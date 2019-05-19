Фрески во дворце Нерона, станут ли помидоры вкуснее и блуждающая Земля

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Найден тайный зал в развалинах дворца императора Нерона

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Огромный дворец Домус Ауреа ("Золотой дом"), построенный для римского императора Нерона почти 2 тысячи лет назад, как оказалось, имеет тайное помещение. Реставраторы обнаружили в развалинах дворца скрытый доселе подземный зал, украшенный необычными фресками с изображениям мифических и реальных животных.

На фресках, выдержанных в оттенках охры со следами позолоты, археологи увидели кентавров, танцующих под флейту бога Пана. В обрамлении узоры из листьев на фресках видны птицы и гиппопотамы, охотник с луком, щитом и мечом, который борется с пантерой.

Но главное изображение в зале - одинокий молчаливый сфинкс, по имени которого названо это помещение. Так называемый зал Сфинкса был случайно обнаружен при реставрационных работах во дворце.

Дворец был построен после Великого пожара Рима, который в течение девяти дней бушевал в городе в 64 году нашей эры. В этом императорском дворце было 300 залов, он занимал сразу несколько районов Рима общей площадью почти 80 гектаров.

Нерон недолго прожил в этом величественном здании. В 68 году римляне подняли против него бунт, и тиран покончил с собой. После его смерти дворец оказался заброшенным, потому что наследники Нерона считали его слишком роскошным для себя.

В последующие годы дворец стали разбирать, стараясь уничтожить все его следы. На его фундаментах возводились общественные и частные здания - например Колизей. Часто основания и подвалы снесенных домов заполняли землей и мусором, чтобы скрыть их от глаз.

Археологическая служба Колизея уже в течение нескольких лет ведет раскопки и реставрацию дворца. Его часть на холме Палатин открылась для публики в начале этого года.

Археологи работали в соседнем зале в части дворца на холме Оппий и случайно обнаружили дверь, ведущую в зал Сфинкса.

Им пришлось прибегнуть к помощи строительных лесов, чтобы подтащить к пролому в стене мощные софиты, которыми они пользуются при раскопках. В их свете они увидели своды потолка соседнего зала, полностью покрытые фресками.

Большая часть зала до сих пор не очищена от отложений грязи, которые покрывают часть стен и многие из росписей. Однако пока не планируется приступить к их расчистке, так как удаление грязи может привести к разрушению всего комплекса.

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Но даже в нынешнем своем состоянии это помещение - бесценное свидетельство того, как выглядели интерьеры, в которых проводил время самый ненавистный из римских тиранов.

"Зал Сфинкса, который пребывал во тьме в течение двадцати столетий, - говорит директор Колизея Альфонсина Руссо, - рассказывает нам о Риме эпохи императора Нерона".

Находка описана в заявлении Археологического управления римского Колизея.

Теперь понятно, почему магазинные помидоры такие невкусные

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Известно, что обычные помидоры, которые мы покупаем в магазине, не слишком вкусные. Причина этого до сих пор была не слишком понятна. И вот недавно генетики обнаружили, что та часть ДНК томатов, которая придает им вкусовые качества, отсутствует в 93% современных сортов помидоров.

"Сколько раз вы слышали жалобы о том, что помидоры из магазина в подметки не годятся огородным? - говорит Клифорд Вейль, директора программы исследований растительных геномов в Национальном фонде науки в Британии. - Данное исследование дает ответ о причинах этого явления и дает надежду на то, что нам удастся вывести новые сорта томатов с лучшими качествами".

Международная группа ученых собрала данные о геномах 725 сортов культивируемых и дикорастущих томатов, а затем объединила эти данные в пангеном, который объединяет генетические характеристики всех сортов. Затем они сравнили этот пангеном с геномом культивируемого сорта Heinz 1706.

Детальный анализ показал, что контрольный геном сорта Heinz 1706 не имеет почти 5 тысяч генов, которыми обладали другие сорта томатов. Многие из этих утраченных генов придавали растениям способность противостоять патогенам.

Томаты утратили эти гены не в результате генных модификаций, а при обычной старомодной селекции, когда растениеводы стремятся закрепить свойства, которые делают томаты устойчивыми к различным заболеваниям.

"Во время одомашнивания и селекции томатов люди в основном обращали внимание на такие их свойства как размеры и длительность хранения, - говорит Жанчжун Фей, генетик из Корнельского университета в Итаке, штата Нью-Йорк. - Некоторые гены, которые отвечают за важные свойства плодов и их устойчивость к факторам стресса, были при этом утрачены".

Восстановление этих ранее не известных генов может в будущем позволить создавать более вкусные и привлекательные на вид помидоры.

"Эти новые гены позволят растениеводам создавать элитные сорта томатов, которые будут обладать резистентностью к заболеваниям, с которыми сейчас борются с помощью пестицидов", - отметил Джеймс Джиованнони, молекулярный биолог из Корнельского университета.

Геномный анализ также выявил редкую форму гена, который придает томатам их уникальные вкусовые качества. Оказалось, что в 93% сортов дикорастущих томатов такие гены присутствуют. Этот ген под названием TomLoxC содействует выработке каратиноидов, то есть пигментов, которые делают помидоры красными и повышают его вкусовые свойства.

Уже сейчас многие растениеводы, особенно в США, начинают использовать ген TomLoxC при разведении новых сортов томатов. Ранее этот редкий ген присутствовал только в 2% всех сортов томатов. А теперь около 7% сортов имеют это ген, что означает, что в будущем на прилавках магазинов будет появляться всё больше вкусных помидоров.

Статья об этом опубликована в журнале Nature Genetics.

Вы любите свою работу - берегитесь!

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Вам повезло, если вы любите свою работу, но при этом стоит сознавать, что тут скрыта опасность - ваши начальники могут осознанно или неосознанно эксплуатировать ваш энтузиазм.

Новые данные свидетельствуют, что начальники часто распределяют дополнительные задания или поручают неприятную работу тем сотрудникам, которые обычно вкладывают в работу всю душу. Иными словам, любовь к работе может быть обращена против вас.

Обобщив результаты восьми предыдущих исследований, которые охватывали более 2400 участников в целом, ученые обнаружили явление, которые они обозначили термином "легитимная эксплуатация", имея в виду убеждение, что вполне допустимо нагружать людей, которые увлечены своей работой.

"Замечательно, если вам нравится ваша работа, - говорит один из исследователей, социолог Аарон Кэй из университета Дьюка в штате Северная Каролина. - Но это может вам дорого обойтись, если считать работу местом, где сотрудники дают волю своим страстям".

Такая легитимная эксплуатация может принимать разные формы - например, начальник может предлагать вам работать по выходным дням или в отпускной период, сознавая, что вы не откажетесь.

В рамках одного из восьми исследования было показано, что в творческих профессиях чаще всего такой эксплуатации подвергаются те работники, которые неравнодушны к своей работе. Им можно было безнаказанно поручать самые неприятные задания, включая уборку офисных туалетов.

Другое исследование показало, что такая эксплуатация больше распространена среди профессий, которые предполагают неравнодушное к себе отношение - например в театрах или в благотворительных организациях.

Было выделено два психологических фактора, которые объясняют результаты этого анализа. Во-первых, люди в целом склонны считать, что сотрудники, неравнодушные к своему ремеслу, считают работу своим подлинным вознаграждением, а во-вторых, что такие люди и сами вызвались бы выполнять неприятные обязанности.

Психологи называют это явление "компенсаторным оправданием", к которому мы прибегаем, пытаясь объяснить несправедливость. Другим примером этого является распространенное убеждение, что неравенство в доходах не так уж страшно, так как богатство приносит с собой собственные проблемы и осложняет жизнь.

"Наше исследование не ставит целью поставить под сомнение страстное отношение к работе, - говорит психолог Джей Ким из университета Дьюка. - Есть множество данных о том, что увлеченные делом работники получают достойную оценку и вознаграждение.

"Это просто предупреждение о том, что в нашей культуре есть тенденция легитимизировать или игнорировать эксплуатацию, используя при этом эмоциональные механизмы", - объясняет он.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Удастся ли Земле убежать от Солнца

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В китайском научно-фантастическом фильме "Блуждающая Земля", недавно выпущенном порталом Netfliх, рассказывается о попытке человечества спастись в далеком будущем от неминуемой катастрофы - расширения Солнца - путем изменения орбиты Земли.

Действительно, примерно через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы гелия и начнет расширяться, поглотив при этом Землю. Но еще раньше жизнь на нашей планете может оказаться под угрозой в силу разогрева атмосферы. Перевод Земли на более удаленную от светила орбиту может стать решением проблемы, и теоретически это возможно.

Как практически взяться за это дело и какие при этом могут возникнуть технические сложности? Давайте предположим, что мы ставим целью перевести Землю на орбиту, которая на 50% дальше от Солнца - например на нынешнюю орбиту Марса.

Инженеры уже достаточно давно рассматривают различные методы воздействия на орбиты небесных тел, в основном астероидов, которые теоретически могут столкнуться с Землей.

Есть две группы таких воздействий. Первая из них - так называемые кинетические воздействия, когда на небесное тело направляется массивный снаряд или ядерная боеголовка, которые своей кинетической или взрывной энергией меняют параметры его орбиты.

Ясно, что в случае Земли такое воздействие неприемлемо.

Другая группа воздействий основана на применении постоянной, сравнительно незначительной тяги, создаваемой космическим буксиром, который совершает посадку на поверхность астероида или же парит вблизи него, оказывая на астероид гравитационное воздействие.

Но такие методы невозможно применить к Земле из-за огромной массы планеты.

Но есть и другие возможности. На деле мы уже сейчас постоянно меняем орбиту Земли. Каждый раз, когда космическая ракета стартует с Земли, она придает планете момент отдачи, замедляя ее орбитальную скорость.

К счастью для нас, но к несчастью для космических инженеров, этот момент движения настолько мал, что практически незаметен.

Например, самым мощным и тяжелым ракетой-носителем в настоящее время является Falcon Heavy американской компании Space X. Для перевода земной орбиты на место марсианской потребовалось бы 300 миллиардов запусков такой ракеты.

Для изготовления всех этих ракет пришлось бы потратить 85% земной массы, так что до марсианской орбиты добралось бы всего 15%.

Но уже давно известны и даже применяются ионные ракетные двигатели, которые создают реактивную тягу, разгоняя поток заряженных частиц. Теоретически можно представить себе гигантский ионный двигатель, который тысячелетиями будет тормозить Землю в её движении по околосолнечной орбите.

Такой двигатель должен располагаться на высоте не менее 1 тысячи километров от поверхности Земли, за пределами земной атмосферы. При этом он должен быть надежно прикреплен к поверхности, чтобы передавать момент движения.

Если считать, что такой двигатель будет разгонять ионный пучок до скорости в 40 км в секунду, нам понадобится потратить эквивалент 13% массы нашей планеты.

Есть и другой вариант. Так как свет имеет инерцию, но не обладает массой, мы можем использовать мощную лазерную установку для создания реактивной тяги. Потребная для этого энергия будет поступать от Солнца, и поэтому Земля сохранит свою массу.

Но даже если использовать огромные лазеры мощностью 100 гигаватт, создание которых предлагается в рамках проекта Breakthrough Starshot, ставящего цель направить в сторону ближайших к нам звёзд тысячи миниатюрных космических аппаратов, на изменение земной орбиты таким способом понадобится 3 квинтильона (то есть 3 миллиарда миллиардов) лет.

Однако солнечный свет можно направить от Солнца на Землю, используя для этого гигантский отражатель на земной орбите.

Ученые рассчитали, что если создать такой рефлектор в форме диска размером в 19 земных диаметров, на изменение орбиты Земли понадобится всего 1 миллиард лет.

Хорошо известным методом также является так называемая гравитационная праща или размен моментом инерции между двумя небесными телами, которые сближаются с огромной скоростью.

Например, космический зонд Rosetta, который приблизился к комете 67Р в 2014-2016 годах, дважды сближался с Землей по свой эллиптической орбите, в 2005 и 2007 годах.

В результате этих гравитационных маневров поле притяжения Земли придало зонду значительное ускорение, достичь которого за счет реактивной тяги было бы невозможно.

Соответственно, и Земля получила момент силы, направленной в противоположном направлении, хотя никакого измеримого воздействия на скорость движения по околосолнечной орбите в силу огромной массы планеты это не оказало.

Но что, если такой гравитационный маневр осуществить не за счет миниатюрного космического аппарата, а с использованием куда более массивного тела?

Можно перенаправлять траектории движения астероидов в сторону Земли, заставляя эти сравнительно небольшие небесные тела проходить вблизи нашей планеты и замедляя их в результате обмена моментом инерции.

Но, по оценкам ученых, для увода Земли от расширяющегося Солнца понадобится около миллиона таких сближений с крупными астероидами, каждое из которых будет отстоять от предыдущего на несколько тысяч лет.

Подводя итоги, такой вариант представляется сейчас наиболее достижимым. Но в будущем, если человечество научится создавать циклопические конструкции в космосе или сверхмощные лазеры, это может стать еще одной возможностью изменить орбиту нашей планеты.

Вполне вероятно, впрочем, что куда проще будет переселить человечество на Марс, который может избежать гибели в результате разбухания Солнца.

Эта статья опубликована на сайте The Conversation, оригинал можно прочитать здесь.