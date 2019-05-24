Тысяча чертей! "Трем мушкетерам" стукнуло 175 лет

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Ему 18 лет. На нем выцветшая синяя куртка и берет с подобием пера. Он горяч, необуздан, наивен. Он ездит на желтовато-рыжем престарелом беарнском мерине и хочет во что бы то ни стало покорить величайший из городов.

Он - самый известный в мире гасконец. Его имя - д'Артаньян.

О его существовании мир узнал благодаря неутомимому перу французского писателя Александра Дюма. В весенние дни, 175 лет назад, в 1844 году в парижской газете Le Siècle впервые публиковался роман Дюма "Три мушкетера". Роман о головокружительных, авантюрных и романтичных приключениях д'Артаньяна и трех его друзей Атоса, Портоса и Арамиса.

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"Да, мы можем считать, что сообщили Франции о пяти с половиной веках ее истории больше, чем любой историк", - писал Александр Дюма в своих мемуарах.

История д'Артаньяна продолжилась в двух других романах трилогии "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя", но ни один из них не был так же популярен и любим как первый.

"Три мушкетера" выдержали сотни переизданий, роман экранизировали больше 100 раз и, что совершенно точно, экранизируют в будущем еще неоднократно.

Книги Дюма занимают одно из первых мест в мире среди всех художественных произведений по числу отпечатанных экземпляров. Счет идет на сотни миллионов книг.

Но вернемся к "Трем мушкетерам". Вы наверняка знаете почти наизусть и саму книгу, и несколько фильмов по ее мотивам, включая советскую ленту режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича "д'Артаньян и три мушкетера".

Русская служба Би-би-си подготовила для вас несколько хитрых вопросов на знание романа. Начнем?