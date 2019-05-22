Артур Конан Дойль. 10 фактов о писателе, враче, журналисте и его героях

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160 лет назад, 22 мая 1859 года в шотландском Эдинбурге, в семье ирландских католиков родился мальчик Артур Игнейшус Конан Дойль, которому спустя несколько десятилетий суждено было стать одним из самых известных писателей Британии и всего мира.

С его именем в основном связаны самые любимые у читателей персонажи - Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Но помимо них писатель придумал еще колоритного профессора Челленджера, ученого с фамилией, которая подчеркивает его беспокойный и взрывной характер, и красноречивого и убедительного бригадира Жерара.

Врач по образованию, Конан Дойль совершил два длительных плавания на китобойных судах в качестве хирурга и корабельного врача. Он получил рыцарское звание за англо-бурскую войну, предложил проложить тоннель под Ла-Маншем, а во второй половине жизни всерьез увлекся спиритическими сеансами и даже выяснял из-за них отношения с фокусником Гудини.

На момент написания "Собаки Баскервилей" в 1900 году Артур Конан Дойль был самым оплачиваемым в мире автором.

Книга рекордов Гиннесса называет Шерлока Холмса "самым экранизируемым литературным героем". На данный момент насчитывается около 210 кинофильмов, сериалов, анимационных фильмов с участием сыщика. В списке приведены исполнители роли Шерлока Холмса, если не указано другое.

Русская служба Би-би-си собрала несколько интересных фактов о писателе и его персонажах.

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Первый рассказ и первый роман

Дойль начал сочинять, будучи студентом-третьекурсником. Его первый рассказ "Тайна долины Сэсасса" (The Mystery of Sasassa Valley) опубликовали в университетском журнале в сентябре 1879 года. Дойлю было на тот момент всего 19 лет.

В 1884 году Конан Дойль начал работу над социальным романом с детективным сюжетом "Торговый дом Гердлстон". Роман, написанный под очевидным влиянием Диккенса, был опубликован в 1890 году.

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Начало эпопеи о Холмсе

В марте 1886 года Конан Дойль начал, а уже в апреле того же года закончил, работу над повестью "Этюд в багровых тонах".

Двух главных героев повести в черновом ее варианте повести звали Шеридан Хоуп и Ормонд Сэкер. И только в чистовом - появились Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон.

Права на издание "Этюда" купило за 25 фунтов издательство "Уорд, Локк и Ко".

Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 повестях Артура Конана Дойля. В большинстве случаев повествование ведётся от имени лучшего друга и спутника Холмса - доктора Ватсона.

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Последнее произведение с участием Холмса

"Загадка поместья Шоскомб" - это один из рассказов заключительного сборника рассказов о великом мастере дедукции. Сборник "Архив Шерлока Холмса" был выпущен в печать в 1927 году и включает рассказы, опубликованные в 1921-1927 годах.

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Кто из знаменитых людей не любил Холмса?

Несмотря на то, что сам Конан Дойль, устав от Холмса, попытался покончить со своим персонажем раз и навсегда, отправив его в пучину Рейхенбахского водопада, он был к нему безусловно привязан.

Из-за Холмса у Конан Дойля испортились отношения с Бернардом Шоу, который однажды отозвался о Шерлоке Холмсе как о "наркомане, не имеющем ни единого приятного качества".

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О Холмсе, который никогда не существовал и, следовательно, никогда не умрет

Шерлока Холмса знают практически все. Рассказы о нем не устаревают и так же будоражат воображение читателей. Вдохновленные Холмсом, многие принимались писать продолжение его приключений.

В начале XX века российские писатели Павел Никитин и Павел Орловец создали цикл повестей о расследованиях Холмса в России. Рассказы о детективе писали:

сын Конана Дойла Адриан

Джон Диксон Карр

Эллери Куин

Морис Леблан

Стивен Кинг

Рекс Стаут

Марк Твен

Джулиан Саймонс

Борис Акунин

Сергей Лукьяненко

Энтони Горовиц

и даже президент США Франклин Рузвельт

В то, что Шерлок Холмс существовал в реальности, верит в среднем каждый пятый британец, как следовало из опроса 2011 года, проведенного британской социологической ассоциацией Ask Jeeves.

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Протитипы героев Конан Дойля

Шерлок Холмс. Прототипом Холмса часто называют Джозефа Белла, профессора Эдинбургского университета. Белл славился способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека. Но по свидетельству Адриана Конан Дойля, сына писателя, Артур Конан Дойль как-то сказал: "Если и был Холмс, так это я сам".

Отца писателя звали Чарльз Олтемонт Дойль. Псевдоним Олтемонт Холмс использует в рассказе "Его прощальный поклон".

Доктор Ватсон. Прототипом доктора Джона Ватсона принято считать самого Конан Дойля. Но сам писатель в своих мемуарах называл майора Альфреда Вуда, который был его секретарем и проработал с ним почти 40 лет.

Профессор Мориарти. У профессора Мориарти сразу два прототипа - прекрасно разбиравшиеся в математике однокурсники Дойля братья Мориарти. Они часто подшучивали над Артуром из-за его нелюбви к точным наукам.

Профессор Челленджер. Прототипом профессора Челленджера считается профессор физиологии Уильям Резерфорд, который читал лекции в университете Эдинбурга, когда Конан Дойль изучал там медицину.

Бригадир Жерар. Рождение этого персонажа относится, по-видимому, к 1892 году, когда Джордж Мередит вручил Конан Дойлю трехтомник "Мемуаров" французского генерала и военного писателя Марбо. Марбо и стал прототипом Жерара.

Сборники повествуют о событиях периода наполеоновских войн, повествование стилизовано под мемуары и ведется от имени вымышленного кавалерийского офицера Жерара.

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Первое появление Холмса на советском экране

Одна из первых ассоциаций при упоминании о Шерлоке Холмсе у российского зрителя - образ, созданный Василием Ливановым в советской серии телефильмов режиссера Игоря Масленникова. Первый фильм вышел на экраны в 1980 году.

Но это не первая советская экранизация произведений о гении сыска.

В 1968 году появились телеспектакли "Из рассказов о Шерлоке Холмсе" и "Первое дело доктора Уотсона" с Николаем Волковым в главной роли (1968, Николай Волков)

В 1971 вышел телеспектакль "Собака Баскервилей", также с Николаем Волковым в роли Холмса. У этого телеспектакля трудная судьба. В 1979 году игравший в этом фильме доктора Уотсона Лев Круглый эмигрировал на Запад и затем несколько лет работал диктором на радио "Свобода".

В итоге фильм прекратили показывать, и лишь в 2003 году исследователи нашли единственную сохранившуюся копию картины в архиве Гостелерадиофонда РФ и после реставрации показали по телевидению.

Ватсон vs. Уотсон

Один доктор, один персонаж и две фамилии, о единственной правильности каждой из которых неустанно спорят поклонники Дойля. Причина этого спора - в транскрибировании на русский английской буквы "W".

В русских переводах произведений Конан Дойля и в их экранизациях встречаются оба варианта фамилии доктора "Ватсон" и "Уотсон".

Фамилия "Ватсон" появилась еще в дореволюционных переводах и театральных постановках.

Вариант "Уотсон" использован в переводе "Записок о Шерлоке Холмсе" под редакцией Корнея Чуковского.

В первой советской экранизации, телеспектакле "Собака Баскервилей" 1971 года доктора зовут "Уотсон".

Но в музыкальном фильме "Голубой карбункул", вышедшем на экраны в 1979 году, фигурирует "Ватсон". Игорь Масленников предпочел именно этот вариант - его 11-серийный сериал называется "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Сам Конан Дойль в художественных произведениях

Жизнь и творчество Артура Конан Дойля стали неотъемлемой чертой викторианской эпохи, неудивительно, что он становился сам по себе героем художественных произведений.

Цикл романов Кристофера Голдена и Томаса Э. Снигоски "Зверинец"

Роман Марка Фроста "Список семи"

Персонаж сэр Артур Конан Дойль присутствует в британском сериале "Мистер Селфридж" и канадском мини-сериале "Гудини".

Роман Джулиана Барнса "Артур и Джордж"

Роман Линкольна Чайлда и Дугласа Престона "Белый огонь"

Британо-американский сериал "Гудини и Дойль" и многие другие

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Спорт в жизни Конан Дойля

"Мне 55, но я очень сильный и выносливый, и голос у меня звонкий, что может пригодиться на фронте", - говорил он, пытаясь записаться в добровольцы на Первой мировой. Он и правда был крупным полнокровным мужчиной, обладал большой физической силой.

На фронт его не пустили, но это не помешало Конан Дойлю оказывать посильную помощь в тылу.

Писатель увлекался многими видами спорта, играл в бильярд, катался на мопеде и горных лыжах.

В 1890 году автор "Питера Пэна" Джеймс Барри основал любительскую команду по игре в крикет.

Членами команды стали Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойль, Пелам Вудхаус, Гилберт Честертон, Джером К. Джером, Алан Милн и другие писатели и поэты.

Барри выбрал для команды название "Allahakbarries", считая что в переводе это означает "Небеса помогают нам". На самом деле фраза "Аллаху акбар" переводится с арабского как "Аллах велик". Команда по крикету просуществовала 23 года.