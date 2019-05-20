Инаугурация Зеленского. Пять важных моментов

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Главная новость из инаугурационной речи Владимира Зеленского - его объявленное намерение распустить Верховную раду.

Первая речь Владимира Зеленского после вступления на пост президента длилась немногим менее 20 минут.

Началась она с упоминания о шестилетнем сыне новоизбранного главы государства, а закончилась обещанием бывшего актера-комика посвятить свой президентский срок тому, чтобы украинцы больше не плакали.

Би-би-си собрала главные тезисы первого спича Владимира Зеленского на его нынешнем посту.

Роспуск парламента

Видение Владимиром Зеленским будущего украинского парламента было самой ожидаемой частью его инаугурационной речи.

Действующий состав Рады был избран пять лет назад, когда нынешний президент еще не помышлял о походе в политику. И попытайся Зеленский создать в нынешнем составе парламента пропрезидентское большинство для реализации своих многочисленных предвыборных обещаний, ему это было бы сделать довольно сложно.

Я распускаю Верховную Раду Украины восьмого созыва. Слава Украине! Владимир Зеленский, президент Украины

Напротив, рейтинги его полувиртуальной партии "Слуга народа" зашкаливают: результаты соцопросов свидетельствуют, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, она могла бы набрать под 40% голосов избирателей.

Накануне инаугурации в прессу просочился проект указа о роспуске парламента: основанием для такого шага было названо отсутствие в Раде коалиции депутатских фракций на протяжении трех последних лет. Несмотря на то, что часть депутатов считает такую причину роспуска парламента нелегитимной, первые комментарии из-под купола Рады свидетельствуют, что крупные парламентские игроки вряд ли будут яростно препятствовать досрочным выборам.

Источники Украинской службы Би-би-си в окружении Владимира Зеленского заявляют, что указ о роспуске парламента будет опубликован во вторник, 21 мая.

В таком случае досрочные выборы парламента состоятся 14 июля. Судя по всему, пройдут они по нынешним правилам: половина парламента будет избрана в мажоритарных округах, половина - по партийным спискам с 5-процентным избирательным барьером.

Перезагрузка власти

Впрочем, Зеленский не скрывал своего желания перезагрузить систему власти, не дожидаясь досрочных выборов.

"Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом", - подвел он свою аудиторию к персоне Рональда Рейгана: именно его называли образцом для подражания члены команды Зеленского во время избирательной кампании.

"Правительство не решает наших проблем. Правительство и является нашей проблемой", - продолжил Зеленский, призвав членов кабинета министров "освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах".

Вы можете взять лист, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Сделайте это, и люди оценят Владимир Зеленский, президент Украины

Премьер Владимир Гройсман в ответ только улыбался: по Конституции, правительство Украины подает в отставку не после приведения к присяге нового президента, а перед новоизбранным парламентом. Посему у кабинета Гройсмана остается как минимум два месяца работы, и вряд ли отношения кабмина с президентом в этот период будут безоблачными.

Кроме того, Зеленский призвал Верховную Раду отправить в отставку главу Службы безопасности, министра обороны и генерального прокурора Украины. По украинскому законодательству именно президент вносит в парламент кандидатуры на эти должности.

Двое первых заявили о своей отставке немедленно после рапорта новоизбранному президенту, в понедельник. Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что добровольно подавать в отставку не собирается.

"Я считаю, что генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо", - сказал он накануне второго тура президентских выборов.

Фамилии кандидатов, которых мог бы выдвинуть на эти должности по своей квоте Владимир Зеленский, по состоянию на день инаугурации не назывались.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инаугурация Владитмира Зеленского состоялась в Верховной раде в понедельник

Переходы на русский

В инаугурационной речи Владимир Зеленский несколько раз переходил на русский язык: в частности, когда говорил о том, что Украина должна бороться за возвращение сознания людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях - в Донбассе и в Крыму.

"Они понимают украинский!" - громко возразил президенту со своего места депутат Олег Ляшко.

"Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко", - ответил ему с трибуны новоизбранный глава государства.

И Крым, и Донбасс - это наша украинская земл, где мы потеряли самое важное. Это - люди. И сегодня мы должны возвращать их сознание Владимир Зеленский , президент Украины

Прием Зеленского не нов: пять лет назад точно так же к жителям Донбасса по-русски во время инаугурационной речи обращался Петр Порошенко.

Его посыл тогда в точности повторял нынешний тезис Зеленского: нет украинцев "правильных" и "неправильных", и язык, на котором разговаривает человек, не служит показателем степени его патриотизма. Однако в речи Зеленского эта тема получила неожиданное продолжение: он заявил о готовности раздавать украинское гражданство всем украинцам, "готовым строить новую, сильную и успешную Украину".

"Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг с другом, невзирая на любые различия", - заявил Зеленский.

Объединение всех граждан страны ради того, чтобы сделать невозможное новоизбранный президент назвал украинской национальной идеей.

Переговоры о Донбассе

Первейшей задачей Владимир Зеленский назвал прекращение войны на Донбассе. Однако конкретный план достижения этой цели представлен не был.

"Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно - я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - говорил Зеленский.

Я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир Владимир Зеленский, президент Украины

На протяжении избирательной кампании его неоднократно подозревали в намерении вести переговоры о разрешении конфликта на востоке Украины с представителями самопровозглашенных "народных республик" Донбасса. При президенте Порошенко Киев принципиально отказывался от таких переговоров, утверждая, что вести их с "марионетками Кремля" бессмысленно.

"Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - сказал Зеленский в инаугурационной речи, не уточнив, ни с кем конкретно он собирается вести такой диалог, ни существуют ли уже какие-то наработки относительно такого "большого обмена".

Без портретов

Свою инаугурационную речь Владимир Зеленский начал с того, что его работа в этой должности станет президентством каждого украинца, включая его шестилетнего сына.

"Только что - это не я произносил присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине", - заявил Зеленский.

К этому же мотиву новоизбранный президент вернулся в самом конце своего спича.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - это не икона, не идол. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - сказал Зеленский перед тем, как анонсировать роспуск парламента.