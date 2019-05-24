"Она была между молотом и наковальней": кто сочувствует Терезе Мэй

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Слезы Терезы Мэй при объявлении о скорой отставке с поста лидера тори - а затем и главы правительства - неожиданно вызвали немало сочувственных откликов.

Лидеры Евросоюза отнеслись к давно назревшему заявлению уважительно, хотя и без сожаления, отмечает европейский обозреватель Би-би-си в Брюсселе Катя Адлер. Мучительные переговоры об условиях выхода Британии из ЕС и вообще весь "брексит" давно надоели европейским лидерам, и они очень не хотят, чтобы сменщик Мэй возобновил давление на Европу и начал требовать пересмотра сделки.

В "Твиттере" уход Мэй уже назвали "Мэйкситом". Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретил новость без особой личной радости. Он назвал Мэй женщиной большой отваги, к которой он питает громадное уважение.

Пропустить Twitter пост , автор: @BBCkatyaadler Juncker reacts to #Mayexit - says he heard news « without personal joy » . Described the PM as a woman « of great courage for whom he has great respect « Added he would equally respect and establish working relations with any new Prime Minister whoever they may be.. #Brexit — katya adler (@BBCkatyaadler) 24 мая 2019 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон одним из первых выразил личное сочувствие и поддержку уходящему премьеру. "Она отважно боролась за осуществление "брексита". Она работала в интересах своей страны и с уважением к своиим европейским партнерам. Президент передает ей персональное послание поддержки и благодарности", - заявила пресс-секретарь Елисейского дворца.

Media playback is unsupported on your device Пять неловких моментов Терезы Мэй

"Она смелая женщина", - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать скорую отставку Мэй. Проблема была не в ней, добавил он, заметив, что условия "брексита" ЕС пересматривать не будет и после смены главы британского кабинета.

А Леон Варадкар, премьер Ирландии - государства ЕС, которого "брексит" касается напрямую из-за спорного вопроса ирландской границы, - заявил, что будет скучать по Терезе Мэй и ему жаль, что она уходит.

Варадкар считает новую фазу "брексита". которая наступит после ухода Мэй, потенциально очень опасной для Ирландии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сразу после новостей с Даунинг-стрит, 10 поспешил призвать Лондон к "организованному брекситу", очевидно имея ввиду то крыло Консервативной партии, которое выступает за выход из ЕС любой ценой безо всяких договоренностей. Курцу, скорее всего, и самому недолго осталось руководить правительством - после обнародования записей разговоров его заместителя с некоей посланницей из России ему пришлось обратиться к президенту Австрии с просьбой провести досрочные выборы.

Кремль не прокомментировал заявление Мэй, но представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на него лингвистической шуткой без каких-либо политических либо личных оценок.

Молитвы и сочувствие

До объявления премьер-министра Британии Терезы Мэй о скорой отставке с поста лидера тори - а затем и главы правительства - газеты и соцсети были полны едких и гневных выпадов в ее адрес. Как только прояснилась дата ее отставки, как сопартийцы, так и оппоненты внутри страны сумели найти слова симпатии.

Предыдущий премьер Джеймс Кэмерон. спешно ушедший в отставку после неожиданного исхода инициированного им же референдума, исходя из собственного опыта, предупредил. что впереди Мэй ждет период растерянности и фрустрации. Ее краткую речь, во время которой она не сдержала слез. Кэмерон назвал смелой и мощной.

Глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби похвалил стойкость Терезы Мэй и ее преданность общественному долгу: "Ее служение стране заслуживает восхищения и благодарности. Наступает время, когда нужно молиться за нее и ее мужа Филипа, который неустанно поддерживает ее, и за все ее окружение, чтобы обеспечить плавную передачу управления".

Лидер лейбористов Джереми Корбин, давно требовавший немедленной отставки Терезы Мэй, заявил, что понимает, в каком стрессе находилась глава правительства, и назвал правильным ее решение уйти. Корбин ожидаемо раскритиковал позиции Терезы Мэй на межпартийных переговорах и призвал немедлено объявить новые всеобщие выборы, чтобы избиратели, а не только Консервативная партия. участвовали в выборе нового лидера страны.

Даже уйдя с поста лидера тори и главы кабинета, Мэй останется депутатом Палаты общин и продолжит работу парламентария. В своем округе Мэйденхед в графстве Беркшир неподалеку от Лондона она остается популярной среди избирателей.

Image caption Жительница избирательного округа, который Тереза Мэй представляет в парламенте, считает, что премьер взвалила на себя непосильную ношу

"Она попала между молотом и наковальней", - говорит одна из жительниц округа, встреченная корреспондентом Би-би-си. Задача вывести Британию из Евросоюза с минимальным ущербом оказалась непомерной, говорят многие. и вряд ли кто-то другой в ее ситуации мог бы сделать больше.

Но соревнование между желающими попасть на освобождающееся место Терезы Мэй уже идет вовсю.

Среди фаворитов - бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. министро внутренних дел Саджид Джавид и целый ряд других консерваторов.

Впрочем, как уже говорят обозреватели, из-за особенностей политической процедуры и ожесточенностп борьбы процесс выбора преемника Терезы Мэй может затянуться на один-два месяца, а то и больше.