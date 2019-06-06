Трагедия на учениях: репетиция "Дня Д", закончившаяся катастрофой

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6 июня исполняется 75 лет высадке в Нормандии, известной в англосаксонских странах как "день Д" (D-Day) - крупнейшей десантной операции в истории войн, завершившейся полным успехом и приблизившей окончание Второй мировой войны.

ДЕНЬ Д: ФАКТЫ

На французский берег было переброшено 156 тысяч человек (73 тысячи американцев, 62 тысячи британцев, 21 тысяча канадцев), из них 24,5 тысячи десантировались с воздуха.

Высадка проводилась на участке побережья шириной 80 км, разделенном на 5 секторов. Самые тяжелые бои развернулись в секторе "Омаха", где происходит действие голливудского фильма "Спасти рядового Райана".

В операции были задействованы 6939 кораблей и 11 590 самолетов и десантных планеров, 195 700 моряков;

Потери составили 4413 погибших и пропавших без вести, 5836 раненых и выживших пленных, а также 127 самолетов.

Широкая публика несколько десятилетий не ведала, что ей предшествовала репетиция, завершившаяся масштабной катастрофой. В ходе учений под кодовым названием "Тигр" погибли 749 американских военных.

Утром 28 апреля 1944 года восемь танкодесантных кораблей, под завязку нагруженных войсками и техникой, двинулись из залива Лайм-Бэй у побережья Девона на юго-востоке Англии в район Слэптон-Сэндс, чтобы провести учебную высадку.

Командование санкционировало использование некоторого количества реальных артиллерийских снарядов, дабы максимально приблизить обстановку к боевой.

Разумеется, операция была секретной. Но немцы, как выяснилось впоследствии, обратили внимание на интенсивный радиообмен в районе учений и отправили туда отряд своих торпедных катеров.

Растянувшийся на три мили конвой был внезапно атакован со стороны моря. Тяжело груженые, медлительные танкодесантные суда оказались легкой мишенью для торпед. Три из них сразу пошли на дно.

По плану в районе учений должен был находиться британский эсминец, но его отправили на плановый ремонт в Плимут, а переносить маневры командование не стало, будучи уверено в своем подавляющем превосходстве на море.

Когда немцы открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, американские моряки сперва приняли это за элемент учений.

Многие танкисты и пехотинцы не умели пользоваться спасательными жилетами. Море в конце апреля еще оставалось очень холодным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слэптон-Сэндс выбрали для учения, потому что он напоминал по природным условиям участок высадки в Нормандии, известный как "пляж Юта"

Правообладатель иллюстрации Exercise Tiger Trust/Beverly Hughes Image caption Кладбище погибших в ходе операции "Тигр"

Все это в совокупности привело к огромным потерям. В один день погибли 749 американских солдат и моряков.

Адмиралы засекретили информацию о случившемся - официально, чтобы не нанести ущерб предстоящей высадке в Нормандии. За разглашение военным грозили трибуналом.

Командование особенно беспокоило не попадет ли в руки противника кто-нибудь из офицеров, осведомленных о дате и месте предстоящей операции. Рассматривалась даже возможность ее переноса. Но этого не понадобилось, поскольку тела всех, имевших секретный допуск, в течение нескольких дней обнаружились на берегу.

После войны трагедия была официально рассекречена, но рассказал о ней только профессиональный журнал для военных Stars and Stripes.

Лейтенант Дуглас Харлендер, командир танкодесантного корабля № 531:

В момент атаки мой корабль находился в середине конвоя из восьми танкодесантных судов. Когда взорвались торпеды, главная палуба с людьми и танковая палуба были мгновенно охвачены пламенем. Я понял, что спасти корабль невозможно, и занялся спасением людей, раздавая им жилеты. Я таким образом помог 15 человекам и спрыгнул с правого борта за несколько секунд до того, как корабль перевернулся и быстро пошел ко дну. Вынырнув, я изо всех сил заработал руками и ногами, чтобы отплыть подальше от воронки.

Потом я узнал, что командование ВМС и правительство США не намерены объявлять о случившемся. Мне кажется, они поступили так, чтобы не снизить моральный дух участников "Дня Д", которым 6 июня предстояло пересечь те же воды.

Примерно две трети тех, кто находился на борту, погибли и покоятся сейчас на дне Ла-Манша.

Семьям погибших сообщили лишь, что их близкие пали в бою 28 апреля 1944 года.

В конце 1980-х гдов, когда про операцию "Тигр" наконец сняли документальный фильм, мать старшины-артиллериста 3-го класса Тэниэла Шеппарда случайно увидела его, обратила внимание на совпадение дат, послала запрос в Пентагон и получила подтверждение, что ее сын находился на борту потопленного танкодесантного корабля № 531.

Память об операции "Тигр" восстановил британец по имени Кен Смолл - не военный и не историк, а владелец маленькой гостиницы в Слэптоне.

Накануне учений власти временно переселили около трех тысяч человек с территории в 120 кв.км. Одним из них был Кен.

Вернувшись после войны в родные места, он находил на пляже пули, осколки, военные пуговицы и части техники.

Почти через 40 лет после войны один рыбак рассказал ему, что видел под водой в трех четвертях мили от берега какой-то большой предмет.

Смолл отправился в море на лодке с друзьями-аквалангистами, которые обнаружили на глубине 18 метров целехонький американский танк "Шерман".

Его хлопотами танк в мае 1984 года, к очередному юбилею "Дня Д", подняли из моря и установили на берегу. Конгресс США официально признал его военным мемориалом. Смолл получил письма благодарности от родственников погибших и тогдашнего американского президента Рональда Рейгана.

Собрав по крупицам информацию, энтузиаст выпустил книгу.

"Надо поблагодарить Кена Смолла, который сначала открыл эту историю для себя, а потом много потрудился, чтобы сделать ее общим достоянием, - говорит профессор истории Плимутского университета Гарри Беннет. - До него она специально не замалчивалась, но и не афишировалась. Для адмиралов это был рядовой эпизод войны, да еще не слишком выигрышный".

Media playback is unsupported on your device Учения американских десантников за несколько дней до катастрофы. Архивное видео не сопровождается звуком.

Правообладатель иллюстрации Laurie Bolton Image caption Кен Смолл и Лаура Болтон из Калифорнии, племянница погибшего сержанта Луи Болтона, возле мемориального танка

Image caption В 2014 году, к 60-летию "Дня Д" и 10-летию кончины Кена Смолла, на монументе появилась бронзовая табличка с его именем

Правообладатель иллюстрации Laurie Bolton Image caption В 2014 году в Слэптоне собрались выжившие участники операции и их родные