Жертвы торговой войны: кто выиграет и проиграет от претензий США к Huawei?

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Торговая война между Китаем и США дошла до технологического сектора. Компания Google заявила, что смартфоны китайского производителя Huawei будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.

Экономисты говорят о том, что новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи нового поколения 5G.

Решение Google связано с тем, что министерство торговли США на прошлой неделе внесло Huawei в "черный список" компаний. Министерство объяснило, что деятельность компании противоречит "национальной безопасности США".

Теперь американским производителям придется получать специальную лицензию для того, чтобы поставлять Huawei и связанным с ней компаниям какое-либо оборудование.

Google стала первой компанией, которая публично ограничила сотрудничество с Huawei. Но экономисты и аналитики полагают, что вслед за Google подобные ограничения будут вынуждены ввести и другие американские компании, например, производители чипов и другого технологического оборудования.

Это станет ударом по американскому технологическому сектору и изменит устоявшиеся мировые цепочки поставок оборудования. Публично они пока не подтверждают, что какие-либо ограничения были введены.

Подобных рисков опасаются и инвесторы. Американский индекс Nasdaq Composite, в который входят в основном технологические компании, на торгах утром в понедельник упал более чем на 1%. В минусе к вечеру понедельника оказались и европейские и азиатские биржи, а индекс Московской биржи снизился примерно на 0,1% к 17:40 мск.

Инвесторы надеялись на конструктивный исход торговых переговоров между США и Китаем, поясняет экономист ВТБ Нил Маккиннон в своем утреннем отчете. Действия против Huawei, по его словам, привели к эскалации торгового конфликта.

Китайский рынок акций опустился до трехмесячных минимумов, отмечает Маккиннон. А курс доллара приближается 7 юаням, что может привести, например, к "неконтролируемому оттоку капитала с китайского рынка", пишет он.

Русская служба Би-би-си разбиралась, кто пострадает и кто выиграет от ситуации с компанией Huawei.

Прямой удар

Производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom также сообщили сотрудникам, что больше не будут поставлять оборудование для Huawei, пишет агентство Блумберг. Эти компании разрабатывают различные продукты и программное обеспечение в том числе для мобильных телефонов.

Русская служба Би-би-си направила запрос в эти компании. В Intel заявили, что каких-то официальных заявлений по этому поводу пока нет. В Xilinx Би-би-си сообщили, что знают о решение министерства торговли США в отношении Huawei. "Мы сотрудничаем. Но пока у нас нет никакой дополнительной информации", - сообщили в пресс-службе.

Под ударом также может оказаться крупнейший американский производитель чипов компания Micron Technology, пишет Блумберг. В компании Micron Би-би-си сообщили, что следят за тем, как развивается ситуация вокруг Huawei. "Micron уважает и выполняет все законы и регулирование в США и других странах, в которых мы работаем", - сообщили в пресс-службе

Сколько компании зарабатывают на поставках оборудования Huawei млрд юаней

На графике приведены американские компании, получающие значительную. выручку от поставок Huawei. "Эти компании лишаются одного из крупнейших потребителей их продукции и, соответственно, потенциальной прибыли", - поясняет Би-би-си финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Ситуация может оказаться еще более серьезной. "С большой вероятностью импорт [американских] технологий в Китай будет серьезно ограничен", - предполагает старший управляющий активами УК "Атон-менеджмент"Исуф Ацканов. По его мнению, пострадают от этого в целом американские производители полупроводников и в целом оборудования.

Система Android на уже выпущенных смартфонах Huawei не будет обновляться. Это касается не обычных приложений, а только тех настроек системы, которые связаны с ее безопасностью. Обычно Google информирует производителей о проблемах с безопасностью и дает коды для их устранения за месяц до того, как публично об этом объявляет. За это время производители успевают исправить ошибки и провести необходимые тесты.

Huawei будет узнавать о таких ситуациях вместе со всеми, и у компании больше не будет возможности заранее протестировать систему безопасности. А значит, он будет исправлять ошибки лишь спустя какое-то время. В теории это может привести к проблемам с безопасностью.

Для новых телефонов будет ограничен доступ к магазину и некоторым приложениям вроде YouTube, GoogleMaps, GoogleDrive и других. Доступ к ним можно будет получить через интернет, а не приложения. На телефоны можно будет установить аналоги от других производителей, но их функционал может быть ограничен.

В Huawei сообщили, что компания предпочитает работать с Android, но в качестве плана Б она разработала свою операционную систему.

Дейнека считает, что в перспективе эта ситуация может привести к снижению доли Google на рынке. "Прецедент с Huawei, несомненно, стимулирует производителей смартфонов к разработкам собственных операционных систем", - полагает он.

Удар "рикошетом"

"Неприятный "рикошет" от этой истории, по нашему мнению, может также ждать и Apple", - продолжает Дейнека. В Китае продажи компании и так снижаются, а претензии США к Huawei могут привести даже к бойкоту американских смартфонов там.

"В целом весь сектор технологий может просесть на опасениях дальнейших ограничений бизнеса с другими китайскими компаниями", - считает Ацканов. Тем более, в Китае уже были ограничены продажи отдельных моделей Apple, напоминает он.

Дейнека также отмечает, что Huawei является одним из лидеров в развитии сетей 5G. Развертывание таких сетей может замедлиться, полагает он.

Маккиннон отмечает, что еще одним косвенным последствием этого конфликта и в целом торговой войны между США и Китаем станет ухудшение перспектив мировой экономики. Однако в докладе экономиста говорится, что в целом последствия для мировой экономики будет незначительными.

Тем не менее, многие экономисты уже начали снижать прогнозы по росту мировой экономики. МВФ, например, в начале апреля спрогнозировал рост мировой экономики на уровне 3,3% - это самое низкое значение за 10 лет. Напряженность в торговых отношениях стала одним из ключевых рисков.

Кто будет в выигрыше?

Ряд компаний все же окажется в выигрыше от ситуации с Huawei. Ацканов считает, что выиграют производители полупроводников за пределами США. В пример он приводит китайские компании из этого сектора, которые показывают рост.

Bloomberg пишет, что европейские производители полупроводников и чипов заявили, что продолжат поставлять их Huawei.

Huawei является вторым после Samsung (23%) производителем смартфонов в мире с долей в 19%, полагает Дейнека. У Apple всего 11,7%. "В России на долю Huawei приходится около 29%, на Samsung - 24,8%, на Apple - 12%", - добавляет экономист. Он также ожидает, что пользователи могут испугаться проблем с ПО и начать покупать другие смартфоны - Samsung, Xiaomi или Vivo.

"В качестве очевидного бенефициара также можно выделить Samsung Electronics",- соглашается Ацканов. По его словам, он одновременно конкурирует с Huawei в производстве смартфонов и планшетов, а также с Micron по чипам памяти.