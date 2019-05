"Где сгодимся, там и будем". Что произошло в Барвихе и как там оказался Демушкин

View this post on Instagram

Считаю необходимым официально сообщить, что с марта 2016 года и по настоящее время обязанности руководителя администрации Барвихинского сельского поселения исполняет Герман Валерьевич Потапчук. Информация о назначении на эту должность националиста Дмитрия Демушкина, появившаяся в соцсетях и в СМИ, чистой воды провокация или фейк, как сейчас принято называть подобные «новости». Ни одного подлинного документа, подтверждающего это «назначение», не существует. Совет депутатов поселения также не принимал такого решения, и, соответственно, оно не может быть легитимным. Сам гражданин Дмитрий Демушкин в администрации поселения никогда не появлялся. Администрация Барвихинского сельского поселения в составе 15 сотрудников под руководством Германа Потапчука исполняет свои задачи в штатном ежедневном режиме. И я прошу СМИ не тиражировать информацию, не соответствующую действительности, не мешать работе администрации поселения и в целом Одинцовского городского округа. Копии незаконных документов, якобы подтверждающих назначение Дмитрия Демушкина, переданы в правоохранительные органы.