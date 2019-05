Правообладатель иллюстрации Getty Images

Нидерландский певец Дункан Лоуренс победил на музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Arcade. Сергей Лазарев, представляющий Россию, занял третье место.

Лоуренсу 25 лет. В 2014 году он принял участие в нидерландской версии шоу "Голос", где дошел до полуфинала. После этого Лоуренс учился в рок-академии в Тилбурге и окончил ее в 2019 году.

Сергей Лазарев принял участие в "Евровидении" во второй раз. В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место с композицией You Are The Only One, написанной Филиппом Киркоровым.

Media playback is unsupported on your device "Я рад вернуться". Сергей Лазарев о "Евровидении", ЛГБТ-сообществе и сыне

Букмекеры перед конкурсом называли представителя Нидерландов одним из фаворитов. Вместе с ним вероятную победу прочили Швеции, Швейцарии, Италии и Азербайджану. В итоге первые три места заняли Нидерланды, Италия и Россия. Представитель Великобритании занял последнее место.

По итогам голосования жюри однозначными лидерами были швед Джон Лундвик и северомакедонская певица Тамара Тодевская. Однако по итогам зрительского голосования ситуация резко изменилась. В итоге Лундвик занял шестое место, а Тодевская - только восьмое.

Media playback is unsupported on your device Два видения "Евровидения": нужно ли бойкотировать конкурс?

Предыдущее "Евровидение" выиграла израильская певица Нета Барзилай с песней Toy. Благодаря этому Израиль в третий раз в своей истории принял этот конкурс. До этого "Евровидение" уже проходило в Израиле в 1979 и 1999 году.

Как и многие предыдущие, "Евровидение-2019" не обошлось без скандалов: например, Украина отказалась от участия в конкурсе, а Израиль в очередной раз раскритиковали за нарушение прав палестинцев. В преддверии "Евровидения" на улицы Израиля и палестинских территорий вышли активисты с акциями протеста.