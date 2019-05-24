"Есть угроза, рубанул - и все". Правительство России назвало условия для изоляции рунета

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Министерство коммуникаций и связи России подготовило проект постановления, в котором описано, как и при каких обстоятельствах возможно обеспечение автономной работы российского интернета. В нём перечислено три вида угроз, хотя конкретных примеров не дано. От чего власти пытаются защитить рунет?

Угрозы целостности

Сеть - это несколько компьютеров, которые обмениваются данными. Целостность сети - например, интернета, - нарушается, когда один компьютер не может передать данные другому. При этом сами компьютеры остаются исправными.

Под угрозами целостности рунета правительство, скорее всего, подразумевает сценарий, при котором Россию от интернета отключат другие страны. В этом случае данные, которые пользователи будут отправлять на зарубежные серверы, будут оставаться без ответа.

Хотя ни международные организации, регулирующие интернет, ни - за редким исключением - российское интернет-сообщество, не верят в то, что рунет можно отключить извне и что кто-то попытается это сделать.

2. Угрозы устойчивости

При таком сценарии страдают уже сами компьютеры. Типичный пример: сгорают серверы с информацией. В документе упоминаются такие угрозы устойчивости, как природные или техногенные катастрофы.

3. Угрозы безопасности

Здесь речь идет о попытке злоумышленников взломать оборудование провайдеров или, как говорится в документе, оказывают "дестабилизирующее информационное воздействие" на сеть. Целенаправленные кибератаки на сеть могут проводить как государственные, так и независимые хакерские группы. Как изнутри страны, так и из-за ее пределов.

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Пример: в 2003 году хакеры лишили интернета Южную Корею. Блэкаут длился несколько часов.

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин уже заявил, что "серьезную оценку" постановления об угрозах можно будет дать только после опубликования итоговых документов Роскомнадзора.

Насколько реальны угрозы?

Подобные угрозы возникают почти каждый день, но вряд ли они могу привести к отключению интернета в масштабах такой страны, как Россия, отмечает гендиректор компании Vee Security Александр Литреев.

"В основном нарушения в работе сети - это дело рук не каких-то государств и не часть гибридной войны, этим занимаются преступные группировки, хакеры-мошенники. Можно вспомнить вирус-вымогатель WannaCry. Да и сам Роскомнадзор в течение последних двух лет без эфемерных внешних агрессоров неплохо дестабилизируют работу сети в нашей стране".

"Лучший способ обеспечить стабильную работу Интернета для жителей нашей страны - не регулировать его, - продолжает эксперт. - За всю историю человечества не было ни одного прецедента, который бы показал, что регулирование сети приносит людям пользу. Напротив - опыт показывает ровно обратное: жители Китая испытывают дискомфорт при использовании Facebook [из-за блокировок], жители Ирана - трудности при доступе в Telegram".

"Этот документ - попытка написать хоть что-то, - комментирует создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club Филипп Кулин. - Поскольку разработать модели реальных угроз мы не можем, мы приведем какую-то категоризацию. Я бы не относился к этому серьезно. Важнее, что в этом документе многие полномочия, которые ко второму чтению [законопроекта] отдали правительству, вернулись Роскомнадзору. Такое подозрение, что единственное, что можно сделать с помощью этого документа - это отключить сеть там, где ее хочется отключить. Есть угроза, предупреждать никого не надо, рубанул - и все".

Закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России вступит в силу с ноября 2019 года, его необходимость обосновали возможной угрозой со стороны США.

21 марта операторы связи предупредили, что законопроект может повлечь технические сбои и ухудшение качества услуг. Кроме того, он затруднит развитие в России инновационных технологий, таких как интернет вещей.