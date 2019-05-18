"Евровидение" в Израиле: гламурные номера и уличные протесты

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Гламур и блестки. Верка Сердючка на репетиции своего выступления в Тель-Авиве

Гламурные номера, креативные инсценировки и местные ведущие-полиглоты, осыпанные блестками и вооруженные плоскими шуточками. Всё как мы ожидали. И 200 миллионов телезрителей "Евровидения" у себя дома увидят именно это.

В Тель-Авиве все выглядит как положено: в зале красивая сцена, полно людей, размахивающих флажками своей страны, и битком набитый пресс-центр. Некоторые журналисты и блогеры-ютьюберы выходят в эфир с такой тревогой в голосе, что можно подумать, будто они сообщают о смерти папы римского или отставке какого-нибудь премьер-министра.

У команды РИКовцев - как журналисты здесь называют своих коллег из российских госканалов - на вид больше национальных флагов, чем у всех других команд.

Журналисты в них одеты, флажки и талисманы стоят на столах. До недавнего времени все они были уверены, что Сергей Лазарев, с которым мы, кстати, долго разговаривали на этой неделе, может победить.

Media playback is unsupported on your device "Я рад вернуться". Сергей Лазарев о "Евровидении", ЛГБТ-сообществе и сыне

Но букмекеры уже передумали: команды из Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Италии и Азербайджана выглядят куда более уверенными в себе.

Конкурс в этом году оказался одним из самых противоречивых за всю свою 64-летнюю историю.

Противоречивость эта началась еще год назад в Лиссабоне, когда, победив на конкурсе, израильтянка Нета Барзилай вышла на сцену со стеклянным трофеем в руках, и закричала, что "Евровидение-2019" пройдет не просто в Израиле, а именно в Иерусалиме.

В тот самый день США с помпой перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и первое место Неты стало второй израильской победой за день.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие против "Евровидения" в Тель-Авиве недовольны политикой Израиля в секторе Газа

Но день оказался кровавым: на границе с сектором Газа в столкновениях с израильской армией погибло свыше 60 палестинцев. Израиль настаивает, что защищал границы государства и что многие из протестовавших были боевиками движения ХАМАС.

В преддверии "Евровидения", которое все-таки проходит в Тель-Авиве, на улицы Израиля и палестинских территорий вышли активисты с акциями протеста.

Группа BDS уже год как призывает музыкантов бойкотировать конкурс, а туристов - не приезжать в страну.

Когда я разговариваю наедине с активистами, они не говорят про бойкот - такой призыв может нарушить местное законодательство - и смягчают позицию примерно на "мы просто хотим, чтобы люди знали, что происходит с палестинцами, которые находятся под военной оккупацией Израиля".

Но призыв к бойкоту очевиден.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты общественной организации "Зохрот" устроили демонстрации с призывом бойкотировать "Евровидение"

Активисты не почивают на лаврах. Обещают еще несколько акций протеста в преддверии или даже во время финала.

Правда, как мы уже видели несколько раз на этой неделе, рядовые израильтяне готовы противостоять любому такому протесту громкими криками "Позор! Ты мусор!".

Если не считать фанатов конкурса и журналистов, которые приезжают несмотря ни на что, ощущается, что иностранных туристов мало.

Местные газеты сообщают, что Израиль подошел к делу спустя рукава и упустил шанс заманить сюда большой поток туристов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Букмекеры ставят на голландца Дункана Лоуренса

Если в Португалию и Швецию приехали на "Евровидение" десятки тысяч туристов, но здесь оценки - от 5 до 10 тысяч. По некоторым данным, тут даже меньше туристов, чем обычно приезжает в Израиль в мае.

Но это во многом связано не с призывами к бойкоту, и даже не с тем, что конфликт вновь обострился за пару недель до начала конкурса (в начале мая Израиль был обстрелян с территории Газы сотнями ракет, четверо израильтян погибли).

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Певец из Швейцарии Лука Хэнни - среди фаворитов конкурса

Связано это с высокими, завышенными ценами. Да-да, все, кто был в Израиле, знают о сумасшедших ценах. Но с "Евровидением" дело было даже хуже, чем обычно.

Местные СМИ подсчитали, что туристический пакет в Израиль стоит в три раза больше, чем похожий в Португалию в прошлом году.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption А в фан-зоне "Евровидения" веселятся поклонники конкурса

Израиль вложил огромные деньги в это мероприятие и, справедливости ради, все, кто приехал на конкурс, говорят о стране в позитивном ключе.

Влюбились они в Тель-Авив и Иерусалим (несмотря на цены), в святые места, в Мертвое море (обязательно с той самой фотографией с грязью по ушам) и в улыбчивых, дружелюбных местных жителей.

Но непроданных билетов осталось очень много. Их раздали бесплатно военным и тем, кто живет в опасной 40-километровой зоне, граничащей с Газой.

Не помогло привлечь туристов даже то, что в финале с новой песней выступит королева поп-музыки Мадонна собственной персоной.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мадонна в сопровождении охраны уже замечена в Тель-Авиве

Ее выступление подтвердили лишь за два-три дня до финала из-за задержками с контрактом. Еще один шанс упущен.

Но то, что Мадонна готова выступить на "Евровидении", говорит о том, что не все так плохо для этого конкурса.

Наоборот, "Евровидение" набирает обороты и пользуется все большей популярностью, став уже мировым феноменом - привет, Австралия!