Как женщины захватили власть в "Игре престолов"

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Можно иметь самые разные точки зрения о восьмом и последнем сезоне "Игры престолов", но ясно, что главную роль в нем играли женские персонажи.

От Дейенерис Таргариен до Лианны Мормонт - все основные роли были женскими. Мужчины в последнем сезоне отошли на задний план.

До того как окончательно распрощаться с "Игрой престолов", давайте посмотрим, насколько важную роль сыграли в этом сериале именно женские персонажи, и как они изменили Вестерос.

Осторожно, спойлеры: если вы еще не видели сериал, то, вероятно, вам не стоит читать эту статью.

Да правит она долго!

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

Как говорят, каждый раз, когда рождается Таргариен, боги подкидывают монету, и весь мир, затаив дыхание, смотрит, какой стороной она упадет.

Фанаты телесериала очень надеялись, что Дейенерис Таргариен установит в Вестеросе новые порядки и покончит с кровожадными играми вокруг его престола.

Но все изменилось в последнем сезоне после того, как Мать драконов жестоко и бессмысленно уничтожила уже сдавшуюся ей Королевскую Гавань с ее жителями, не пощадив ни детей, ни женщин, ни стариков.

Реакция фанатов сериала была незамедлительной: одни были до глубины души возмущены кровожадностью Дейенерис, другие разочарованы такой трансформацией персонажа.

"То, что она сделала с гражданским населением, эквивалентно геноциду", - написал в "Твиттере" фанат фильма и адвокат по профессии Лим Вей Джиет.

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Писательница Мелисса Силверстин сожалеет о катастрофических переменах в характере Дейенерис.

"Весь сериал она рассуждала о том, каким должен быть настоящий лидер, и обещала не повторять жестокости ее предшественников-мужчин. Все это было отброшено, когда ее охватило безумие, и она разрушила Королевскую Гавань", - говорит она.

Итак, Дейенерис завоевала Железный трон. Но какой ценой?

То, что Мать драконов вдруг обезумела, возмутило многих. Но Стефани Уилсон, колумнист по вопросам поп-культуры, говорит, что подобная реакция лишь подчеркивает двойные стандарты зрителей.

"Лидеры-мужчины, даже такие, как Джон Сноу и Тирион Ланнистер, казнили людей, и их поступки привели к гибели тысяч людей. Братья Баратеоны начинали кровавые войны в попытке захватить престол", - продолжает она.

"Но когда Дейенерис сделала нечто подобное, ее посчитали обезумевшей, рвущейся к власти сторонницей насилия", - говорит Стефани Уилсон.

Американская актриса и писательница Минди Кейлинг признается, что на месте Дейенерис сделала бы то же самое.

Должны ли женские персонажи всегда выступать в роли спасительниц? Актриса Эмилия Кларк полностью поддерживает Дейенерис.

"Это можно называть безумием Дейенерис Таргариен, но на самом деле это просто ее горе, страдание", - говорит она.

"Испытывать гнев - это нормально, и когда человек столько всего теряет, когда рушатся планы, когда столько бед, столько потерянных любимых людей, не удивительно, что некоторые просто теряют контроль над собой, ведь всему есть предел", - говорит она.

Бристольский психотерапевт Мишель Бриггс рассуждает, как влияют на поведение человека такие факторы, как психологические травмы, присутствие при чьей-то гибели или потеря контроля над собственной жизнью.

"Каждый раз, когда мы осуждаем кого-то или называем их обезумевшими, следует внимательно к этим людям присмотреться и понять, какие именно события в прошлом вынудили их так себя вести", - говорит она.

Львица, которую не интересовала точка зрения овец

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

"Королевой ты будешь. До тех пор, пока не появится другая, моложе и красивее, которая скинет тебя и захватит все, что тебе дорого".

Это пророчество, услышанное Серсеей Ланнистер, оказалось верным. Несмотря на все попытки любой ценой удержаться за престол, она потеряла контроль над событиями, говорит актриса Лина Хеди.

"Ей было уготовано одиночество. Она разрушила все альянсы, все связи и всю любовь. И до самого последнего момента она, как и всегда, отказывалась принять происходящее", - говорит Лина Хиди.

Правообладатель иллюстрации HELEN SLOAN/HBO

Во время ее царствования было сложно оценить ее влияние на Семь Королевств. Все там было не просто.

Стефани Уилсон считает, что Серсея была жертвой системы, в которой она выросла.

"Серсея Ланнистер была недовольна тем, что патриархальная система Вестероса столь долго не допускала ее до власти, так что в каком-то смысле, став королевой, она всем показала, что, несмотря ни на что, она своего добьется", - говорит она.

"Она по своей сути злодейка, ничем не отличается от мужчин в сериале и заслужила свой титул. Из-за ее жестокости и садизма ей сложно сочувствовать", - говорит Стефани Уилсон.

Наши соболезнования. Уйти с престола можно было еще более ужасным путем, но в предпоследней серии был подходящий момент покинуть Вестерос до того, как там начнется настоящее сумасшествие.

Леди Винтерфелла

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

Выживают часто не самые сильные люди. Но часто это самые умные.

В полной мере это относится к Сансе, старшей дочери Старка, повзрослевшей после казни своего отца и трагической гибели матери и братьев.

Любая травма влияет на наш характер. Сансе не повезло: мужчины продолжали заставлять ее страдать.

Фанаты были возмущены сценами изнасилования Сансы ее бывшим мужем Рамзи Болтоном. Действительно, ей много чего пришлось перенести. Но Санса не сдалась.

По сценарию ее характер стал более сильным, но зрители, пережившие сексуальные преступления, начали целую кампанию, заявляя, что изнасилование не должно использоваться в сценарии для развития женского персонажа.

Доктор Стефани Генц, специалист по СМИ из Ноттингемского университета, говорит, что подобные приемы отражают сексистскую логику.

"Нельзя ломать женщин и делать их жертвами насилия, чтобы позже можно было показать, как они обретают новую силу", - сказала она в интервью Би-би-си.

Но, несмотря на то, что Санса была законной правительницей Севера, не всем нравится леди Винтерфелла.

Доктор Элизабет Битон считает, что причина тому - мужские стереотипы и традиционные понятия о том, как должны вести себя женщины и мужчины.

Правообладатель иллюстрации HELEN SLOAN/HBO

"Мужские персонажи часто достигают своих целей с помощью агрессии, быть пассивными для них считается слабостью, - говорит она. - Но Санса добилась власти, пережив агрессию, а не благодаря своему агрессивному поведению".

"Драться как девочка"

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

Вы думаете, только мужчины побеждают в рукопашном бою? Подумайте еще раз.

Джон Сноу, может быть, и был представлен эпическим героем, но в невероятном противостоянии между живыми и мертвыми самого главного злодея убила его сестра Арья Старк.

"Драться как девочка - пожалуйста, - написала в "Твиттере" поклонница сериала Айлин Энг, ожидавшая, что решающий удар нанесет Джон. - Арья тренировалась быть киллером годами, и ее персонаж демонстрирует, сколь сильными и целеустремленными могут быть женщины. Она заслужила эту победу".

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

На поле боя были мужчины более крупного телосложения, но среди них был еще один основной игрок. и это не был мужчина. Зрители чуть не сошли с ума и всячески поддерживали леди Лианну Мормонт, которая клинком из драконьего стекла сразила своего противника, в пять раз ее больше: ужасающего ледяного гиганта-зомби.

"Самый маленький боец продемонстрировал, что она больший герой, чем мужчины рядом с ней", - написал в "Фейсбуке" фанат сериала.

Блогер Ани Бандел всячески хвалит 16-летнюю британскую актрису Беллу Рамзи, которая выступала в роли лидера Медвежьего острова.

"Лианна Мормонт доминировала в каждой сцене, и, когда пришло время, все закончилось, как в битве Давида с Голиафом".

Женщина-рыцарь Семи Королевств

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

Рыцарство в Семи Королевствах выглядело не совсем так, как вы могли бы подумать.

В Вестеросе само существование рыцарей женского пола было делом неслыханным, так как там царили патриархат и мужской шовинизм.

Но в финальном эпизоде сериала все изменилось, после того как Бриенна Тарт была возведена в звание рыцаря Джейме Ланнистером.

"Бриенна заслуживала рыцарства больше других в этом шоу, но не могла получить это звание, потому что она женщина. Она всегда этого заслуживала, и ее пол не должен был быть одним из критериев", - говорит Стефани Уилсон.

Правообладатель иллюстрации Helen Sloan/HBO

Для нового рыцаря женского пола было сделано одно исключение: от нее не требовалось избавиться от девственности.

Искупление

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

"Плохие парни" всех привлекают, а как насчет злодеек?

Мелисандра - не отрицательный персонаж, но многие поклонники сериала ее невзлюбили.

Ведь, в конце концов, именно из-за нее был живьем сожжен ребенок. После этого эпизода актриса Кэрис ван Хаутен даже получала угрозы расправы.

"Во-первых, Мелисандра - ведьма, так что можно было ожидать, что ее будут ненавидеть", - говорит сингапурская феминистка Венни Йо.

"Да, она очень хотела власти и совершила крупные ошибки, но в "Игре престолов" бывали вещи и похуже".

Правообладатель иллюстрации HELEN SLOAN/HBO

Вызывающий разнотолки персонаж Мелисандры завоевал сердца фанатов после того, как она пришла на помощь Северу.

Несбывшиеся пророчества красной жрицы были забыты после того, как при помощи магии она подожгла деревянные окопы вихтов.

Писатель Стивен Кинг говорит, что многие жалуются на то, как закончился предпоследний эпизод сериала, лишь потому, что они не хотят, чтобы он заканчивался.

И про секс

Правообладатель иллюстрации DAVIES SURYA/BBC

"Игра престолов" подвергалась критике и в прошлом. С тех пор как сериал вышел в эфир в 2011 году, сценаристов обвиняли в восхвалении изнасилований, сексуального насилия, сексуальной объективации женщин, а также в том, что весь сценарий направлен на вкусы мужской аудитории.

"Лишь женщины оказываются полностью нагими в эпизодах, когда снимается секс. Проститутки также обычно голые. Все это демонстрируется с точки зрения мужчины", - говорит доктор Битон.

Другие считают проблемой то, что среди сценаристов сериала слишком мало женщин.

Правообладатель иллюстрации Helen Sloan/HBO

Однако все изменилось после того, как Арья Старк, одержав очередную победу, решила потерять девственность, но лишь на своих собственных условиях.

"Сцена Арьи и Джендри Баратеона в постели была наименее отвратительным изображением секса в сериале. Мы просто увидели, что это нормально, что молодые женщины тоже хотят секса", - написал в "Фейсбуке" один их поклонников сериала.

Доктор Генц добавляет, что в этой сцене не было даже намека на насилие, и все происходило по обоюдному согласию.

Один маленький шаг вперед для юной киллерши - и огромный скачок для всех женщин Вестероса.

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