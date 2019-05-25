Правообладатель иллюстрации IMGUR.COM Image caption "Я построю самый лучший песчаный замок в галактике!"

На шведском телеканале в прямом эфире шли дебаты правительства Швеции, а субтитры по случайности оказались из детского телешоу. Такие казусы случались и на телевидении других стран.

"Приветствую вас, земные существа,"- так начала дискуссию шведского правительства в прямом телеэфире министр окружающей среды страны, если верить субтитрам.

Министр образования пообещал "построить самый лучший песчаный замок в галактике", а премьер-министр страны Стефан Лёвен рассказал о новом изобретении - "фантастическом поезде-субмарине для динозавров!"

Поставленные по ошибке субтитры из детской передачи "преобразили" дебаты министров.

Правообладатель иллюстрации IMGUR.COM Image caption "Новейшее изобретение - фантастический поезд-субмарина для динозавров!"

Дебаты шли по телеканалу SVT2, а в это же время на SVT1 шел мультфильм, субтитры для которого по технической ошибке попали на другой канал.

Все это случилось в 2016 году, но тогда эта история осталась практически незамеченной. В январе этого года кадры шведских дебатов оказались на платформе Reddit.

Некоторые пользователи не понимали, почему это произошло только в этом году, но пост вышел в самый разгар дебатов и голосования в британском парламенте по соглашению о выходе из ЕС.

Правообладатель иллюстрации IMGUR.COM Image caption "Какой из них мне взять? Спрошу у своих кукол."

История со шведскими дебатами на данный момент одна из самых популярных на платформе Reddit. Мы решили вспомнить и про другие казусы, на других телеканалах мира.

Клан телепузиков

Правообладатель иллюстрации Ferdaus Shamim/Getty

За первым примером далеко от Швеции ходить не надо, дело было в Исландии.

Утром 25 октября 2012 года дети сели перед экранами, чтобы посмотреть на местном канале шоу "Телепузики" - приключения четырех плюшевых существ с антеннами на головах и экранами на животе. Но кто-то перепутал субтитры, и в передаче Ляля, По и другие персонажи детской передачи разговаривали цитатами из мафиозной драмы "Клан Сопрано".

Вот что увидели исландские малыши:

Правообладатель иллюстрации Svanhildur Holm Valsdottir

"Ты больше не мужчина."

Правообладатель иллюстрации Svanhildur Holm Valsdottir Image caption Svanhildur Holm Valsdottir

"На прошлой неделе я пришел домой и узнал, что ты убил нашу собаку."

Правообладатель иллюстрации Svanhildur Holm Valsdottir

"Ты убил собаку? Зачем?"

Телеканал никак не прокомментировал этот случай.

Молчание в прайм-тайме

Проблемы с трансляцией бывали и у Би-би-си.

Ведущий передачи BBC News at Ten, главного вечернего выпуска новостей страны, Хью Эдвардс молчал в прямом эфире четыре минуты.

Пользователи соцсетей начали бить тревогу: во время прямого эфира 11 раз показали заставку "Срочная новость" и самого Эдвардса, который молча сидел и готовился к выпуску программы.

После этого Хью рассказывал, что даже не думал, что он уже в прямом эфире, хотя какие-то сомнения были.

Позже после случившегося он выложил в "Твиттере" фото с банкой эля, которой "он будет наслаждаться после этого эфира".

Редактор передачи Пол Роялл объяснил случившееся технической неполадкой, которая возникла прямо перед выпуском шоу, а ведущий об этом не знал.

В соцсетях предположили, что так может выглядеть конец света: ведущий выходит в эфир и долго молча сидит с взволнованным лицом.

"Что делает собака в студии?"

Во время прямого эфира российского телеканала "МИР 24" в студию забежал большой лабрадор и попытался залезть к ведущей на стол.

Девушка немного испугалась, но продолжила вести программу, признавшись, что она больше любит кошек, чем собак.

Мнения пользователей соцсетей разделились: кто-то считал, что это все постановка, а кто-то переживал за ведущую.

Согласно заявлению телеканала, собака принадлежит семье из Бутова, которая приехала тогда на кастинг для съемок проморолика.

Я и есть прогноз погоды

Джессика Стар работала ведущей прогноза погоды на американском канале FOX 2.

В один прекрасный день она решила надеть свое любимое платье зеленого цвета. И в нем появилась в прямом эфире.

В итоге платье Джессики превратилось в метеорологическую карту США, к большой радости ее коллег.

"Это единственный цвет, который мы не можем носить на работу", - шутя пояснила ведущая.

Эти гигантские чайки из Австралии

Во время прямого эфира на австралийском телевидении за спиной у корреспондента появилась огромная чайка.

Ведущий телеканала Питер Хитчнер позже прокомментировал случившееся: "Я очень удивился, когда увидел на мониторе эту гигантскую штуку, шагающую позади меня. Засмеяться я не мог, потому что говорил о серьезных вещах. Зато в студии все валялись со смеху, но за камерами - чтобы я мог закончить репортаж".

В соцсетях шутя приветствовали новых повелителей эфира - огромных чаек.