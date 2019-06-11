Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стэнли Джонсон и его дети пять лет назад: Рейчел, Борис и Джо. Сейчас Стэнли и Борис - по одну сторону баррикад "брексита", Рейчел и Джо - по другую

"Брексит" расколол страну. Он расколол партии. Он расколол семьи", - написал недавно один британский министр в заявлении об отставке. Джо Джонсон, брат бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, имел в виду в том числе и свою семью.

Борис Джонсон, который сейчас считается фаворитом на выборах нового лидера Консервативной партии - один из самых известных, если не самый известный в мире британский политик.

Но он не единственный политик в семье: политикой на высоком уровне занимались или занимаются его отец, брат и сестра, и в целом клан Джонсонов, наверное, сейчас можно считать самой "политической" семьей Британии.

При этом, хоть Джонсоны - воспитанные люди демократических убеждений и не ругаются на публике, их семья являет собой яркий пример раздрая, который случился из-за "брексита" в британском обществе в целом и в Консервативной партии в частности.

Старший брат Борис - один из лидеров движения за решительный разрыв с Евросоюзом. Отец семейства Стэнли был евродепутатом и сторонником ЕС, но недавно поменял взгляды. Брат Джо и сестра Рейчел выступают за второй референдум и отмену "брексита".

О Борисе написаны тысячи статей. Об остальных Джонсонах - гораздо меньше.

Рейчел

"Стали бы вы меня интервьюировать, если бы я не была сестрой Бориса?" - ответила Рейчел Джонсон вопросом на вопрос репортеров, помогает ли ей известность брата в кампании перед выборами в Европарламент.

Репортеры пробормотали что-то не очень искреннее, типа: "Ну что вы, конечно же, стали бы".

Это было в мае в одном из городов на юго-западе Англии, где 53-летняя журналистка и писательница Рейчел Джонсон вела кампанию перед выборами в Европарламент.

Image caption Рейчел Джонсон не уверена, что стране нужен новый референдум о "брексите", но если он будет объявлен, то собирается агитировать за то, чтобы остаться в ЕС

Джонсон как-то написала в газетной колонке, что, узнав о результате референдума в июне 2016 года, села и заплакала.

До того момента Рейчел, как и вся семья, состояла в партии тори. После - ушла в Либерально-демократическую партию, которая выступает против выхода из ЕС.

Впрочем, ни в одной из этих партий она не занималась активной политикой, а просто числилась членом партии.

Но в этом году решила присоединиться к новой партии Change UK, выступающей за отмену "брексита" посредством второго референдума, и баллотироваться от нее в Европарламент.

"Я не хочу, когда мне будет семьдесят, увидеть воцарение националистов, Партии брексита в Вестминстере, и осознавать, что я ничего не сделала, чтобы остановить их", - сказала Рейчел Джонсон в мае Русской службе Би-би-си.

Избраться ей не удалось. Change UK не смогла провести в Европарламент ни одного депутата.

В политике Борис и Рейчел - враги, но на личные отношения это, по ее словам, не влияет.

"Я желаю ему счастья и всяческих успехов. Он считает, что он все делает правильно, и я считаю, что я все делаю правильно. Мы в семье Джонсонов всегда оставляли пространство личной свободы для каждого, свободы делать то, что он считает правильным. Поэтому мы никогда не критикуем друг друга", - говорит Рейчел Джонсон.

Джо

Младший из четырех детей Стэнли Джонсона от первого брака, Джо, в ноябре ушел в отставку с поста главы департамента транспорта в правительстве Терезы Мэй в знак несогласия с договором о выходе, составленном Мэй и Брюсселем.

Письмо о своей отставке Джо Джонсон, которому сейчас 47 лет, начал с тех самых слов о расколотых стране, партиях и семьях, а продолжил мыслью о том, что правительство поставило Британию перед совершенно негодным выбором: выход по предложенному соглашению или разрыв с ЕС без соглашения.

По мнению младшего Джонсона, первый вариант ослабит Британию экономически и политически, а второй будет и вовсе катастрофой для экономики.

Правообладатель иллюстрации WPA Pool Image caption Шесть лет назад Дэвид Кэмерон назначил Джо Джонсона главой команды своих советников по политике

"Я хочу сказать моему брату и всем сторонникам выхода, что если они решатся нанести такого масштаба экономический и политический урон стране, то предстанут в глазах общества некомпетентными людьми. Вряд ли они хотели этого, и вряд ли референдум 2016 года дал им мандат на это", - написал Джо Джонсон и призвал провести второй референдум.

Джо Джонсон, как и оба его брата и сестра, до ухода в политику был журналистом.

В большую политику Джо Джонсон пришел в 2010 году, когда избрался в парламент.

В 2013 году друг и соратник его старшего брата, премьер-министр Дэвид Кэмерон, назначил Джо главой отдела политических советников правительства. Затем он занимал разные посты в правительствах Кэмерона и Мэй, а теперь Джо просто депутат.

Лео

51-летний Лео известен публике гораздо меньше братьев, сестры и отца, потому что он не занимается политикой. Он - радиоведущий, причем даже его передачи не о политике, и он обычно отказывается говорить с коллегами-журналистами о политических взглядах своей родни.

Но некоторые реплики, которые Лео в последнее время бросал в соцсетях, не оставляют особых сомнений, на чьей он стороне в главном вопросе британской политики. Лео - с Рейчел и Джо, а не с Борисом.

"Джо, братишка, респект тебе! Полный и точный набор фактов, понятный набор вариантов. На этой базе нужно провести настоящее голосование", - это Лео написал в день, когда Джо ушел в отставку.

Под "новым голосованием" Лео имел в виду новый референдум о членстве в ЕС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лео Джонсон (в центре) в отличие от брата Бориса (справа) и сестры Рейчел (слева) политикой не занимается

В этот же твит Лео вставил реплику сестры Рейчел, которая написала, что "ужасно горда принципиальным братом Джо, который поставил интересы страны выше своей политической карьеры".

До того, в августе 2018-го Лео прервал молчание на тему своей семьи в политике короткой и злой репликой в адрес Бориса и отца, Стэнли.

Борис тогда неловко пошутил насчет того, как выглядят женщины в строгих мусульманских одеяниях, оппоненты накинулись на него, обвиняя в издевательстве над мусульманками. Стэнли заступился за сына, сказав, что ничего особо оскорбительного в его шутке не было.

"Молчание - не знак согласия. Было б хорошо, если бы этот раунд соревнования по мракобесию закончился", - бросил на это в "Твиттере" Лео, женатый на афганке.

При этом он "затэгил" Бориса и Стэнли, чтобы было понятно, о чем и о ком он.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Лео и Рейчел горячо одобрили решение брата Джо уйти в отставку из-за "брексита"

Стэнли

Внук министра внутренних дел Оттоманской империи, родившийся в 1940 году в Англии Стэнли Патрик Джонсон был убежденным европейцем. Но недавно переменил убеждения.

В 1970-х Стэнли Джонсон работал в Европейской комиссии, где возглавлял борьбу с загрязнением окружающей среды. Затем, в 1979-1984 гг, был депутатом Европарламента.

В 2016 году он был политическим противником старшего сына, поскольку перед референдумом поддерживал кампанию против выхода из ЕС. Но в 2017 году заявил, что теперь он за выход.

По словам Джонсона-старшего, к этому его подтолкнуло поведение таких сторонников углубления евроинтеграции, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший чиновник Еврокомиссии и депутат Европарламента Стэнли Джонсон два года назад решил стать евроскептиком, но при этом надеется, что его сын Борис сможет остановить главного евроскептика страны - Найджела Фараджа

Несмотря на переход в евроскептики, этой весной Стэнли захотел баллотироваться от тори в Европейский парламент. Но его не включили в список кандидатов.

В недавнем радиоинтервью Стэнли сказал, что только его сын Борис сможет остановить Найджела Фараджа - имея в виду взрывной рост популярности созданной популистом и радикальным евроскептиком Фараджем Партии брексита.

Вряд ли Стэнли беспокоился о формах выхода Британии из ЕС, поскольку его сын тоже грозит разрывом с ЕС без урегулированных отношений. Стэнли беспокоится о судьбе родной Консервативной партии, чей рейтинг рухнул из-за "брексита" до исторических минимумов.

В первой декаде этого века Стэнли Джонсон пытался избраться в парламент, но неудачно. А вообще он много лет пишет книги.

Правообладатель иллюстрации Oneworld Image caption В последнем романе Стэнли Джонсона президент России стреляет кандидату в президенты США в ягодицу особой пулей

Последняя книга называлась "Компромат". Это, как говорится в аннотациях - сатирический триллер о событиях 2016 года: референдуме в Британии и президентских выборах в США.

Кроме Бориса, Рейчел, Лео и Джо, у Стэнли есть еще двое детей от второго брака. Но они не занимаются ни политикой, ни журналистикой, и о них публика вспоминает редко.

36-летняя Джулия занимается музыкой и написала одну книгу, а 33-летний Максимилиан работает в Goldman Sachs в Гонконге.