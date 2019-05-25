Ракета для Луны: во сколько обойдется России носитель сверхтяжелого класса
Стоимость создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса в России может составить 700-750 млрд рублей, сказал Би-би-си глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Создание всей системы - примерно 700-750 млрд рублей должна быть стоимость сверхтяжелого класса ракеты", - сказал Рогозин.
Это очень приблизительные цифры, оговорился он, точные появятся после проведения экспертиз, которые еще не завершены.
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Эти цифры примерно в два раза ниже той суммы, которую в 2016 году называл замглавы "Роскосмоса" Александр Иванов - вместе со строительством пусковой площадки стоимость программы составит 1,4 трлн рублей, говорил он.
Рогозин в четверг выступил перед студентами МГУ с лекцией, посвященной реформе "Роскосмоса". Значительную часть выступления он посвятил планам освоения Луны.
Главной проблемой программы строительства ракеты, как рассказал Рогозин Би-би-си, стало не столько создание носителя, сколько поиск полезной нагрузки большой массы для него.
Предшественник Рогозина Игорь Комаров в 2016 году говорил, что не видит смысла в строительстве сверхтяжелой ракеты из-за слишком высокой стоимости запуска, который, как он оценивал, составит около миллиарда долларов - и отсутствия полезной нагрузки.
"Этот проект не имеет коммерческого применения, - рассуждал Комаров. - В рамках существующих договоренностей, которые, я надеюсь, будут сохраняться, по использованию космоса и ограничению вооружений, не будет потребностей в нагрузках, в том числе и для военных целей".
Ракета для Луны
Выступая перед студентами, Рогозин рассказал о планах строительства сверхтяжелой ракеты в контексте российской лунной программы, для которой создается новый корабль, способный работать в дальнем космосе.
"Первый этап - это 103 тонны на низкую орбиту и 27 тонн к Луне. Новый транспортно-пилотируемый корабль, корабль нового поколения, который мы, я надеюсь, получим в 22 году, требует именно такой тяжелой ракеты. То есть ракета по грузоподъемности рассчитана именно на такой пилотируемый корабль", - сказал Рогозин.
В российской прессе появлялись сообщения о разработке двух сверхтяжелых ракет - "Енисея", грузоподъемностью около 100 тонн, и "Дона", запланированная грузоподъемность которого еще выше.
Цифры, которые назвал в своем выступлении Рогозин, соответствовали объявленным в прессе параметрам "Енисея".
"Дон", судя по публикациям в прессе, будет отличаться от "Енисея" наличием еще одной ступени.
По словам Рогозина, первая ступень ракеты - продолговатые ускорители, расположенные в нижней части ракеты - состоит из шести ракет "Союз-5", которые также разрабатываются в России.
По словам Рогозина, в 2029 году российские космонавты совершат облет вокруг Луны, годом позже планируется разместить на ней модули - и в том же году Россия совершит пилотируемый полет к Луне и высадку на нее.
"По образцу и подобию госпрограммы вооружения"
По словам Рогозина, финансированию программы мешает то, что значительная ее часть находится за временными пределами действующей Федеральной космической программы (ФПК).
Рогозин сказал Би-би-си, что предложит правительству изменить систему программ, объединив ФПК и некоторые федеральные целевые программы.
"Надо сделать единую государственную космическую программу. Она должна примерно быть построена по образцу и подобию госпрограммы вооружения", - сказал он.
Рогозин считает, что это позволит, в частности, решить проблему отсутствия полезной нагрузки для сверхтяжелых ракет.
"Вот сейчас у нас есть Федеральная космическая программа, она заканчивается в 2015 году. И я даже не могу начать планировать полезные нагрузки под "сверхтяж", потому что у меня нет физически документа, куда я мог бы поместить эти мероприятия", - пояснил он.
Америка ближе к Луне
В тот день, когда Рогозин читал лекцию в МГУ, в США глава НАСА Джим Брайденстайн официально объявил о начале воплощения программы полета на Луну - американское космическое агентство заключило контракт с компанией Maxar на строительство первого модуля лунной станции LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway - Лунная орбитальная платформа-шлюз).
В рамках этой программы американцы также создадут сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System.
Планируется, что новый модуль будет выведен на орбиту Луны в 2022 году, а спустя два года на спутник Земли должны высадиться американские астронавты.
В России ранее говорили, что будут участвовать в программе НАСА, однако сейчас, по словам Рогозина, перспективы российского участия в LOP-G неясны.
По словам главы "Роскосмоса", еще осенью НАСА планировали расширить российское участие в проекте вплоть до создания российского модуля на ней. "После заявления о том, что они хотят в 2024 году срочно высадить людей на Луну, проект окололунной станции зависает", - сказал Рогозин.
"По нашей информации, конгресс деньги пересматривает, они больше будут кидать денег на реализацию шоу с высадкой людей на Луну - и в меньшей степени денег пойдет на окололунную станцию. Будет ли она вообще, непонятно", - заключил глава "Роскосмоса".