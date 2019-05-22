"Ходить по лесу - не противозаконно". Как под Шиесом борются с мусорным полигоном

Девять месяцев продолжается конфликт вокруг полигона на станции Шиес в Архангельской области, куда собираются свозить мусор из Москвы. Местные жители выходят на многотысячные несогласованные митинги в Архангельске и круглосуточно дежурят в палатках в лесу вокруг полигона. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин пообещал обсудить строительство полигона с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

"Я свою природу не дам в обиду. Она меня подняла, вырастила, поит и кормит. А нас мордой тыкают в говно московское! Нет, мы не отступим. Мне без разницы, как умирать - от мусорной ямы или от пуль ОМОНа".

Виктор Журавлев родом из Урдомы - небольшого поселка, где живет чуть больше 4 тысяч человек. От Урдома до Шиеса, где несколько месяцев идет строительство мусорного полигона, 30 километров.

"С детства я в лесу, на ягодах, реке и болоте. Смотрите, вот проехали след медведя, вот егоная лапа. А вот лосиный переход. Мы проехали 15 километров, я уже несколько таких переходов видел. Представляете, какая у нас природа? А от этой стройки все говно пойдет в болота, в речки наши, наших детей это коснется. Природу надо беречь, а не убивать!"

Все эти месяцы Журавлев раз в несколько дней отправляется нести вахту у полигона.

Image caption Виктор Журавлев (в центре) каждую неделю в течение последних девяти месяцев приезжает дежурить у стройки полигона

По его словам, он уже не запоминает ни дней недели, ни месяцев, а каждый день начинается с проверки новостей о Шиесе в местных группах "ВКонтакте": "Просто думаешь об одном: только бы не позвонили и не сказали, что опять бензовозы везут или что женщин скручивает ЧОП".

Необъявленная война

Холодная война жителей Архангельской области и компании "Технопарк", которая занимается строительством полигона, началась осенью прошлого года. Местные стали перекрывать дорогу, ведущую на Шиес со стороны республики Коми, чтобы не дать проехать грузовикам с песком.

Уже в этом году противостояние перешло в открытую фазу: жители расставили вокруг полигона несколько блокпостов, несут на них круглосуточную вахту. Появились и первые "жертвы": экскаватор снес один из вагончиков, в результате чего пострадал один из протестующих и, по словам представителей компании "Технопарк", водитель экскаватора. В поддержку протеста прошли многотысячные митинги в Архангельске.

Блокпост - это палатка (иногда с обогревом), запас еды и воды (их регулярно подвозят местные жители), сколоченное тут же из дерева место для отдыха и рации для связи с другими активистами.

На всех "пропускных пунктах" посменно дежурят местные активисты и те, кто приезжает их поддержать из северных поселков, Архангельска, Сыктывкара, Петербурга и даже Москвы.

Борьбу активисты ведут сразу по двум направлениям: пытаются не пускать строительную технику к полигону и фиксировать все нарушения на видео.

Из-за перекрытых дорог у строителей полигона осталось только два способа доставки топлива на Шиес: железная дорога и вертолет. Но сливать топливо из вагонов или тепловозов на станции нельзя, для этого по закону нужен отдельный обгонный путь.

"Это не экстремальные условия"

Всего постов три: у каждого есть название - Костер, Ленинград и Сталинград.

На первом блокпосте со стороны Урдомы: палатка, флаг России и костер (отсюда и название). Дежурят пять человек - пьют березовый сок и курят.

Но обстановка отнюдь не расслабленная: частоты в рациях все время меняют, чтобы их не отследили ЧОПовцы, работающие на стройке; по первому сигналу активисты готовы выдвинуться, чтобы перегородить дорогу; на дереве около палатки установлено зеркало - для лучшего обзора дороги.

"Построить такую палатку - два часа, - рассказывает Александр Голоушкин, бывший глава Урдомы, а сейчас один из наиболее активных протестующих. - Ночь дежурим - потом люди здесь отдыхают. Тут у нас сгущенка, медок, тушеночка - все есть. Но это не экстремальные условия, тут тебя не бомбят".

Добраться от "Костра" до стройки на машине невозможно, только пешком - около часа по заболоченной дороге.

От инвестпроекта - к протестам. Таймлайн

Управление Федерального агентства по управлению имуществом по Архангельской области передает 56 гектаров у железной дороги около Шиеса в аренду ОАО "РЖД" для промышленных целей до 2056 года.

"РЖД" передает земли возле станции Шиес московскому ГБУ "Автомобильные дороги", а потом ООО "Технопарк" (дочернему предприятию ГБУ).

Местные охотники обнаруживают, что лес вокруг железнодорожной станции Шиес (там никто не живет с 70-х годов) вырубают неизвестные люди.

Северная железная дорога в ответ на запросы урдомчан заявляет, что участок возле Шиеса сдан в субаренду. Областное министерство природных ресурсов признает вырубку леса незаконной.

Тогда же замглавы правительства Архангельской области Евгений Фоменко говорит, что на Шиесе будет промзона. Она будет включать в себя производство стройматериалов, глубокую переработку древесины и переработку отсортированных твердых коммунальных отходов из города Москвы.

Жители ближайшего к Шиесу поселка Урдома собирают подписи против строительства полигона.

Минприроды в ответ на запрос депутата Госдумы от Архангельской области Андрея Палкина сообщает, что в связи с реновацией объемы мусора в Москве выросли с 3,5 миллионов до 11 миллионов кубических метров твердых бытовых отходов. Поэтому столица вынуждена искать новые места захоронения строительного мусора.

18 октября комиссия правительства Архангельской области признает создание "Экотехнопарка" приоритетным инвестиционным проектом. В тот же день проходит и первая серьезная презентация будущего проекта.

Как следует из презентации, будет обновлена дорожно-транспортная сеть, коммунальная инфраструктура, реконструированы и построены социально-значимые для области объекты". Среди которых, по словам представителя "Технопарк", есть больница и переправы.

Что такое "Экотехнопарк"

Оператором полигона является ООО "Технопарк". Эта компания принадлежит АО "Москапремонт" (по данным СПАРК, это дочерняя структура департамента имущества города Москвы). Строительство полигона продлится до 2020 года. Архангельская область предоставит площадку под полигон, "Технопарк" будет отвечать за объекты полигона, а правительство Москвы - за объекты социальной инфраструктуры.

Цель нового инвестпроекта - ликвидация свалок и создание современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов Москвы и Архангельска. При этом в презентации обозначен только путь от Москвы до Шиеса. В течение 20 лет каждый год сюда планируют свозить по 500 тысяч тонн переработанного мусора в брикетах, завернутых в пленку. Она не разлагается на воздухе в течение трех лет при любых условиях, а в земле при изоляции от ультрафиолета - более 30 лет. Полигон после этого обещают рекультировать.

В Архангельской области и республике Коми проходит серия протестов. В Северодвинске и Архангельске люди требуют отставки губернатора области Игоря Орлова.

Орлов называет массовые протесты против строительства в Шиесе политической борьбой, а сам полигон - отличным инвестиционным проектом.

Активисты из Архангельской области перекрывают дорогу на Шиес со стороны Урдомы и организуют круглосуточное дежурство на дороге, по которой ездят бензовозы, чтобы доставлять на стройку топливо. У самой станции устанавливают передвижной вагончик и не дают перевозить топливо через железнодорожные пути. Полиция перекрытию не мешает. Активные работы на полигоне останавливаются.

Происходит серьезное обострение конфликта, появляются первые "жертвы". Экскаватор и самосвалы строителей подъезжают к передвижному вагончику, в котором дежурят активисты. Экскаватор, за рулем которого был работник "Технопарка" Алексей Козлов, придавливает одного из протестующих к стене бытовки, а затем сносит ковшом вагончик.

"Экскаватор, как фашистский танк, прямо на людей ехал. Мы раньше такое только в кино видели. А тут все по-настоящему. Эх, боюсь, убьют наших мужиков", - рассказывала "Таким делам" активистка Анна Шекалова.

Травмы получает и Козлов. Анонимные Telegram-каналы распространяют информацию, что активисты привязали Козлова к дереву и избивали несколько часов.

Глава минприроды Дмитрий Кобылкин, выступая в Совете Федерации, говорит, что в министерство ни проект, ни документация строящегося полигона не поступали.

По его словам, "в Архангельской области ... недостаточно выстроены взаимоотношения с населением".

По подозрению в избиении работника "Технопарка" в Урдоме задерживают местного жителя Валерия Дзюбу. Затем полиция задерживает еще двух активистов - Вячеслава Григорьянца и Андрея Старковского. Григорьянц утверждает, что его на месте происшествия вообще не было.

Дзюба остается под подпиской о невыезде, ему запрещено появляться на станции Шиес. Григорьянц не может выезжать из родного Котласа, а Старковскому запрещено пользоваться интернетом, общаться с активистами и приближаться к Шиесу ближе, чем на километр.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая в Северодвинске, в ответ на слова журналистов о том, что большинство жителей области против строительства полигона на Шиесе, высказывается очень эмоционально: "Черта с два! Не дождутся, чтобы я повесился!.. Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают".

Под лозунгом "За шелупонь ответишь" проходят митинги в 20 городах Русского Севера. В Архангельске на несанкционированный митинг, по разным данным, вышли от двух до 10 тысяч человек. Главными требованиями протестующих было закрытие полигона на Шиесе, отставка губернатора Орлова и регионального правительства.

Штрафы по статье о нарушении проведения митинга получили больше 30 человек - на сумму больше 1 миллиона рублей.

После митинга активисты начинают бессрочную акцию протеста прямо у правительственного здания на площади Ленина в центре Архангельска. На сегодняшний день там дежурят несколько человек, сменяя друг друга.

На Дениса Дробинина, активиста из Архангельска, проходящего по событиям 15 марта сначала как свидетель, заводят уголовное дело по статье "самоуправство". Следователи изымают у активистов в Шиесе фото- и видеотехнику, а также ноутбуки и карты памяти.

Часть изъятой техники принадлежит другому активисту - Юрию Чеснокову. Когда он приходит в полицию забрать ее, его также задерживают из-за двух неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и ночь держат в отделении.

Вагончики активистов около Шиеса конфискует полиция, и теперь у протестующих остаются только палатки на постах.

Прогулки в лесу

В праздничный день 9 мая у самого главного поста "Ленинград" (он находится вблизи полигона) собирается порядка 50 человек. К активистам на поездах приезжают жители Урдомы, Сыктывкара и других северных городов. Около главной палатки с обогревом - колонки, играет ДДТ. Над постом развиваются флаги - российский триколор, флаг Урдомы и советское знамя. Друг друга активисты называют защитниками Родины.

Мужчины ходят на стройку и железнодорожные пути фиксировать нарушения, женщины готовят еду. "Документов на стройку нет, а значит мы ходим "по лесу", и это не противозаконно", - объясняют активисты. На "Ленинграде" и других постах - сухой закон, чтобы избежать провокаций.

Буквально в 200 метров от поста начинается непосредственная территория стройки: через горы песка видны экскаваторы, постройки для рабочих, ангар для хранения топлива, вертолетная площадка - и многочисленные сотрудники московского ЧОП "Гарант безопасности".

Рабочие почти не идут на контакт. Би-би-си удалось поговорить только с одним сотрудником "Технопарка".

Мужчина представился Андреем и попросил его не снимать. Рассказал, что работает на Шиесе с зимы прикомандированным водителем, приехал из Брянской области.

"До документооборота нас не подпускают, - рассуждает мужчина о законности стройки. - А чоповцы охраняют государственное имущество. Активисты провоцируют их постоянно и стараются оскорблять… Если бы они себя так агрессивно не вели - никто бы их не трогал. Извините, это не мы дороги перегораживаем". Андрей уверен, что полигон будет соответствовать необходимым технологиям рекультивации и захоронения отходов - "это же Москва делает".

Внезапно мужчина срывается: "А обидно все-таки, как страну мы засрали - города, поселки, ямы. Хочется, чтобы в стране уважали свой народ, справедливости нет никакой. Конечно, некомфортно у нас в стране. Ооой. Как правильно озвучить-то. Да в нашей стране полная жопа и полный геморрой".

Обычная жизнь активистов выглядит так: около полудня у станции Шиес останавливается поезд, со стороны стройки к нему припарковывается КАМАЗ. Активисты бегут к поезду, чтобы снять на видео, не пытаются ли рабочие таким образом получить солярку.

Чоповцы пройти не дают, настаивая, что находиться у поезда небезопасно. Прибывшая на место столкновения полиция нарушений не находит.

На следующий день строители доставят на полигон солярку вертолетом, активисты попытаются заблокировать вертолетную площадку. Чоповцы изобьют некоторых мужчин и вытолкают женщин (видеозаписи есть в распоряжении Би-би-си), пострадавшего активиста с черепно-мозговой травмой доставят поездом в Урдому.

Как напишут местные СМИ, полицейские стояли на крыльце станции и никак не реагировали на драку.

15 мая газета "Ведомости" сообщила, что на совещании в администрации президента было принято решение приостановить подготовку к строительству полигона. "Работы будут остановлены, а главные усилия будут направлены на проведение всех необходимых инженерных, геологических и экологических изысканий участка, на подготовку проектно-сметной документации и в первую очередь - на мероприятиях по охране окружающей среды", - писала газета. Глава СПЧ Михаил Федотов подтвердил ТАСС, что до 15 июня все подготовительные работы на станции должны быть завершены, а после этого "будут проводиться общественные слушания с участием всех заинтересованных граждан".

В тот же день выступил и президент Путин. "Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов. Вообще я не очень понимаю, зачем создавать опять полигон, если о нем идет речь, в непосредственной близости от населенных пунктов", - сказал президент.

Как сообщили активисты Би-би-си, по состоянию на 21 мая на месте строительства полигона продолжают разгружать песок, бетонные плиты и солярку. Кроме того, по утверждениям протестующих, на Шиес прибыл наряд Росгвардии с оружием.

Активист Виктор Журавлев, прогуливаясь по стройке с привычным для него "хвостом" из ЧОПовцев, рассуждает: "Раньше не было у нас никакого протеста. Но [полигон] - это уже перегибание. Теперь и к президенту никакого уважения нет вообще. Пусть в меня стреляют, но я не уйду отсюда".

В правительстве Архангельской области Би-би-си ответили, что сейчас проект "Экотехнопарк "Шиес" находится в стадии предпроектной подготовки, его реализацию можно будет начать только после экологической экспертизы и общественных обсуждений. "Строительство объекта не ведется", - уверяют в правительстве.

О том, зачем на станции находятся ОМОН и Росгвардия, в правительстве объяснили: "Ими обеспечивается общественный порядок. В связи с высокой социальной напряженностью может возникнуть угроза безопасности граждан".

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