзили кинжалом из драконьего стекла, где он скрывался потом, как собрал свою армию и зачем столько ждал? Многих разочаровала его гибель: слишком легко Арья смогла подобраться к могущественному предводителю мертвых, а способ, которым она победила своего врага мог показаться слишком прямолинейным, принимая во внимание особые способности юной Старк.

4. Вопросы к драконам

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Почему дракон Короля ночи не сжег Винтерфелл дотла? Почему один из драконов Дейнерис Таргериен - Рейгаль, - убит всего тремя выстрелами из "Скорпионов", установленных на кораблях Эурона Грейджоя, который, похоже, не испытал особых проблем; но уже в следующей серии оставшийся в живых дракон Дрогон в одиночку противостоит десяткам "Скорпионов" во время осады Королевской гавани, легко сжигая их один за другим. В оправдание авторов сериала можно вспомнить, что до своей трагической гибели Рейгаль был ранен во время битвы за Винтерфелл, что, возможно, снизило его летные характеристики.

5. Технические ляпы

Бумажный стаканчик из Starbucks не единственный ляп последнего сезона. На фотографии, распространяемом в рамках промо акции к пятому сезону, зрители заметили, что вместо протеза у Джейме Ланнистера здоровая рука. Все это еще больше усугубило возникшее у многих фанатов ощущение, что восьмой сезон "Игры престолов" снимался небрежно и второпях.

Это лишь некоторые из претензий к создателям сериала, которыми поклонники делятся на страницах форумов. Но, несмотря на то, число подписавших петицию с каждой минутой растет, их шансы на успех выглядят призрачными, принимая во внимание астрономический бюджет последнего сезона - примерно 15 миллионов долларов за одну серию.

Кроме того, справедливости ради, не стоит забывать, что осталась еще одна серия. Кто знает - может быть, авторы "Игры престолов" сотворят чудо и недовольные зрители изменят свое отношение к финалу любимого сериала?