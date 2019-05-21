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Немецкая группа Rammstein впервые за 10 лет выпустила альбом, который в лучших традициях группы успел обрасти противоречивыми интерпретациями и оценками.

Группу обвиняли то в нападках на церковь, то в попытке использовать тему Холокоста в коммерческих целях, то просто утверждали, что ничего нового молчавшей столько лет группе показать не удалось.

Тем не менее билеты на европейские шоу группы разлетаются с огромной скоростью, а на многие - в том числе на Olympiastadion в Берлине вместимостью в 74 тысячи человек и King Baudouin в Брюсселе на 50 тысяч человек - уже раскуплены.

Цена билетов на выступление Rammstein в московских "Лужниках" 29 июля варьируется от 8 до 55 тысяч рублей.

В тур по европейским городам группа берет с собой гигантскую спичку весом в 1,5 тонны - именно она изображена на обложке нового альбома. Для ее перевозки требуется большегрузный автомобиль.

Группа впервые в своей истории записала песни вместе. Прежде участники, состав которых, к слову, с момента основания группы не поменялся, отдельно писали свои партии, а затем сводили треки воедино.

"Если бы Radio Ga-Ga группы Queen захотела бы найти своего злого брата-близнеца, то нашла бы его в Rammstein", - пишет в рецензии на альбом издание Variety.

Основная масса критиков, впрочем, сходится во мнении, что группа хоть и показала свое фирменное качество, мало чем удивила своего пресыщенного слушателя.

Вот что нужно знать о самых ярких композициях на новой пластинке, так и названной - Rammstein.

1. Попытка осмыслить историю Германии

Безусловно, самая остросоциальная и вызвавшая наибольший резонанс песня в альбоме - это Deutschland ("Германия").

За несколько дней до премьеры клипа на эту песню в марте в сети появился тизер - сцена, где участники группы предстают в полосатых робах заключенных нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шее.

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн назвал видео "безвкусной эксплуатацией свободы творчества". Бывшая глава Центрального совета евреев в стране Шарлотта Кноблох заявила, что музыканты "перешли красную линию".

Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер после выхода клипа пригласил группу посетить мемориальный центр концлагеря Дахау, заявив, что "нельзя использовать в рекламных целях страдания и бесчеловечность Холокоста".

В песне исследуется вопрос чувства национальной гордости и патриотизма, 10-минутный клип же в образной форме осмысливает непростую историю Германии. Сразу же после выхода в сети появились многостраничные интерпретации видеоролика.

В ролике Германию в разные эпохи олицетворяет модель и актриса Руби Комми. От сцены к сцене знакомые с историей страны узнают битвы римлян с германцами, крушение дирижабля "Гинденбург", нацистские концлагеря, космические полеты, а также майские беспорядки 1987 года в Берлине.

Деликатные и сложные отношения страны с ее собственным прошлым, показанные в клипе, переплетаются с отношением героя песни к его стране.

В итоге же получается весьма типичная для группы картина: хлесткая лирика в сочетании с характерным индастриал-метал звучанием.

2. Группа снова нападает на церковь

В композиции Zeig dich, что в переводе означает "Покажись" или "Откройся", Rammstein в очередной раз затрагивает церковную тему. Во вступлении мы слышим церковный хор, пропевающий искаженные латинские слова, отдаленно напоминающие библейские термины: "распятие", "святость", "безгреховность".

Песня высмеивает двуличную, по мнению авторов, суть католической церкви и призывает ее последователей не прятаться за ликом божьим, совершая свои деяния.

"Лживые и избалованные... Надругательство над детьми... Распространяй и преумножай во имя Господа", - поет Тиль Линдеманн, судя по всему, намекая на криминальные скандалы вокруг религиозных деятелей.

"Покажи себя! На ангелов нет надежды. Бог так и не появляется, небо становится красным", - выкрикивает солист.

3. Пародии на поп-хиты и тема секса

Пожалуй, группе еще не удавалось столь прямолинейно заигрывать с поп-культурой - в композиции Ausländer ("Иностранец") нам представляют некого "лирического героя", который любит путешествовать и заводит отношения с женщинами в каждой стране, в которой бывает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на противоречивые отзывы на альбом, билеты на европейские концерты в его поддержку быстро разлетаются

Под бодрые синти-поп конструкции и барабаны перед нами предстает типичная композиция поп-хита с намеренно вульгарным содержанием ("Да, мой словарный запас неплох, могу даже ранить острым словом в разговоре с противоположным полом") и бескомпромиссным исполнением Линдеманна, признающимся в любви на нескольких языках, в том числе на русском.

В закрывающей альбом неоднозначной песне Hallomann ("Приветливый дядя") со зловещим нарастанием рассказывается история о заманивании в машину молодой девушки.

"Я куплю тебе мидии и картофель фри... Уже тепло, и ты такая красивая... Ты одна, и я один, не говори ничего, просто залезай в машину". Финал истории остается открытым, но намекается, что песню, которую девочка споет "приветливому дяде", "унесут волны".

В другой песне Sex группа доводит до абсурда и максимальной реалистичности тематику поп-музыки. Герой заявляет, что у него "подкашиваются ноги" при "взирании на наготу" и "живот сводит от желания". С такой прямолинейностью группа в том числе высмеивает мачизм и его проявления.

Тема секса и телесности - также явно не новая для Rammstein. 10 лет назад группа выпустила песню Pussy, в припеве которой прямым текстом предлагалось заняться сексом, а в клипе участники группы снялись в порно-сценах (позже выяснилось, что в них участвовали дублеры).

4. Страшная колыбельная

Особняком в новой пластинке стоит песня Puppe, где вокал Линдеманна кажется по-настоящему жутким, и под грохочущие гитары затрагивается тема детских страхов.

Она написана на основе стихотворения авторства Линдерманна Wenn Mutti spät zur Arbeit geht ("Когда мамочка поздно уходит на работу").

В сюжете композиции мать стала сестрой, которая, судя по всему, занимается проституцией ("Когда сестренка занята работой, в ее окне горит красный свет" / "Они приходят и уходят, иногда по двое сразу"). Она запирает героя-ребенка в его комнате и работает в соседней.

Puppe - это кукла, которой ребенок отрывает голову, переживая то, что происходит с его сестрой.

Всего в нескольких куплетах композиции предстает марионеточный мир с "красными фонарями" Амстердама в хоррор-тематике.

Если в начале композиции мы слышим покорный "детский" голос Линдеманна, то в конце, видя, как его сестру жестоко избивают, герой надрывается криком. По некоторым признакам, он убивает обидчика своей сестры, хотя однозначно сказать, что именно произошло, трудно.

5. Романтическая баллада

Самая лиричная и нежная песня в альбоме - Diamant ("Бриллиант"). Голос солиста аккомпанирован акустической гитарой.

"Ты прекрасна, как бриллиант... Но пожалуйста, отпусти меня... Восхитительна словно бриллиант... Но ты - всего лишь камень", - это баллада о безответной любви и степенях романтического отчаяния, но, как часто бывает у Rammstein, в ней есть и зловещий посыл.

"Эта искорка в твоих глазах высосет из меня душу"; "Я хотел удержать тебя в своем сердце, но там, где нет любви, возникает ненависть", - проникновенно тянет Линдеманн.

Группа в очередной раз заворачивает любовную лирику в шум искрящих гитар.