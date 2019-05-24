Почему российские начальники не хотят летать на Sukhoi Superjet 100?

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Топ-менеджеры российских компаний часто просят избегать российского самолета Sukhoi Superjet, когда летают в командировки, рассказали Би-би-си в нескольких компаниях, занимающихся организацией поездок. Насколько это массово? И как сказалась на отношении к самолету катастрофа в Шереметьево?

На прошлой неделе стало известно, что "Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от перелетов на самолетах Sukhoi Superjet 100 после крушения самолета авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту "Шереметьево". 5 мая в аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Но случай "Яндекса" не единственный.

Менеджеры высшего звена в российских компаниях предпочитают не летать в командировки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ). В агентства, занимающиеся организацией поездок, неоднократно приходили и приходят запросы о том, чтобы при покупке билетов учитывалось, что рейс не должен выполняться на "Суперджетах". Правда, приходить такие запросы начали еще до катастрофы.

Об этом Би-би-си рассказали представители нескольких компаний, которые занимаются организацией деловых поездок.

Все собеседники согласились говорить с Би-би-си по этому поводу только на условиях анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой, кроме того речь идет о персональных заказах клиентов.

"Очень много случаев - не про все пишут. [Клиенты] опасались, особенно вип-клиенты", - рассказал представитель одного из агентств на условиях анонимности.

Правообладатель иллюстрации Лысцева Марина/ТАСС Image caption "Суперджет", несмотря на рассуждения о "детских болезнях", поднялся в воздух уже 11 лет назад

В другом агентстве заявили, что после катастрофы сами начали предупреждать клиентов о том, что рейс будет проводиться на "Суперджете".

"Мы для випов (партнеров и лидеров мнений - Би-би-си) не берем "Суперджет", для руководителей", - рассказал Би-би-си сотрудник одной из фармацевтических компаний, работающих в России, по поводу организации командировок внутри компании.

Он отметил, что в компании заранее выбирают рейсы и отмечают в комментариях к заявке соответствующие пожелания по поводу рейсов и авиакомпаний. Такие пожелания появились из-за того, что "начальники выбирают спокойствие", - сказал собеседник Би-би-си.

Боязнь "Суперджета" не является повсеместной

В нескольких агентствах, с сотрудниками которых пообщался корреспондент Би-би-си, заявили, что какого-то особого отношения к "Суперджету" у их клиентов не было.

Но крушение самолета в "Шереметьево" 5 мая и информационный фон вокруг него повлиял на планирование командировок клиентов.

"Наши клиенты в курсе, что катастрофа, которая произошла с самолетом Sukhoi Superjet 100, не связана с самим самолетом... Вот то, что некоторые наши клиенты после этого отказываются лететь рейсами компании "Аэрофлот" - это мы зафиксировали", - говорит представитель компании "Арт-Сервис".

"У нас есть небольшая часть клиентов, которые интересуются, какой тип самолета, остальные клиенты как летали, так и летают", - говорит их коллега из агентства "Холидэй.Макс".

Похожие результаты показал опрос, который провел сервис Aviasales.ru. Опрос семи тысяч пользователей Aviasales показал, что 54% пассажиров не обращают внимания на тип воздушного судна, а 60% вообще не различают самолеты.

Media playback is unsupported on your device Пять фактов о "Суперджете"

В период "лавины новостей про SSJ" служба поддержки сервиса зафиксировала некоторое количество вопросов о том, где можно посмотреть тип самолета, который выполняет рейс, сказал Би-би-си PR-директор Aviasales.ru Янис Дзенис. "Но сложно их охарактеризовать как "много", - добавил он.

У крупных компаний, особенно иностранных есть документально оформленные правила безопасности, по которым организуются командировки. Именно изменения в этих документах можно считать значимыми, добавляет он.

Русская служба Би-би-си направила запросы в "Аэрофлот", Объединенную авиастроительную корпорацию и компанию "Гражданские самолеты Сухого", но пока не получила комментарии.

Последствия крушения самолета в "Шереметьево"

Официальные результаты расследования катастрофы не опубликованы. По данным РИА Новости, Межгосударственный авиационный комитет направил в Росавиацию рекомендации по итогам предварительного рассмотрения причин катастрофы. Из них следовало, что летчики вопреки инструкции не выпустили при посадке в ручном режиме специальные тормозные щитки - интерцепторы. Правда, "Аэрофлот" отвергал эти данные.

С момента катастрофы участились сообщения об отложенных и отмененных рейсах, которые должны были выполняться на "Суперджетах". За неделю с момента крушения, по подсчетам "Коммерсанта", были отменены около 50 рейсов. Источник "Ъ" в отрасли авиаперевозок утверждал, что отмены полетов на SSJ 10 "нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим".

"Отмены полетов на SSJ 100 - довольно частое явление. Они происходили с самого начала эксплуатации самолета, просто после катастрофы в Шереметьево средства массовой информации стали гораздо более внимательно следить за полетами судов этого типа", - говорил он.

Например, 18 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщал РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту города вылета. "Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на "Сухом", - пояснил он.

19 мая пассажиры этого рейса вылетели в Москву на Airbus A320. Об этом ТАСС сообщил гендиректор аэропорта Ульяновск Сергей Наконечный. Он уточнил, что на борту SSJ сработала сигнализация, после этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Он также пояснил, что отказа гидросистемы не было.

Похожая ситуация произошла, по данным СМИ, с рейсом Ижевск-Москва. Рейс авиакомпании "Аэрофлот", который должен был в понедельник 20 мая выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100, был отменен по техническим причинам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал "Суперджет" на одном из авиасалонов

Источник РБК в авиакомпании пояснил, что утечка топлива из левого двигателя была обнаружена после запуска двигателей, но самолет на тот момент не находился на рулении.

По информации на 23 мая, согласно данным сервиса Flightradar, из 50 "Суперджетов" "Аэрофлота" 35 машин были в воздухе в период после катастрофы в Шереметьево, 29 летали в течение последней недели.

Для сравнения, из 78 самолетов Airbus А320 только четыре не были в воздухе в период с 20 мая.

Старые проблемы SSJ

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что SSJ100 мало летает из-за проблем с послепродажным обслуживанием - дороговизны и нехватки запчастей, а также из-за длительного срока их доставки.

Для нужд авиакомпаний нужен пул из 22 двигателей для SSJ, сообщала Объединенная двигателестроительная корпорация, сформировать его планировалось уже в январе.

Как писали "Ведомости", к концу марта ОДК сформировала пул из 13 подменных двигателей SaM146 для SSJ, а к концу апреля их количество выросло до 17.

Но четыре двигателя в пуле по-прежнему были неисправными.