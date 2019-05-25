Почему Британия все время проваливается на "Евровидении"? Пять причин

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майкл Райс занял последнее место, хотя и выложился как вокалист

Неделю назад в Тель-Авиве закончилось "Евровидение-2019". Британцы тем временем не перестают задаваться вопросом, почему их стране со столь развитой песенной культурой удалось занять лишь последнее место на конкурсе.

Выступавший от Великобритании 21-летний Майкл Райс сказал Sun, что даже сонграйтеры уровня Элтона Джона или Гари Барлоу провалились бы. Многие фанаты конкурса обвиняют во всем "брексит".

Но прошло уже 10 лет с тех пор, как Британия заняла место в первой десятке - и более 20 лет с момента последней победы.

Так справедливо ли обвинять политику? Би-би-си нашла пять возможных причин провалов Великобритании на конкурсе.

1. "Брексит"

Если представить, что в 2016 году британцы сказали Европе громкое "фи", проголосовав на референдуме за выход из ЕС, логично предположить, что Европа может отплатить тем же

"Бедный Майкл Райс: талантливый прекрасный парень, лучше песня, чем тот шлак, победивший на #Eurovision. Но после трех лет фарса с "брекситом" Европа презирает Великобританию, и страна всегда будет последней", - пишет журналистка Иветт Шапиро.

Пропустить Twitter пост , автор: @SarinaKiayani You know Brexit’s done real damage to the UK when Russia gets 244 points from the public and the UK gets 3 #eurovision — Sarina Kiayani (@SarinaKiayani) 18 мая 2019 г.

"Вы начинаете понимать, как "брексит" навредил Британии, когда Россия получает 244 балла от публики, а Великобритания - всего три", - соглашается в "Твиттере" Сарина Киаяни.

Но Британия оказывалась в хвосте "Евровидения" задолго до 2016 года. Средняя позиция за три года до референдума о членстве в ЕС - это 22 место.

Телевизионный критик Кевин О'Салливан сказал: "Это потому, что мы вторглись в Ирак. И еще в Афганистан. В глазах участников "Евровидения" мы ближе всего к Америке - и они ненавидят нас".

Но политика - лишь отговорка, считает поклонник "Евровидения" Фрейзер Нельсон. "Нам, британцам, приятно винить во всем "брексит", когда мы проваливаемся на "Евровидении", но мы должны назвать белое белым. Не политика помогла голландцам победить - у них была отличная песня, а у нас - что выросло", - говорит он.

"До тех пор, пока Британия будет перекладывать вину за провал на "Евровидении" на политику, мы так и будем терпеть неудачи", - считает Нельсон.

2. Отбор

Image caption Mайкл Райс отобрался на "Евровидение" в феврале

После конкурса звучали призывы к Би-би-си, которая управляет процессом отбора конкурсантов в Великобритании, с требованием пересмотреть процедуру.

"Если наша страна хочет победить, мы должны выделить больше ресурсов", - сказал в эфире утреннего шоу Би-би-си продюсер и лауреат "Грэмми" Стив Левайн.

Нельсон тоже считает, что в других странах более строгий и конкурентный процесс отбора. "Британия прилагает меньше усилий, чем подавляющее большинство стран - вот и пожинает, что сеет", - возмущается он.

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Музыкальный критик Пол Джордан считает, что выиграть в этом году представителю Нидерландов помогло привлечение к процессу звукозаписывающих компаний.

"Команда Би-би-си - молодцы, но без участия лейблов вы не сможете получить великолепные песни и авторов песен", - уверен Джордан.

3. Поиск талантов

Популярные британские музыканты, кажется, боятся "Евровидения".

Во-первых, не хотят снова провалиться, во-вторых, настороженно относятся к репутации самого конкурса.

"Люди не выказывают желания участвовать со своими лучшими песнями, потому что они не хотят связывать свое имя с "Евровидением", - сказал поклонник конкурса Уилл О'Риган в утреннем шоу Би-би-си.

Так было не всегда: звезды 1960-х Сэнди Шоу и Клифф Ричард участвовали в конкурсе, уже будучи знаменитыми.

"Нам нужно посмотреть, откуда берутся песни, - говорит продюсер Левайн. - Традиционно это были сонграйтеры на пике музыкальных тенденций. Мы должны удостовериться, что мы получаем песни от самых профессиональных авторов песен - только сливки!"

Нельсон добавляет: "Великобритания - единственная страна в Европе с положительным внешнеторговым балансом в музыкальной индустрии. Талантливых сонграйтеров у нас девать некуда, и видеть нас в таком дурацком положении на самом популярном в мире неспортивном мероприятии очень обидно, потому что мы можем добиться гораздо большего".

4. Сама песня

Запись Майкла Райса "Bigger Than Us" ("Больше, чем мы") была написана Йоном Лундвиком, который выступал за Швецию в этом году.

Родившийся в Лондоне Лундвик написал две песни, но он сам решил пойти на конкурс с "Too Late For Love" ("Слишком поздно любить"), что позволило ему занять шестое место.

"Мне кажется, что песня была просто очень скучной и старомодной, - ругала песню Райса радиоведущая Айеша Хазарика. - Он был похож на малыша, который отбился от своего бойз-бенда".

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Победитель конкурса от Нидерландов - Дункан Лоуренс. Поклонница "Евровидения" Алеся Мишель считает, что его песня была очень личной - и поэтому понравилась.

"Сидя дома, зрители понимают, что вы действительно связаны с песней, которую вы поете, и я думаю, именно поэтому Дункан и выиграл - потому что это была не просто хорошая поп-песня, это было нечто, что действительно казалось ему важным", - сказала она в эфире Би-би-си.

Пресс-секретарь британского жюри Рилан Кларк-Нил сказал Би-би-си, что у Райса был один из лучших голосов - но у песни, по его мнению, было слишком тихое вступление.

"В эти первые 10 секунд зритель дома задумается, не пойти ли ему выпить", - пошутил он.

Проанализировав первые и последние места за последние 20 лет, писатель и журналист Кит Лавлейс пришел к выводу, что песни победителей почти всегда были в миноре, а проигравшие - в мажоре. "Bigger Than Us" написана в до мажоре.

5. Полуфинал

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Итальянский артист Мамуд в Израиле выступил с песней "Soldi"

Будучи одной из стран "большой пятерки", которая выделяет наибольшее количество средств для участия в конкурсе, Великобритания не обязана участвовать в полуфинале - и сразу выходит в финал.

Но это не всегда преимущество. Из этой пятерки Италия - единственная страна, которая почти всегда демонстрирует хорошие результаты.

Средние позиции большой пятерки в финале Евровидения с 2011 года: Италия - восьмое место, Франция - 17-е, Германия - 18-е, Испания - 20-е.

А Великобритания - 21-е место.

Возможно, большая пятерка находится в невыгодном положении, потому что фанаты не очень знакомы с их песнями, которые те не презентовали в полуфинале?

Может быть, зрители из других стран недовольны тем, что топ-5 получает автоматический пропуск в финал?

Нельсон считает, что Британия "обленилась" за те годы, что не участвовала в полуфинале.

"Мы даже не разобрались в том, насколько сложная операция "Евровидение". Нам нужна хореография, нужна постановка, нужна другая песня, которая ломает все эти языковые границы, - говорит он. - Если мы готовы приложить столько же усилий, сколько некоторые другие европейские страны, то сможем вернуться в первую десятку уже в следующем году".

"Да что там - мы и выиграть в следующем году сможем, если захотим", - приходит к неожиданному выводу Нельсон.