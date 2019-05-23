Беглый банкир Беджамов не хочет жить на 10 тысяч фунтов в неделю. На что он живет?

Правообладатель иллюстрации Aleksey Nikolskiy/TASS Image caption Георгий Беджамов с президентом России Владимиром Путиным

Экс-акционер рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка Георгий Беджамов, который сбежал из России сначала в Монако, а потом в Британию, хочет добиться от лондонского суда увеличения суммы, которую он может тратить каждую неделю, так как жить на 10 тысяч фунтов (около 815 тысяч рублей) ему "чрезвычайно сложно".

Представители банка, в которой до банкротства активно вкладывали деньги российские чиновники и бизнесмены, полагают, что он еще и затягивает процесс и не хочет предоставлять информацию о своих активах.

Что еще стало известно из разбирательств Беджамова и Внешпромбанка в суде Лондона?

24 мая бывший акционер Внешпромбанка Георгий Беджамов должен представить данные о своем финансовом состоянии - проще говоря, показать лондонскому суду, на что он живет. Эти данные запрашивают адвокаты Внешпромбанка, которые судятся с ним от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ - конкурсный управляющий банка).

Официально эти данные опубликованы не будут, сообщил Би-би-си представитель Внешпромбанка.

Лондонский суд уже больше месяца ждет от Беджамова данных о том, на какие средства он живет. В банке волнуются, что из-за постоянных отсрочек весь судебный процесс затянется на полгода. Защита бывшего банкира раз в несколько недель добивается отсрочки по раскрытию информации. В начале апреля защита попросила отсрочку из-за плохого состояния здоровья финансиста.

Срок раскрытия данных сдвигался до 10 мая, потом до 17 мая, но и тогда данные Беджамов не раскрыл. Срок был продлен до 24 мая.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Сестра Беджамова Лариса Маркус была приговорена почти к 9 годам лишения свободы

В среду 22 мая защита Беджамова попросила у суда продлить период, когда можно оспорить решение о заморозке активов. Она объяснила это тем, что Беджамов должен был продать долю в отеле, которым он владел.

Судья на этот раз в отсрочке отказала, объяснив это тем, что суд уже неоднократно давал защите дополнительное время.

Некоторые подробности жизни беглого банкира, которого в России суд считает одним из организаторов хищения из Внешпромбанка 113,5 млрд рублей (1,4 млрд фунтов), уже известны.

Георгий Беджамов уехал из России после ареста своей сестры Ларисы Маркус, возглавлявшей банк. Маркус и еще одна фигурантка дела - ее заместительница Екатерина Глушакова - признали себя виновными в хищении из банка более 113 млрд рублей в мае 2017 года. Маркус получила 8,5 лет лишения свободы, Глушакова - 4.

Беджамов же уехал сначала в Монако, а потом - в Лондон. Он находится в международном розыске.

27 марта 2019 года Высокий суд Лондона выпустил два приказа - о заморозке активов Беджамова по всему миру на сумму 1,34 млрд фунтов и о поиске активов. Среди арестованных активов - виллы в Италии и Франции, 33% пятизвездочного Badrutt's Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии и земля в Подмосковье, писали "Ведомости".

Кроме того, суд запретил Беджамову тратить более 10 тысяч фунтов в неделю. В эту сумму не входят расходы на аренду жилья. Из последних документов, с которыми ознакомилась Би-би-си, следует, что сейчас Беджамов платит за аренду недвижимости 767 тысяч фунтов стерлингов в год (около 63 тысяч в месяц).

На юристов и представительство ему разрешили тратить "разумную" сумму. Кроме того, суд постановил раскрыть активы стоимостью свыше 50 тысяч фунтов и за двое суток предупреждать истца об операциях на сумму выше 50 тысяч фунтов.

Беджамов уже пожаловался, что ему "чрезвычайно сложно" жить на 10 тысяч фунтов в неделю, и он собирается просить суд увеличить эту сумму. Об этом говорится в тексте выступления адвоката ВПБ Сэма Гудмана, которое есть у Би-би-си.

Кроме того, у представителей ВПБ есть основания полагать, что у Беджамова возникали проблемы с оплатой услуг юристов. Гудман на заседании суда заявил, что юристы Беджамова работали несколько недель, хотя он не переводил им деньги на счет.

Сам Беджамов в судебных документах поясняет, что закрыл сделку по продаже части своих активов, что позволяет ему и дальше пользоваться юридической помощью адвокатов. Его интересы представляет юрфирма Mishcon de Reya.

Русская служба Би-би-си направила запрос адвокатам Беджамова и ожидает ответа.

АСВ, в свою очередь, совместно с агентством "А1", инвестиционном подразделением "Альфа-банка", занимается поиском активов.

Управляющий партнер "А1" Андрей Елинсон в интервью Forbes объяснял, что все найденные активы будут арестованы. Однако Елинсон был не уверен, что у Беджамова есть активы почти на 1,4 млрд фунтов.

Громкая история краха Внешпромбанка

Внешпромбанк работал на российском рынке с 1995 года. После глобального финансового кризиса 2008 года активы банка начали резко увеличиваться: в 2009 году активы выросли вдвое, а в 2010 году еще в шесть раз. К ноябрю 2015 года банк поднялся со 136-го на 37-е место по объемам активов.

Бизнес банка после кризиса 2008 года был похож на финансовую пирамиду: деньгами новых клиентов якобы гасили обязательства перед старыми, писал РБК со ссылкой на источники.

Беджамов владел 22,91% компании "Промстройпроект", которой принадлежало 3,2% Внешпромбанка. Также он возглавлял Федерацию бобслея и скелетона.

Его сестре Ларисе Маркус принадлежало 7,5% банка напрямую, также она владела 23,53% "Промстройпроекта". В числе акционеров банка был экс-глава "Аэрофлота" и банка "Менатеп" Александр Зурабов, а также граждане Британии, Ливана, Кипра и другие.

Все закончилось в 2016 году, когда ЦБ отозвал лицензию у банка. Дыра в его балансе составила 216 млрд рублей. Перед этим в начале ноября 2015 года ЦБ провел плановую проверку и потребовал доначислить резервы на 6,2 млрд рублей.

Правообладатель иллюстрации Artem Korotayev/TASS Image caption Во Внешпромбанке хранили деньги многие российские чиновники и бизнесмены

По состоянию на 1 декабря 2015 года банк нарушил все нормативы по капиталу, 2 декабря организация привлекла пятилетний субординированный кредит на 3 млрд рублей у O1 Group Бориса Минца.

16 декабря в СМИ появились первые публикации, что у банка могут возникнуть сложности. В этот же день Внешпромбанк перестал проводить платежи, а на следующий - выдавать средства клиентам.

По официальной версии следствия, с мая 2009 года по декабрь 2015 года бывшие собственники и руководители Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома.

Это был один из самых громких отзывов лицензий с начала "банковской чистки" в России, в том числе и потому, что в нем держали деньги многие крупные российские бизнесмены, чиновники и их семьи, а также госорганы.

Forbes писал, что в банке были размещены деньги структур МИД России и Московской патриархии. Еще там были деньги жены министра обороны Сергея Шойгу, супруги вице-премьера Дмитрия Козака Натальи Квачевой, зятя главы "Транснефти" Николая Токарева Андрея Болотова, а также члена семьи руководителя ОКР Александра Жукова. По данным "Ведомостей", клиентами банка были госкомпании "Роснефть", "Роснефтегаз" и "Транснефть".

Forbes писал, что один из влиятельных кредиторов Внешпромбанка - крупный российский чиновник - прилетал к Беджамову в Монако и пытался уговорить его добровольно вернуть выведенные из банка деньги.

По данным издания, кредитор предлагал банкиру отдать в счет потерянных денег активы: яхты, долю в швейцарской гостинице, недвижимость во Франции, Италии и Прибалтике.

Беджамов после этого вылетел в Лондон и написал на кредитора заявление в полицию, рассказывал Forbes бизнесмен, знакомый с ситуацией.