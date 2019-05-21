Легенда "Формулы-1" Ники Лауда: вернувшийся из горящего болида

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Трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда скончался на 71-м году жизни, через девять месяцев после того, как ему пересадили легкие. Австриец завоевал свои титулы в автомобильных гонках в 1975 и 1977 годах, представляя команду "Феррари" и в 1984 году выступая за "Макларен". Его родственники сообщили, что он "мирно уснул в понедельник".

Многие до сих пор помнят, как ему чудом удалось выжить после серьезной аварии в Гран-при Германии в 1976 году, когда его болид на полном ходу влетел в ограждение, а сам он оказался зажат в горящей машине.

1 августа 1976 года уже ставший чемпионом Лауда получил ожоги третьей степени, в основном в районе головы и лица, и надышался дымом, что привело к повреждениям легких.

Шрамы остались на его лице на всю жизнь, он потерял практически все правое ухо. Сам он говорил, что его мало волнует, как он выглядит, а если кому-то не нравится на него смотреть, это не его проблема.

Частенько он шутил о своих шрамах и говорил, что ни о чем не жалеет.

Как-то раз кто-то напомнил ему, что согласно правилам "Формулы-1", если гонку пришлось возобновить, то официально он вообще не принимал участия в Гран-при Германии в 1976 году. "Да, а что тогда произошло с моим ухом?" - говорил он.

Завершив карьеру автогонщика, он создал две бюджетных авиакомпании и состоял в совете директоров команды "Мерседес" в "Формуле-1". Именно он привел в команду на замену Михаэлю Шумахеру Льюиса Хэмилтона, который стал пятикратным чемпионом мира.

Лауда был успешным бизнесменом и пилотом и часто садился за штурвал самолета до тех пор, пока ему не исполнилось 60 лет.

После аварии в Нюрбургринге он вернулся к автогонкам всего 40 дней спустя, и занял четвертое место в Гран-при Италии. К концу гонки кровь из его еще незаживших ран просочилась в его балаклаву. Когда он попытался ее снять, выяснилось, что она прилипла к его бинтам, и ему пришлось ее резко сорвать одним движением. В спорте такого еще не видели.

В тот момент сам Лауда отшучивался, но позже, в своей автобиографии написал, что был настолько напуган, что с трудом мог вести автомобиль.

"Тогда я говорил, что я быстро и просто справился с моими страхами. Но это была неправда. Но было бы глупо показать моим соперникам, как я себя чувствую на самом деле. В Монце я почти застыл от страха", - написал он.

Лауда решил принять участие в соревновании потому, что подумал, что это пойдет на пользу его физическому и психологическому здоровью. "Если бы я просто лежал в постели, вновь переживая о том, что со мной произошло, - мне бы просто пришел конец", - сказал он.

После аварии Лауды "Формула-1" больше не использует "Северную петлю" Нюрбургринга, известную также как "зеленый ад".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лауда и Джеймс Хант

Когда произошла авария, Лауда, казалось, был на пути ко второму титулу чемпиона мира в составе команды "Феррари". Его желание как можно скорее вернуться к гонкам объясняли тем, что он хотел сохранить отрыв от соперников, который уменьшался с каждым днем его отсутствия на трассе. Основным соперником Лауды был британец Джеймс Хант, выступавший за команду "Макларен".

Этот захватывающий сезон фактически положил начало нынешней мировой популярности "Формулы-1". В этом сюжете было все: выступавший за "Феррари" аскет-австриец, водитель и механик, известный холодным и расчетливым подходом к гонкам, противостоял симпатичному плейбою-англичанину из "Макларена". Авария, произошедшая с Лаудой, и его удивительное возвращение сделали сезон еще более интересным.

К финальной гонке, которая прошла в Японии, Лауда опережал Ханта всего на три очка. Но в день гонки пошел ливень, и Лауда отказался выходить на трек, заявив, что это слишком опасно.

Лауда признал, что запаниковал, вспомнив свою аварию, но позже заявил, что жалеет о своем решении. Представители "Феррари" попытались убедить его принять участие в гонке, но он отказался окончательно, а Хант занял третье место и получил титул, опередив Лауду на одно очко.

Позже про их противостояние сняли голливудский фильм, но в нем гонщиков представили врагами. На самом же деле, они близко дружили. В Японии их комнаты располагались по соседству, и в день гонки, когда Хант лежал в постели со своей девушкой, Лауда маршевым шагом вошел в комнату и с деланным австрийским акцентом провозгласил: "Сегодня я стану чемпионом мира!".

Это был, без сомнений, самый драматичный, вдохновляющий и захватывающий этап карьеры Лауды, но яркой была и вся жизнь гонщика.

Он был уникальным человеком - порой бесцеремонным, но с уникальным чувством юмора и привычкой думать не так, как все.

Лауда начал свою карьеру в "Формуле-1" в 1971 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем и отказывались его спонсировать. Чтобы купить место в команде "Марч", он взял кредит под залог своей страховки. Через два года ему понадобился еще один кредит, чтобы купить место в команде БРМ.

Этот шаг определил дальнейший ход его карьеры. Соратник по БРМ Клей Регаццони был впечатлен решительностью Лауды. В 1974 году Регаццони перешел в "Феррари" и посоветовал владельцу команды присмотреться к австрийцу. В том же году Лауда подписал с "Феррари" контракт.

В 1973 году дела у легендарной итальянской команды обстояли не очень хорошо, но ее ждал рывок к успеху под началом нового менеджера Луки де Монтедземоло. В 1974 году Лауда почти получил титул чемпиона "Формулы-1", из-за неопытности уступив Эммерсону Фиттипальди из "Макларена", но этот проигрыш предвещал победу - в 1975 году Лауда на новом болиде "Феррари 312-Т" выиграл четыре гонки подряд и добился чемпионского титула.

В 1976 году гонщику не хватило до звания чемпиона нескольких очков, а в 1977 он завоевал его снова, несмотря на то, что его отношения с Энцо Феррари испортились после Нюрбургринга.

Атмосфера в команде портилась: Лауда поссорился с Феррари и невзлюбил нового товарища по команде Карлоса Ройтемана. В 1977 году Лауда остался в команде "Феррари" ровно на столько времени, сколько требовалось для завоевания чемпионского титула, а затем перешел в "Брэбем" Берни Экклстоуна, подписав с командой контракт на 1978 год.

Болиды "Брэбема" были очень красивыми, но двигатели "Альфа-Ромео" конкурентоспособностью похвастаться не могли. Лауда начал терять интерес к "Формуле-1". В ходе подготовки к Гран-при Канады, предпоследнему этапу сезона 1979 года, он вышел из машины, подошел к Экклстоуну и сказал, что уходит из гонок, потому что ему "стало скучно ездить по кругу".

Лауда вернулся в Австрию и посвятил все свое время управлению своей авиакомпанией Lauda Air. Но уже через два года он снова вернулся в "Формулу-1": директор "Макларена" Рон Деннис выманил его в свою команду, предложив зарплату в три миллиона фунтов - Лауда стал самым высокооплачиваемым гонщиком в "Формуле-1".

В первой же гонке сезона Лауда занял четвёртое место, а в третьей гонке, западном Гран-при США в Лонг-Бич, одержал победу. В сезоне 1984 года команда "Макларен" делала успехи благодаря новому болиду MP4\2, с двигателем от Porsche, создание которого профинансировал новый спонсор "Макларена", компания TAG.

Новый товарищ Лауды по команде Ален Прост обгонял его по очкам. Лауде удалось выиграть пять заездов, в то время как Прост выиграл семь. Тем не менее Лауде достался чемпионский титул - он опередил Проста на пол-очка, это был самый маленький разрыв в истории спорта.

Лауда остался в спорте еще на год. В сезоне 1985 года он соревновался не очень рьяно, но все же сумел победить в гонке в Нидерландах, побив Проста. В том же году, в возрасте 36 лет, Лауда покинул спорт.

На протяжении воей карьеры в "Формуле-1" стиль вождения Лауды был элегантным и стильным, эффективным и динамичным. Он отражал уверенность в том, что работа водителя - усовершенствовать технические характеристики автомобиля, заставив автомобиль работать на него. Его стиль не поражал, но был эффективным, что доказали и Прост, и Джеки Стюарт, которые разделяли этот подход и выиграли семь чемпионских титулов на двоих.

Закончив карьеру гонщика, Лауда не утратил связи с "Формулой-1".

В 1993 году Монтедземоло предложил ему позицию консультанта в "Феррари", но он проработал в этой роли не очень долго и ушел вскоре после прихода нового менеджера Жана Тодта, который управлял командой в последующую "эпоху Шумахера".

В 2001 Лауда возглавил принадлежащую Ford команду "Ягуар", но уже на следующий год его уволили вместе с 70 другими менеджерами из-за того, что команда так и не начала добиваться результатов.

С тех пор Лауда делил время между своей новой авиакомпанией Niki, основанной в 2003 году после продажи Lauda Air "Австрийским авиалиниям" в 1999, и работу аналитика по "Формуле-1" на немецком телеканале RTL.

В сентябре 2012 года Лауду назначили неисполнительным директором команды "Мерседес", решение принял совет директоров компании, который был недоволен невыдающимися результатами команды под управлением Росса Брона и хотели, чтобы Лауда, по сути, выполнял функции шпиона в его лагере.

В 2012 год Лауда и Брон сыграли ключевую роль в заключении контракта с Льюисом Хэмилтоном, который в конце года сменил в команде Михаэля Шумахера. В начале 2013 года Лауде получил 10% акций Mercedes. Примерно в то же время Тото Вольфф получил еще 30%.

Вольфф, назначенный исполнительным директором, сменил Брона в качестве менеджера команды в 2014 году, после чего "Мерседес" стала лидирующей командой эпохи гибридных турбодвигателей. Лауда появлялся на трибунах и давал советы Вольффу и совету директоров "Мерседес".

В июле 2018 года у Лауды диагностировали запущенную инфекцию легких. Ему пересадили оба легких. В ноябре он и его команда разместили в сети видеообращение. Лауда говорил, что скоро вернется к работе.

Но в январе у гонщика обнаружили пневмонию, после чего Лауду госпитализировали в Вене.

У Ники Лауды осталась жена Бригит и их близнецы Макс и Миа, рожденные в 2009 году, двое сыновей от первого брака с Марлен Кнаус, и сын Кристоф, рожденный от третьих отношений.