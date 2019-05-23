"Где сгодимся, там и будем". Что произошло в Барвихе и как там оказался Демушкин

Вот уже полторы недели руководителем администрации одного из самых известных и богатых сельских поселений Подмосковья, Барвихи, называет себя националист Дмитрий Демушкин. Кадровая чехарда в районе, где живут чиновники, бизнесмены и звезды, продолжается больше месяца, за это время уже несколько человек объявили себя его законными главами, а третий якобы получил удар в челюсть при попытке занять пост.

Русская служба Би-би-си съездила в Барвиху и попыталась понять, кто в ней власть.

"У кого-то какие-то бумаги есть в сумке"

За двойными стеклянными дверями с объявлением "ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ВХОД в Администрацию с.п. Барвихинское СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!" ее официальный глава Герман Потапчук мотает головой, давая понять, что не настроен общаться.

19 апреля тогда еще действующий глава поселения коммунист Сергей Теняев подписал бумагу об увольнении Потапчука с должности руководителя администрации с формулировкой "за утрату доверия". Сам Теняев сложил с себя полномочия через несколько дней после этого.

Еще месяц назад система управления в Барвихе выглядела так. У поселка было два руководителя: глава поселения, высшее должностное лицо, которого выбирал местный совет депутатов из 10 человек. Им был Теняев. И глава администрации поселения, ответственный за хозяйственные вопросы, - его отбирал тот же совет депутатов на основе конкурса - так назначали Потапчука.

Бумагу об увольнении, которую в апреле получил Потапчук, глава администрации проигнорировал, говорит Теняев.

"Он просто не стал это распоряжение получать, расписываться в его получении. Закрылся в кабинете. Вызвал полицию. Это было в конце апреля, - рассказывает бывший глава Барвихинского поселения. - А в конечном итоге 30 апреля он заперся со своими сотрудниками и просто перестал туда пускать кого-либо, кроме сотрудников администрации".

Image caption По словам Потапчука, экс-глава поселения Теняев превысил свои полномочия: увольняет главу администрации, он же и назначает преемника из числа заместителей

Потапчук называет это ложью. "Я выхожу из администрации, прихожу на работу, уезжаю с работы, у меня обеденный перерыв [бывает], общаюсь со всеми необходимыми службами! Администрация работает в штатном режиме", - заявил он журналистам Русской службы Би-би-си, когда все же вышел на крыльцо администрации.

Оба они - Потапчук и Теняев - считают действия друг друга незаконными. Потапчук - потому что увольнять его должен совет депутатов, как это предписывает закон. Теняев - потому что, по его словам, депутаты приняли решение об увольнении главы администрации. Потапчук в ответ заявляет, что не видел ни одного документа, подтверждающего, что совет действительно за это голосовал:

"Нам [об этом решении] ничего не известно! А у вас оно есть? А вы знаете, что документы являются документами, если они зарегистрированы в каких-то официальных источниках, или есть в оригинале или в заверенных копиях. У вас что-то из этого есть? У нас нету. Если у кого-то какие-то бумаги есть в сумке, ну это же не означает, что они являются подлинными, оригинальными, необходимыми, нужными и прочее".

"Всех активных жителей включить в сеть"

Спустя три с лишним недели после попытки уволить Потапчука законным главой администрации себя считает бывший руководитель "Славянского союза" националист Дмитрий Демушкин.

Демушкин устроил рабочее место в нескольких минутах от здания, в котором сидят официальные власти, в доме, где работает его знакомый Александр Серегин.

Серегин называет себя историком, общественным деятелем и внебрачным сыном Фиделя Кастро. В этом здании он занят "большим социальным проектом", о котором "знает Путин и Кириенко", - программой "Соборная социальная сеть России". В конце концов, верит Серегин, останется только одна государственная сеть.

Пока Серегин показывает на двух рядах мониторов проект, который "Россия предложит всему миру", Демушкин располагается по другую сторону стола и объясняет:

"Мы здесь по причине того, что нам нужно было оборудовать какое-то место в экстренном порядке рабочее [вместо занятого Потапчуком кабинета]".

Media playback is unsupported on your device "Сначала тюрьма, потом администрация": что националист Демушкин делает в Барвихе

Демушкин - бывший руководитель движений "Русские" и "Славянский союз" (были признаны экстремистскими и запрещены), экс-организатор "Русских маршей". Примерно четыре месяца назад он вышел из владимирской колонии, где провел около двух лет.

В 2017 году его осудили по статье о "возбуждении ненависти и вражды" за пост "ВКонтакте" с фотографией с "Русского марша", на снимке был виден один из лозунгов националистической акции. В конце прошлого года статью, по которой сидел Демушкин частично декриминализовали и он вышел на свободу незадолго до окончания срока - в феврале 2019 года.

"От нас, видимо, ждут чтоб мы какие-то провокации [устроили], чтоб мы зашли туда, пытались там драться с ними и выгонять. Я сразу сказал, что мы туда не пойдем", - рассказывает националист. - "И я в принципе давно хотел сделать электронную приемную. Не вижу смысла сидения нашего в кабинете".

Image caption В доме своего знакомого Серегина Демушкин собирается обустроить электронную приемную

Планы устроить "прямую народную демократию" в Барвихе выглядят так: "Всех активных [жителей надо] включить в сеть и проводить обсуждения, будем проводить конференции".

Четыре главы администрации

Запись о трудоустройстве в Барвихе появилась в трудовой книжке Демушкина в результате целой череды событий, начало которой положила неудачная попытка уволить Германа Потапчука.

Подписав бумагу об освобождении Потапчука от занимаемой должности, Теняев назначил на его место бывшего местного депутата Константина Гаврикова.

6 мая свеженазначенный глава администрации (по версии Теняева) попытался пройти на рабочее место. Однако попасть внутрь у него не получилось.

"Гавриков получил удар в челюсть от Потапчука и слег на больничный", - утверждает бывший глава поселения Теняев. Возвращаться на вверенную ему должность Гавриков, по словам Теняева, не собирается. При этом Гавриков в апреле сам получил приговор по обвинению в насильственном преступлении: мировой суд признал его виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью. Решение суда он обжаловал.

Image caption Константин Гавриков пробыл альтернативным главой администрации несколько дней

Гавриков на время больничного оставил вместо себя коммуниста из Одинцовского района Андрея Ходырева, но и тот занимал место альтернативного главы администрации недолго.

Ходырев, хоть и был исполняющим обязанности, принял на работу Демушкина в качестве главного специалиста отдела по делам молодежи, культуры и спорта и своего заместителя. И накануне майских праздников ушел в неоплачиваемый отпуск. С 13 мая место альтернативного главы администрации Барвихинского сельского поселения занимает Демушкин.

Один из предшественников Демушкина Гавриков не скрывает, что инициатива привлечения националиста на работу в поселок исходила "от общего знакомого" Серегина - разработчика "новой глобальной русской сети".

Демушкин же это категорически отрицает: "это все миф, он [Александр Серегин] организует работу, помогает приемной электронной, это его детище и мы его во благо пытаемся использовать для людей, это не он. Это другие люди были".

По словам Демушкина, 7 мая ему позвонили "люди из числа местных жителей", которых он не хочет называть без их согласия, и спросили, не хочет ли он стать заместителем главы Барвихинской администрации.

"Меня здесь знали по определенным проектам люди. Они знали, что я могу делать, что у меня есть опыт управления процессами. Они предложили, я согласился", - говорит националист.

"Я после колонии вышел, и мне силовики поставили условие, сказали - первым делом иди и найди себе официальную работу. Вот я пошел и нашел себе официальную работу. Вот работаю", - объясняет бывший организатор "Русских маршей" свое согласие.

Называть тех, кто посоветовал кандидатуру Демушкина, не хочет и бывший глава поселения Теняев. Он лишь говорит, что это был не только Серегин - "там есть еще". "Нам порекомендовали его хорошие друзья, проверенные, что есть принципиальный, честный человек, так скажем идейный. Может быть, идеи у него и неприемлемые в некоторых моментах, но не за длинным рублем он сюда пришел", - рассуждает Теняев.

Коммунистическая Барвиха

Коммунист Теняев во главе самого гламурного и обеспеченного в массовом сознании муниципалитета появился почти три года назад.

Барвихинское сельское поселение - нетипичный и даже протестный район. Результаты выборов здесь часто отличаются от средних по Московской области и по стране - в первую очередь благодаря большей поддержке оппозиционных кандидатов.

На думских выборах 2016 года на нескольких участках в Барвихинском поселении коммунисты получили больше, чем единороссы - более 30 процентов избирателей. Здесь был высокий процент голосования за кандидата от КПРФ Павла Грудинина на президентских выборах 2018 года, а за Путина голосовали в среднем меньше, чем по всей Московской области.

Осенью 2016 на муниципальных выборах коммунисты получили половину мест в барвихинском совете депутатов, который среди прочего на основе конкурса утверждают главу администрации и принимают решение о его увольнении.

Именно тогда, в результате договоренности между депутатам от КПРФ с членами других партий, главой поселка стал коммунист Теняев. Сам он рассказывает, что договоренность была такая: единороссы поддерживают представителей КПРФ в голосовании за его кандидатуру, а те, в свою очередь, не блокируют назначение Потапчука на пост главы администрации.

Image caption Одна из претензий коммуниста Теняева к администрации - недобросовестное, по его мнению, распоряжение деньгами, выделенными на ремонт детских площадок и памятников

Тихое противостояние коммунистов и Потапчука продолжалось до 2017 года, пока депутаты от КПРФ не обвинили главу администрации в финансовой нечистоплотности. По словам Теняева, жители начали жаловаться на плохое состояние памятников и детских площадок, при этом деньги на их ремонт были переведны подрядчикам в полном объеме.

Потапчук эти обвинения отвергает. По его словам, объекты были полностью отремонтированы, а по заявлениям недовольных коммунистов прошли проверки, которые не обнаружили ничего противозаконного.

А в 2019 году Теняев решил просто уволить своего давнего соперника.

Два мира в одной "большой Барвихе"

Барвихинское сельское поселение, относящееся к Одинцовскому району Подмосковья, до недавнего времени объединяло несколько поселков и деревень - от элитной Жуковки или "Барвихи-клаб" с дорогими особняками до одноименной деревни и села Усово с многоквартирными типовыми домами.

Начиная с нулевых годов, само слово "Барвиха" стало синонимом роскоши и богатства, в том числе из-за близости к Рублево-Успенскому шоссе, рядом с которым любит селиться российская элита. Например, в 2009 году ТНТ начал показывать одноименный сериал, посвященный жизни богатых школьников.

Бывший глава поселения Теняев настаивает, что представление о чрезмерном богатстве Барвихи - миф.

Действительно, в районе, который занимает около 50 квадратных километров, живут не только чиновники и звезды шоу-бизнеса, но и люди со скромным достатком. А элитные торговые центры вроде Barvikha Luxury Village, спа-центры и рестораны соседствуют с обычными ларьками и супермаркетами.

В селе Усово - части Барвихинского поселения - из подъезда кирпичной пятиэтажки к Теняеву и Демушкину, которые пришли пообщаться с жителями, выходит аккуратно одетая женщина в возрасте.

"Представляю, новый руководитель администрации вместо Потапчука, Демушкин Дмитрий Николаевич", - указывает Теняев на стоящего рядом Демушкина.

"Дмитрий Николаевич, теперь вы вместо [Потапчука]? - женщина как будто удивленно округляет глаза и, размахивая зонтиком-тростью, направляется к яме у крыльца, - я здесь себе уже чуть ногу не сломала! Мы пошли к управляющему домами, а они нам взяли и песком засыпали. Так что вы помогите нашему горю, они говорят, что у них нет цемента, чтобы залить".

Пока идет этот разговор, к компании присоединяются еще пара жительниц, все вместе идут показывать дыру в бетонном заборе: секции ограждения между их домом и новым многоквартирным комплексом сняли вопреки желанию жильцов старой пятиэтажки.

Image caption В типовых многоэтажках Барвихинского поселения проблемы такие же, как везде - спиленные деревья, ямы во дворе, сгоревшие сараи

"Я всю жизнь здесь прожила, и получается, что мое мнение никто не учитывает, меня можно уже отправить на свалку", - возмущается женщина. Ее соседка по двору более сдержанна, она вежливо и немного опасливо отказывается от разговора.

Теняев, сам уволившийся из органов в середине 90-х, негромко и с улыбкой объясняет: в Усово не все разговорчивые, здесь селились бывшие и действующие сотрудники ФСБ.

Много ли среди жителей типовых многоэтажек в Усово рядовых сотрудников спецслужбы, не известно, но интерес к этому месту в нулевые годы проявляли высокопоставленные сотрудники ведомства: так, "Новая газета" в 2015 году писала, что некоторое время землями в соседней деревне Калчуга владели руководители ФСБ.

Больше не сельское поселение

"Гигантский бюджет, при этом 15 лет не могут разобраться со стоками в речке-вонючке, которая течет и воняет!" - Демушкин рассказывает, что в последние несколько дней он только и делает, что собирает жалобы и вопросы местных жителей.

Самая частая из жалоб жителей, утверждает Демушкин: объединение Барвихинского поселения и еще 15 муниципалитетов в единый Одинцовский округ - с одним на все поселения советом депутатов и одним на всех бюджетом.

В январе 2019 года создание Одинцовского городского округа закрепили в законе, 21 апреля в новом городском округе выбрали новых депутатов, а уже в конце апреля он начал работать. С этого момента прекратились полномочия всех депутатов "сельского уровня" - а значит и Барвихинского совета депутатов.

Еще через несколько недель в июне в Одинцовском городском округе будет избран и новый глава, и тогда должности барвихинских глав, формальных и неформальных, также перестанут существовать.

Барвиха была единственным из 16 муниципалитетов, который проголосовал против объединения.

Главная причина - это собственный бюджет, которого поселение лишится после ликвидации собственного самоуправления. На 7 тысяч жителей поселка расходы Барвихинского поселения за 2018 год составили более миллиарда рублей - это примерно 1/14 от бюджетных расходов Подольского городского округа (где живет около 330 тысяч человек) или, например, 1/50 часть от стоимости строительства "Зенит Арены".

Существенные надбавки, которые получали местные жители - например, выплаты для тяжело больных жителей, пенсионеров и единоразовая помощь молодым родителям либо станут одинаковыми для всех в округе, либо могут могут быть частично урезаны, утверждает Теняев, сложивший с себя полномочия главы поселения в апреле.

Вместо глав и администраций поселений будет создано территориальное управление, представители которого будут подчиняться главе городского округа. Теняев убежден, что полномочия их будут формальными: "Они всего-навсего будут принимать заявления от жителей, передавать их наверх, сами ничего решать не будут".

"У нас еще будет длинный путь"

Несмотря на то, что Барвихинское сельское поселение вместе со своим советом депутатов и администрацией окончательно прекратят существование после 7 июня, Теняев говорит, что роль Демушкина очень важна.

"Сейчас будет создана ликвидационная комиссия, которая будет сдавать дела. И нам надо, чтобы был нормальный человек, который бы проверил деятельность администрации за все три года", - говорит Теняев.

Впрочем пока ничто не предвещает, что бывший организатор "Русских маршей" сможет кого-то проверить в здании администрации. Нелегитимным его назначение считает не только занимающий кабинет в администрации Потапчук, но и подмосковные власти в целом, и одинцовские - в частности.

Глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов назвал обнародованные Демушкиным бумаги о своем назначении фейком. "Спектакль, который происходит в администрации сельского поселения на руку только Дмитрию Демушкину, который возвращает свою узнаваемость в определенных кругах и не более того", - уверен Иванов. 8 мая он обратился в прокуратуру из-за назначения националиста.

"Нам ставят палки в колеса. Мы, конечно, будем делать все, что можем… Я вчера ездил в Думу, мы подписали кучу депутатских запросов. Мы вынуждены через федеральных депутатов Госдумы решать проблемы жителей", - жалуется Демушкин.

О своих планах после назначения территориального управления в Барвихе он не говорит, но не исключает будущего в политике.

"Видите, сначала тюрьма, потом администрация, завтра что угодно может быть. Даст бог, еще длинный путь у нас будет. У меня команда большая, тяжело быть лидером националистов в одиночку. Вот вы меня спросите в 2014-м или в 2016-м, куда мой следующий шаг будет, ну неужели я бы вам ответил - "в Матросскую тишину" в спецблок? Где мы сгодимся, там мы и будем", - размышляет Демушкин.