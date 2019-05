Нужно ли бороться с плагиатом в музыкальной индустрии?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Райан Теддер из OneRepublic заработал 2,5 млн долларов за прошлый год на песнях для других артистов

Российский диджей Arty судится с американским продюсером Marshmello и британской группой Bastille, подозревая их в плагиате его ремикса на компоизицию I Lived группы OneRepublic. Стало ли таких дел больше, и к чему они приводят?

Как утверждает Arty (Артем Столяров), Marshmello и инди-поп-группа Bastille в своей песне Happier скопировали 19 из 20 нот из его ремикса на хит OneRepublic. Вокалист и автор многих композиций OneRepublic Райан Теддер в этом споре поддерживает Столярова, уроженца города Энгельса.

Столяров замечает, что выступал с Marshmello на одних и тех же фестивалях - и американец слушал сеты россиянина, в том числе ремикс на I Lived.

Marshmello не комментирует иск. Arty не раскрывал сумму иска.

Теддер, писавший музыку таким звездам, как Адель, Бейонсе и Эду Ширану, хотя и поддерживает российского диджея, при этом отмечает, что обвинения в плагиате получить очень легко. "Эта тема каждый раз всплывает на наших студийных сессиях", - жалуется он.

"Вероятность того, что нам предъявят иск, сейчас настолько высока, что мы достигнем момента, когда никто ничего не сможет написать - потому что все написанное будет производным от чего-то другого. Это нелепо", - расстраивается артист.

Теддер говорит, что копирование музыки, как правило, происходит непреднамеренно.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Среди хитов OneRepublic - Apologize и Counting Stars

"Я только что сделал запись с Сэмом Смитом, и я начал разговор о Stay With Me и Томе Петти", - говорит Райан.

Смит добавил покойного Тома Петти в число соавторов своей песни Stay With Me, потому что она похожа на песню Петти I Won't Back Down 1989 года.

"Смит сказал мне: Райан, бог мне судья, ты слышал эту песню раньше? Вероятно. Но ты помнишь, что мне всего 25? Я не рос, слушая Тома Петти!" - пересказывает Райан свой диалог со Смитом.

"Убытки, даже если ничего не копируете"

Недавно спродюсированный Теддером хит Sucker группы Jonas Brothers сравнили с популярным синглом группы Portugal. The Man - Feel It Still.

Portugal. The Man не обратили никакого внимания на это. Музыканты и сами признают, что на написание Feel It Still их вдохновил шлягер Please Mr. Postman, записанный группой The Marvelettes в 1961 году.

"Нам пришлось потратить тысячи долларов на музыковедов, чтобы убедиться в том, что мы вообще никак не копировали эту песню", - говорит Теддер.

"Я знаю Джона (Джона Гурли, вокалиста Portugal. The Man. - Би-би-си), и он никогда не выказывал нам никаких претензий", - объясняет он.

"Но теперь мы на 5 тысяч долларов беднее, потому что нам пришлось нанять всех этих людей, чтобы доказать, что никаких оснований для исков и быть не может, - добавляет Теддер. - Поэтому, даже если вы ничего не копируете, вы можете понести убытки".

"Ужасный прецедент"

В 2015 году семья Марвина Гэя решила судиться из-за песни Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса, увидев в ней нарушение авторских прав. И создала прецедент, подстегнув волну подобных дел.

Суд в Калифорнии решил, что Тик, Уильямс и компания More Water From Nazareth должны выплатить семье соул-звезды 2,8 млн долларов. Кроме того, Тик должен отдельно заплатить наследникам 1,76 млн долларов, а Уильямс - еще 357 тысяч.

Тик и Уильямс отрицали наличие плагиата в песне. Их адвокат говорил, что судебное решение стало "ужасным прецедентом", поскольку речь в решении шла не о полном копировании музыкальных партий, а о плагиате "ощущения" от песни.

Не только у Фаррелла Уильямса и Робина Тика возникли проблемы с наследниками Марвина Гэя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Blurred Lines" принесла Фарреллу Уильямсу и Робину Тику иск от семьи Марвина Гэя

В 2016 году в плагиате композиции соул-певца также обвинили британца Эда Ширана.

Наследники Эдварда Таунсенда, соавтора композиции Гэя Let's Get It On, попытались доказать в суде, что при создании композиции Thinking Out Loud Ширан скопировал трек.

За последние пару лет Бруно Марс, Марк Ронсон, Мадонна и Майли Сайрус также оказались втянуты в дорогостоящие судебные разбирательства. Из-за этого многим артистам пришлось подумать, как предотвратить появление претензий других музыкантов, чье творчество могло повлиять на них.

Ширан поделился авторскими гонорарами за хит Thinking Out Loud с авторами песни трио TLC No Scrubs, а Тейлор Свифт пришлось упомянуть британский танцевальный проект Right Said Fred в соавторах композиции Look What You Made Me Do из-за сходства с их синглом 1991 года I'm Too Sexy.

Как известно, в плагиате обвиняли даже Led Zeppelin - доверенные лица гитариста группы Spirit Рэнди Вулфа, умершего в 1997 году, обвинили давно распавшийся британский квартет Джимми Пейджа и Роберта Планта в копировании вступления к легендарной Stairway To Heaven. Наследникам Вулфа не удалось выиграть суд.

А как в России?

В России дела о плагиате тоже случались.

Самый известный случае - спор певца Филиппа Киркорова с лидером группы Space Дидье Маруани. В ноябре 2016 года француза даже задерживали в Москве.

Маруани обвинил Киркорова в плагиате - речь шла о песне "Жестокая любовь", в которой он услышал отголоски своей Symphonic Space Dream и потребовал через суд 75 млн рублей (больше 1 млн долларов).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Киркоров обратился в полицию, когда его обвинили в плагиате

В марте прошлого года Маруани подал к Киркорову еще один иск о защите авторских прав - уже на 272 млн рублей.

Российские музыканты тоже иногда слышат что-то свое в песнях западных звезд.

Например, Андрей Макаревич в сентябре 2017 года писал в "Фейсбуке": "Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа "Место где свет" - мы его сняли с "Машиной [времени]" 11 сентября 2001 года".

Впрочем, Макаревич мог просто шутить, догадались его поклонники. А вот шутила ли певица Линда, которая еще в 90-х обвиняла Мадонну в копировании ее образа из клипа "Ворона" в своем клипе Frozen? Так или иначе, но судиться Линда не стала.