Стоп-храм. Где кроме Екатеринбурга протестуют против строительства церквей?

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Протесты против строительства храма в Екатеринбурге привели к приостановке работ - власти обещают обсудить с жителями альтернативные площадки для строительства. На фоне этих событий протесты против возведения храмов в скверах и парках проходят и в других российских городах. Вот пять примеров.

Протесты в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, после установки забора вокруг сквера, на месте которого планируется построить храм святой Екатерины. На четвертый день конфликта президент России Владимир Путин предложил урегулировать противостояние проведением опроса горожан.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

В минувший понедельник администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма. Во вторник, 21 мая, строители начали демонтаж забора.

В других городах также зреют конфликтные ситуации из-за строительства храмов в сложившихся городских пространствах.

Санкт-Петербург

Вечером 20 мая в Красносельском районе Петербурга состоялась акция против застройки Южно-Приморского парка. Там, как утверждают активисты, планируется строительство храмового комплекса.

Забор будущей стройплощадки парке взяли под охрану за несколько часов до встречи жителей. Полицейские и районные чиновники расположились возле поклонного креста и информационного стенда.

На стенде было указано, что заказчик работ - приход храма покрова Божией матери. Новый забор вплотную прилегает к территории уже строящегося храма святителя Иоанна Милостивого.

Image caption Протестующие не понимают, почему обещанную детскую площадку нужно строить до 2021 года

Когда тех, кто пришел подписать петицию в защиту парка, набралось больше полусотни, к людям вышли председатель приходского совета Игорь Александров и настоятель храма протоиерей Валерий Швецов. Они попытались убедить людей, что за серым строительным забором будут проводить работы по благоустройству территории - и даже построят детскую площадку.

Объяснить, почему стройка будет длиться до середины лета 2021 года, они не смогли.

У забора люди договорились, что будут собирать подписи в защиту парка не только во время встречи, но и после нее, а так же дополнительно решили создать петицию в интернете. Коллективное обращение они намерены передать властям Петербурга.

У защитников Южно-Приморского парка есть несколько аргументов. Во-первых, им нужен парк с дорожками, газонами и скамейками. Во-вторых, по их словам, священнослужители не привели в порядок территорию, на которой с 2012 года строят храм святителя Иоанна Милостивого. Она тоже огорожена строительным забором.

Image caption Строящийся храм святителя Иоанна Милостивого

Третий аргумент: в соседнем дворе за девятиэтажным домом, напротив которого прошла встреча, есть еще одна церковь - Храм святых равноапостольных Константина и Елены.

Чего юго-западу Петербурга не хватает на самом деле, уверяют противники строительства, так это поликлиник, детских садов, отделений полиции и метро.

Во время встречи жителей полиция только наблюдала и не вмешивалась. Люди в штатском с любительскими камерами снимали происходящее.

Красноярск

К среде, 15 мая, в Екатеринбурге насчитывались десятки задержанных протестующих, несколько человек попали в больницы. На фоне этих событий мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил об отказе планов строительства храма на территории сквера между улицей Баумана и Свободным проспектом.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption В Красноярске отменили решение о строительстве храма в сквере между улицей Баумана и Свободным проспектом

"Прежде всего, это связано с наличием на этой территории сквера и необходимостью сноса зеленых насаждений для строительства храма", - сообщили тогда в пресс-службе мэрии.

Это было скорее формальное решение - об отказе от проекта стало известно в апреле, когда городская комиссия по подготовке проекта правил землепользования порекомендовала отказать Красноярской епархии РПЦ в предоставлении разрешения на строительство. Перед этим на публичных слушаниях красноярцами проголосовали против проекта строительства храма 480 голосами против 218.

Челябинск

В понедельник, 20 мая, стало известно, что администрация Челябинска отложила на неопределенный срок рассмотрение вопроса о строительстве часовни святой Татьяны в сквере напротив Южно-Уральского госуниверситета в центре города.

"Опыт, который был в Екатеринбурге, должен быть изучен. У нас в текущем режиме строительство приостановлено. Мы изучим общее мнение жителей, и потом будет приниматься окончательное решение", - прокомментировал решение мэр города Вадим Елистратов (цитата по "Коммерсанту").

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Власти Челябинска решили изучить "опыт, который был в Екатеринбурге"

В октябре 2018 года на публичных слушаниях горожане, как и в Красноярске, высказались против строительства. Но тогда же на закрытом заседании комиссии по градостроительству и землепользованию депутаты одобрили идею строительства, а в начале 2019 года идею поддержал правящий архиерей Челябинской митрополии Григорий.

"Надеюсь, что люди поймут необходимость этой часовни, а мы, со своей стороны, все сделаем для того, чтобы она была в ближайшее время воздвигнута", - говорил митрополит.

Ульяновск

В Ульяновске вслед за Екатеринбургом начали опрашивать жителей об отношении к строительству храма Александра Невского в сквере рядом с домом культуры завода УАЗ. Опрос, как сообщает местное издание 73online, организовала региональная общественная палата.

Новый каменный храм на 500 вместимостью в 500 прихожан планируется построить вместо старого деревянного. На прошлой неделе на месте строительства собрались жители города, недовольные возможным уничтожением зеленых насаждений.

В Симбирской епархии утверждают, что проект предполагает перенос лишь пяти деревьев и дополнительное благоустройство прилегающих территорий.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде существует конфликт вокруг проекта строительства часовни в сквере памяти погибших милиционеров в Автозаводском районе, где планируется строительство храма-часовни в честь иконы божьей матери "Всецарица". Сейчас в сквере стоит огромный православный крест.

Чтобы сформировать земельный участок и передать его РПЦ, необходимо изменить проект межевания территории и утвердить его в правительстве Нижегородской области, писал "Коммерсант".

По вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки на прошлой неделе состоялись публичные слушания, на которых часть жителей выступила против строительства. На слушаниях присутствовали участники движения "Сорок сороков", которое приобрело известность в ходе противостояния с противниками строительства храма в московском парке "Торфянка" в 2015-16 годах.

После слушаний противники строительства выходили на одиночные пикеты центр города. Разрешение на строительство храма пока не получено. Выдавать его или нет, решит правительство Нижегородской области, сообщал "Коммерсант".

Один из наиболее известных случаев массовых протестов против строительства храмов в России - это конфликт вокруг строительства в парке "Торфянка" на северо-востоке Москвы. Протесты против строительства храма в парке начались летом 2015 года, когда в этом районе решено было возвести один из объектов московской программы "200 храмов". После нескольких митингов, в ходе которых происходили столкновения противников строительства со сторонниками, правительство Москвы провело интернет-опрос, по итогам которого храм было решено построить в другом месте. Конфликт комментировал патриарх Кирилл, который говорил, что нельзя "идти на поводу у людей, которые по идейным соображениям ненавидят изображение креста Господня".