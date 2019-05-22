Зеленский провел первые назначения. Кто эти люди?

Правообладатель иллюстрации ТВИТТЕР ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО Image caption Владимир Зеленский со своей командой

Вечером второго и утром третьего дня своего президентства Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, назначив, в частности, руководство своей администрации и нового начальника генштаба Вооруженных сил.

Среди людей, чьи фамилии фигурируют в указах, имеются выходцы из комик-студии "Квартал 95", звездой которой до избрания был Зеленский, связанный с олигархом Игорем Коломойским юрист и генерал, командовавший украинскими войсками во время боев под Иловайском.

Би-би-си кратко рассказывает о первых назначенцах новой украинской власти.

Глава администрации президента - Андрей Богдан

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Андрей Богдан

Значение фигуры главы администрации президента в украинской политике все время менялось и сильно зависело как от личности самого главы государства, так и от амбиций и психотипа шефа его администрации.

При президентстве Леонида Кравчука фамилию Николая Хоменко, вероятно, знал мало кто за пределами администрации главы государства. Напротив, о Викторе Балоге шутили, что это Виктор Ющенко работает президентом в его администрации.

Очень вероятно, что роль главы администрации при Владимире Зеленском, президенте без малейшего политического опыта, будет весьма значительной, и фигура Андрея Богдана, назначенного вчера на эту должность, будет одной из ключевых в конфигурации новой власти.

Андрею Богдану - 42 года, он профессиональный юрист, адвокат. Признавался, что давно знаком с Владимиром Зеленским, называет его своим товарищем. В интервью "Украинской правде" утверждал, что был одним из тех, кто в конце 2014 - начале 2015 года лично убеждали тогда еще популярного актера-комика пойти в политику.

Правообладатель иллюстрации President.gov.ua Image caption Владимир Зеленский и Андрей Богдан на заседании в АП 21 мая

В ходе минувшей избирательной кампании Богдана постоянно видели в штабе Зеленского, он был в первых рядах его группы поддержки во время дебатов с Петром Порошенко на Олимпийском стадионе.

"Это человек, который знает, какие документы куда нужно подать и чего не стоит делать, чтобы не подставиться", - описывал роль Богдана в кампании Зеленского другой ближайший соратник нового украинского президента Сергей Шефир, о котором речь пойдет ниже.

Богдан - не новая фигура в украинской политике. Он утверждает, что участвовал во всех украинских избирательных кампаниях с 2004 года. При президентстве Виктора Ющенко работал заместителем министра юстиции по вопросам борьбы с коррупцией. В отличие от многих своих коллег по правительству остался во власти и после победы Януковича: в правительстве Николая Азарова он занимал пост уполномоченного по антикоррупционной политике.

Однако чаще украинские СМИ связывают Богдана с фигурой Игоря Коломойского, называя его личным юристом одного из самых одиозных украинских олигархов. В 2014 году он был советником Коломойского, который в ту пору занимал должность губернатора Днепропетровской области. Позже - был адвокатом одного из ключевых соратников Коломойского Геннадия Корбана, которого задержали по обвинению в финансовых злоупотреблениях.

В интервью "Украинской правде" Богдан подтверждает, что сейчас является адвокатом Коломойского в одном уголовном деле, и называет олигарха "большим патриотом Украины". Впрочем, уже тогда, в конце апреля, он заявлял, что с момента любого официального назначения на пост во власти он приостановит свою адвокатскую деятельность, и любые подозрения в связях с Коломойским станут несостоятельными.

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Собеседники Би-би-си называют Андрея Богдана жестким менеджером, способным не всегда корректно, но уж точно очень агрессивно, гнуть свою линию на любых переговорах.

В первом интервью после назначения Богдан заявил, что администрация Зеленского ведет поиски спецпредставителя по вопросам освобождения политзаключенных, работа которого была бы более эффективной, чем у его предшественницы Ирины Геращенко. По его словам, решение о том, куда именно будет осуществлен первый зарубежный визит нового президента, еще не принято: выбирают между несколькими предложениями.

Наконец, активное обсуждение в соцсетях вызвало предложение Богдана вынести на всенародный референдум "вопрос по достижению мирных договоренностей с Россией". Неконкретность заявления Богдана, а также отсутствие на Украине закона о референдуме породило бурю спекуляций на тему возможной "сдачи" новой администрацией интересов Украины. Более подробных пояснений по этому поводу пока не последовало.

Наконец, ключевая претензия к назначению Богдана - это вероятное противоречие этого назначения действующему, хоть и оспоренному в Конституционном суде закону о люстрации. Согласно его нормам, главой администрации президента не может быть назначен человек, во время президентства Виктора Януковича трудившийся на должности замминистра. Сам Богдан назвал свое назначение соответствующим закону.

Первый помощник - Сергей Шефир

Если глава администрации президента на Украине занимается государственным менеджментом, обеспечением выполнения президентом своих прямых конституционных обязанностей, то первый помощник традиционно является "тенью президента". Он формирует его рабочий график, определяет список посетителей, временами - бывает альтернативным каналом доступа к телу гаранта.

На эту должность Зеленский назначил своего близкого друга, 54-летнего Сергея Шефира. Считается, что именно он с братом Борисом пригласили Зеленского в команду КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", которая позже выиграла высшую лигу КВН.

Киевское издание "theБабель" пишет, что в Москве Шефиры жили в одной квартире с Зеленским. Позже, после возвращения в Киев они вместе основали студию "Квартал 95", со временем превратившуюся в многомиллионный бизнес.

О близости Шефиров к Зеленскому говорит тот факт, что именно на них новый президент после избрания переписал свою долю в "Квартале".

Сергея Шефира называли одним из вероятных претендентов на должность главы администрации президента, однако он сам говорил, что в этом кресле должен находиться "хорошо подкованный юридически человек".

"Я безразличен к должностям и портфелям, но я не безразличен к Зеленскому. Как я вижу свою задачу? Хочу, чтобы он остался человеком, став политиком. Мне кажется, это самое главное. Я буду там, где нужен, и знаю, что он меня не подведет", - описал вскоре после второго тура президентских выборов свой статус в команде Зеленского его нынешний первый помощник.

Кроме того, Владимир Зеленский своими указами назначил нескольких своих советников и представителей в органах государственной власти.

Image caption Руслан Стефанчук

Руслана Стефанчука - бывшего КВНщика и доктора юридических наук - в штабе Зеленского называли своим "главным идеологом". Украинские СМИ писали, что Стефанчук является куратором подготовки командой президента первоочередных законопроектов, анонсированных им в ходе избирательной кампании. Во вторник вечером его назначили советником президента и его представителем в Верховной раде.

Андрей Герус - бывший член национальной комиссии по регулированию энергетики, позже - глава Ассоциации потребителей электроэнергии. Во время избирательной кампании был публично представлен в качестве эксперта "команды Зеленского", отвечающего за вопросы энергетики, тарифов и ЖКХ. Согласно данным опросов, снижение коммунальных тарифов пребывает в топе требований украинских избирателей к новоизбранному президенту.

В среду утром Андрея Геруса назначили представителем президента в Кабинете министров.

Еще одним советником президента стал Михаил Федоров - куратор диджитал-направления избирательной кампании Владимира Зеленского.

Заместители главы АП

Традиционно в структуре администраций президентов Украины заместители главы этого органа назначались по профильному принципу: отдельные заместители курировали внутреннюю, внешнюю, гуманитарную политику, силовой блок и так далее.

Датированные 21 мая указы президента Зеленского пока не дают ответа на вопрос, по какому именно принципу назначались заместители главы АП, и уже дали повод для шуток типа "Квартал 95 переезжает на Банковую" (улицу в Киеве, на которой расположена Администрация президента).

Первым заместителем главы АП стал Сергей Трофимов, бывший исполнительный продюсер студии "Квартал 95".

"Очень весёлый и "обезбашенный", поэтому и служил в морской пехоте… или наоборот служил и поэтому… А если серьёзно, то Сергей - человек, который любыми путями добивается своего", - написано о нем в разделе "Их не видно" сайта "Квартала 95". Его называли одной из ключевых фигур менеджмента предвыборного штаба Зеленского и вероятным кандидатом на пост главы администрации президента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Команда Зеленского накануне встречи с президентом Франции (слева направо): Иван Баканов, Александр Данилюк, Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

Кроме него были назначены четыре "рядовых" заместителя главы администрации.

Юрий Костюк - креативный продюсер и сценарист сериала "Слуга народа", в котором Владимир Зеленский играл роль учителя истории, волей случая избравшегося на пост президента Украины.

"Креатив, медиа, то есть всё, где нужна фантазия… В целом, чем мог помогать - помогал", - описывал он свою роль в кампании Зеленского в интервью "Украинской правде".

Кирилл Тимошенко - 30-летний основатель телепродакшена GoodMedia, специализировавшегося на социальной и политической рекламе. Среди самых известных его продуктов - трансляция инаугурации Петра Порошенко в 2014 году, фильм "Битва за Днепр", героями которого стали губернатор-олигарх Игорь Коломойский и его команда, и пиар-фильм об одном из ближайших соратников Петра Порошенко Игоре Кононенко. По данным украинских СМИ, компания Тимошенко привлекалась к созданию видеороликов в рамках избирательной кампании Зеленского.

Руслан Рябошапка - 43-летний юрист, долго работал на различных должностях в структуре министерства юстиции и секретариата правительства. В 2016 году вошел в состав Национального агентства по предотвращению коррупции, нового органа, призванного оценивать декларации государственных чиновников, однако год спустя подал в отставку, обвинив свое агентство в неэффективности. Вероятно, в АП Зеленского будет курировать вопросы борьбы с коррупцией.

Во вторник вечером заместителем главы АП была назначена Лана (Елена) Зеркаль. Она была единственным представителем "старой власти", переназначенным новым президентом. Зеркаль - профессиональный юрист, более 10 лет работала в структуре министерства юстиции, вела переговоры о вступлении Украины в ВТО.

С 2014 года занимала пост заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Фактически - в последнее время курировала процессы, которые Украина ведет против России в международных судах. Киевское издание "Европейская правда" называет ее "вторым человеком в МИД", фактически заменявшим министра Павла Климкина во время его многочисленных командировок.

В АП Зеленского Зеркаль, очевидно, должна была отвечать за вопросы внешней политики.

Однако во вторник вечером украинские СМИ сообщили об отказе Ланы Зеркаль занять этот пост в администрации Зеленского. В среду утром на сайте президента Украины появился указ об отмене указа о ее назначении "как нереализованного".

"Вечером дам четкое объяснение. Пока что могу сказать - вопрос не в должности", - написала в среду Лана Зеркаль в своем "Фейсбуке".

Главный по войне

Правообладатель иллюстрации УНІАН Image caption Руслан Хомчак

Во вторник вечером начальником генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен 52-летний генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Уроженец Ровно, выпускник Московского общевойскового училища, он получил генеральские погоны в 2011 году. Во время боевых действий в Донбассе командовал одним из секторов сил АТО в Донецкой области.

По данным издания "Цензор.Нет", в августе 2014 года получил приказ осуществить окружение Донецка. Эта операция закончилась окружением части украинских сил под Иловайском. Выход сил АТО из этого кольца закончился самыми массовыми потерями украинских войск за время военных действий в Донбассе.

Официальный Киев утверждает, что Иловайская трагедия стала возможной благодаря вторжению на территорию Украины регулярных войск РФ. Об этом же заявлял и Хомчак лично: по его словам, первый огневой контакт украинских войск с подразделениями Вооруженных сил РФ состоялся 24 августа 2014 года. Москва отвергает обвинения в участии российских войск в боевых действиях на территории Украины.

В 2016 году генерал Хомчак был назначен начальником штаба сухопутных войск ВСУ. В феврале 2017 стал главным инспектором министерства обороны Украины.

Друг детства в СБУ

Image caption Иван Баканов

Наконец, в среду утром на должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью был назначен Иван Баканов.

Баканов - друг детства Зеленского, они выросли в соседних подъездах. Баканов с новым президентом - бизнес-партнеры, новоназначенный спецслужбист - юрист студии "Квартал 95", формальный лидер полувиртуальной партии "Слуга народа" Владимира Зеленского и руководитель избирательного штаба новоизбранного президента Украины.

В интервью Украинской службе Би-би-си Баканов называл политику предыдущей власти "геноцидом украинского народа" и говорил, что никогда не бывал в Верховной раде.

В то же время Баканов говорил, что компетенции представителей "Квартала", которые намереваются пойти в политику, вполне хватит для государственного управления.

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"Все почему-то думают, что "Квартал" по образованию комики или актеры, не понимающие другие сферы жизнедеятельности государства. Это не так. "Квартал" - это люди, получившие разное образование в разных вузах. Это и врачи, и экономисты, и юристы, и бухгалтеры", - говорил он.

В этом же интервью Баканов заявлял, что не видит себя в следующем парламенте, оговорившись в то же время, что хотел бы работать в структуре, обеспечивающей соблюдение законности, и допустив свое назначение на пост генпрокурора.

Впрочем, назначение Ивана Баканова на должность первого заместителя главы СБУ фактически означает, что в случае отставки нынешнего главы этого ведомства Василия Грицака, - а заявление об этом уже написано - именно он будет руководить украинской спецслужбой.