Правообладатель иллюстрации Nkolay Galkin/TASS Image caption Алена Долецкая перешла с обычных сигарет на электронные, а затем вообще бросила курить

Накануне 31 мая, Всемирного дня без табака, более 100 организаций общественного здравоохранения и борьбы против курения из 48 стран обратились с призывом к компаниям Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat принять оперативные меры, чтобы ограничить скрытую рекламу табачных изделий на своих платформах.

В письме активисты опирались на исследование Рейтер, в котором говорится, что производитель сигарет Philip Morris использует молодых лидеров мнений в сети "Инстаграм" для продажи своей электронной системы для курения IQOS (устройства для нагревания табака, похожего на электронную сигарету).

Борцы с курением заявили, что социальные сети недостаточно следят за тем, какие товары продвигают лидеры мнений. Некоторых из них корпорации используют для продвижения продукции с никотином.

Онлайн-продажа электронных сигарет не ограничена в ряде стран, но соцсети утверждают, что у них есть политика, ограничивающая рекламу табачных изделий.

Борцы с курением в своем письме заявили, что открытое или скрытое спонсирование инфлюенсеров создает лазейку в политике онлайн-платформ.

"Кто-то, выражающий свое мнение"?

Компания Facebook и принадлежащая ей сеть "Инстаграм" изучают вопрос, чтобы понять, что и как можно улучшить, сказала пресс-секретарь корпорации Стефани Отвей.

"При разработке правил пользования для миллиардов пользователей компания должна проводить черту между рекламой, рекламными сообщениями и просто кем-то, выражающим свое мнение", - говорит Отвей.

Пресс-секретарь компании Twitter Элизабет Люк заявила Рейтер, что компания запрещает продвижение табачных изделий, аксессуаров и брендов по всему миру, но отказалась комментировать, включает ли это инфлюэнсеров.

В свою очередь, табачный гигант Philip Morris использовал молодых влиятельных инфлюэнсеров для продвижения своего устройства IQOS. 10 мая он сообщил, что она начал внутреннее расследование и приостановил все подобные кампании.

Серая зона закона

Однако новые посты от инфлюэнсеров, рекламирующих IQOS, появлялись в сетях и позднее.

В Египте, Польше, Армении, Италии и Иране за последнюю неделю появились публикации, в которых молодые мужчины и женщины используют эти устройства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В штаб-квартире Philip Morris утверждают, что делают всё для уменьшения числа курильщиков "обычных" сигарет

При этом пресс-служба Philip Morris также утверждает, что их кампания в соцсетях носит чисто информационный характер и табачный гигант информирует покупателей о вреде курения.

Компания-дистрибьютор IQOS в США - Altria уже заявляла, что отказывается от рекламы в социальных сетях. Но известно, что в марте этого года она искала через открытые HR-платформы специалиста по цифровому маркетингу для рекламы электронных сигарет.

Цифровая реклама табачных изделий остается серой зоной для регуляторов во всем мире. Правила публикации рекламных сообщений об изделиях с никотином в ряде стран были созданы еще до появления рекламных компаний в социальных сетях.

Всемирная организация здравоохранения, призывает страны всего мира полностью запретить рекламу табака. Но в докладе ВОЗ за 2018 год признаются проблемы, связанные с регулированием этой сферы.

"Привлекательный статус"?

Как объяснял Би-би-си научный сотрудник Центра исследования раковых заболеваний Fox Chase в Филадельфии Илья Серебрицкий, если общество махнет рукой на это "меньшее по отношению к обычным сигаретам зло", новые продукты с никотином могут стать очень популярны

"Если вместо того, чтобы то же самое количество курильщиков, которое есть сейчас, перешли на электронные сигареты и, может быть, часть из них бросили бы курить, возникнет ситуация, когда мы создадим привлекательный социальный статус курению. И мы получим большее количество курильщиков", - считает Серебрицкий.

В России IQOS также вёл активную рекламную кампанию с помощью лидеров мнений в соцсетях.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Певец и телеведущий Антон Лаврентьев активно делился опытом использования IQOS

Бывший главный редактор журналов Vogue Россия и Interview Алена Долецкая, певец и телеведущий Антон Лаврентьев, актриса Виктория Исакова, стилист Александр Рогов, актёр Константин Крюков - все они так или иначе положительно отзывались о своём опыте использования электронной системы курения.

Причём, как призналась Би-би-си Долецкая, в итоге она бросила курить окончательно, испытав "невероятное облегчение после 40 лет курения".

Подобно другим странам, изображения IQOS в личных аккаунтах инфлюэнсеров в России не попадает под федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Демонстрация курения в СМИ регулируется крайне жестко.