Партия Зеленского встала под знамена либертарианства. Что думают об этом либертарианцы?

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Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук сказал, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" выбрала своей идеологией либертарианство. Русская служба Би-би-си обсудила заявление Стефанчука с членами Либертарианской партии России, чтобы понять, что он имел в виду.

"В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства", - сказал Стефанчук в интервью украинскому сайту lb.ua.

Журналисты и некоторые пользователи соцсетей отнеслись к заявлению со скепсисом. Русская служба Би-би-си спросила членов российской Либертарианской партии, увидели ли они в предвыборной программе Зеленского и анонсированных Стефанчуком мерах дух либертарианства, и уточнила у самого Стефанчука, что он имел в виду.

Михаил Светов, член Федерального комитета Либертарианской партии России, видеоблогер: "Это хороший либеральный текст"

Конкретно либертарианских вещей там [в интервью] не много, но некоторые вещи показались мне очень симпатичными, особенно мне понравилась идея, что лучше кому-то дать первый шанс, чем восьмой шанс политическим трупам.

Украина видела, как несмотря на два Майдана, власть оставалась в руках одних и тех же людей, абсолютно не менялись представители. Поэтому сам дух того, что написано в этом интервью, мне понравился.

Но конкретно либертарианского я там ничего не заметил - я скорее заметил такой системный либеральный подход про "умное" правительство и "умную" бюрократию, и о том, что роль государства нужно снижать. Много правильных и хороших слов, но что именно за ними будет стоять, пока непонятно. Не совсем понятны методы.

То, как расставлены акценты, - это заявления "за все хорошее, против всего плохого", такие тексты достаточно опасны в том смысле, что в них можно вложить что угодно. Понятно, что все хотят хорошего и никто не хочет плохого, но результат может быть каким угодно.

Он хочет, видимо, какую-то версию электронного правительства, чтобы связь граждан и политиков была обеспечена электронными средствами. Мне как раз это не очень понравилось, потому что это проект, о котором можно очень красиво говорить, но который жизни людей не очень сильно изменит.

Мне бы хотелось воспринимать эту реплику как путь если не к большей федерализации, то по крайней мере к усилению муниципальных властей, потому что это единственный способ добиться нормальной подотчетности власти гражданскому обществу - того, чего сейчас на Украине нет, так же как этого нет у нас из-за гиперцентрализации.

Все решения принимает Киев, так же как у нас все решения принимает Москва. Электронное правительство этого не изменит.

Он говорит о децентрализации, но самого главного не произносит. Он говорит о том, что хорошо бы усилить федерализм, хорошо бы ослабить администрацию президента, но как это сделать руками самого президента и парламента, который выбирается сейчас не по тому методу, который он называет, а по тому методу, по которому "Партия регионов" занимала большинство мест в Раде, - он не отвечает.

Я не вижу там слов, которые для меня кажутся важными, - про федерализацию и про сильные муниципалитеты.

Я бы не назвал эти обещания либертарианскими по духу, но очевидно это хороший либеральный текст.

Сергей Бойко, председатель федерального комитета Либертарианской партии России: "Будем смотреть по делам"

Нельзя сказать, что Зеленский во время избирательной кампании выдвигал какие-то чисто либертарианские тезисы, но у него в программе были некоторые моменты, которые укладываются в нашу логику.

Это уход от большого государства, минимизация вмешательства в дела граждан и рыночную экономику, которую во всяком случае Зеленский декларировал. Он декларировал такие вещи как снижение налогов, сокращение функции государства, переход к страховой медицине и ваучерной системе образования и так далее.

Если он реально будет реализовывать эти свои декларации, то мы можем получить такой же опыт рыночных реформ, который происходил при Саакашвили в Грузии.

Не скрывают, что за Саакашвили стоял Каха Бендукидзе. Он придерживался вполне либертарианских взглядов и соответственно продвигал вполне либертарианскую повестку. Здесь мы не видим каких-то фигур, которые идентифицируются нами как либертарианцы.

Заявить можно себя кем угодно. Будем смотреть по делам. Как он на практике это реализует.

Потому что на Украине с либертарианским движением достаточно сложно - оно раздробленное, атомизированное, и политических сил, которые мы могли бы идентифицировать как стопроцентно либертарианские, нет.

Надо не забывать, что там есть движение 5.10, связанное с господином Балашовым, который в последнее время тоже объявляет себя либертарианцем, там есть молодежные движения, различные центры и аналитические эксперты, которые продвигают либертарианскую повестку.

Пока мы слышали заявление человека, который отвечает за идеологию партии Зеленского. А надо не забывать, что это президент. Он занимает высший пост в стране, и они под этого президента создают партию, потому что, как я понимаю, реальная политическая структура там только в процессе создания.

Мы прекрасно понимаем, что часто бывает, когда партии создаются сверху - при помощи финансовых, бюрократических, административных ресурсов и так далее.

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко в среду вновь побеседовал с Русланом Стефанчуком и попросил его прояснить, что он имел в виду.

Святослав Хоменко: Так либертарианство или либерализм?

Руслан Стефанчук: Дело в том, что либертарианство включает в себя целый ряд течений либерального направления. Там есть и австрийская школа либеральной экономики, и много других. Мы творим на этих принципах свою собственную систему, потому что все понимают: где-то можно марихуану, а где-то нельзя, где-то какие-то другие вещи...

Мы выстраиваем свою идеологию, которая строится на подходах либеральной экономики, но она должна учитывать национальные особенности, нашу ментальность и традиции.

С.Х.: Кто ваши идеологические предтечи? Было ли что-то подобное в украинской, европейской, мировой политической мысли?

Р.С.: Понимаете, мы не собираемся писать монографию по либертарианству или либеральной экономике. Мы творим практические вещи, где мы пытаемся, взяв эту идеологию, предложить Украине самые лучшие шаги, самые лучшие модели, которые мы будем пробовать масштабировать в пределах страны.

Для нас очень важно, чтобы эти модели были: а) успешными в мире, б) соответствовали тем предпосылкам, которые сложились в Украине.

С.Х.: Но на кого вы похожи?

Р.С.: Мы похожи на то, что мы создадим свой путь, которого будут придерживаться другие.