Как перестать стесняться своего тела и стать звездой YouTube

Видео ее выступления на студенческих соревнованиях в январе 2019 года собрало более 40 млн просмотров на YouTube. Кейтлин Охаши, веселая и жизнерадостная, исполняет зажигательный танец в рамках вольной программы, за которую она, кстати, получила высшую оценку - 10 баллов.

Вряд ли кому-то глядя на нее в этот момент может прийти в голову, что еще недавно девушка стеснялась своего тела и была объектом насмешек.

Ее параметры 76-65-86, действительно, далеки от стандартов спортивной гимнастики.

"Мне говорили, что я не похожа на гимнастку. Говорили, что я, наверное, проглотила слона, что я выгляжу, как свинья" - вспоминает Кейтлин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За выступление в вольных упражнениях на Under Armour 2019 Collegiate Challenge Кейтлин Охаши получила наивысшие 10 баллов

Охаши начала заниматься гимнастикой в три года. Наивысшим достижением в ее спортивной карьере стала победа в Кубке Америки 2013 года над соотечественницей Симоной Байлс - теперь уже четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Но травма спины поставила крест на профессиональной карьере Кейтлин в спортивной гимнастике. В чем-то это даже принесло ей облегчение: "Команду смущало то, насколько я поправилась. Меня критиковали тренеры, на меня косо смотрели другие гимнастки. Сделать что-то с лишним весом мне не удавалось".

Восстановившись после травмы, она уже не могла рассчитывать на успех в профессиональных состязаниях.

Но, хотя это решение далось ей нелегко, девушка решила продолжать. Продолжать заниматься гимнастикой - не для того, чтобы сражаться за место в рейтингах, а чтобы научиться получать удовольствие от дела, которому она посвятила большую часть своей жизни.

Охаши поступила в университет и вернулась на помост в составе студенческой команды.

Еще одним вызовом для Кейтлин стало участие в движении за бодипозитив - течении, которое учит позитивно относиться к собственному телу вне зависимости от существующих стандартов красоты.

К участию в этом движении Охаши привела вся ее предыдущая спортивная карьера. По словам Кейтлин, специфика гимнастики заставляет юных спортсменок критически относиться к своему телу. Часто - неоправданно критично.

Причина - высокие требования, предъявляемые современным профессиональным спортом, эстетика спортивной гимнастики с ее максимально открытыми костюмами для соревнований, а также стереотипы зрительской аудитории.

"У нас, гимнасток, тело выставлено напоказ в этих купальниках для выступлений. Я всегда чувствовала себя в них неловко, рассматривая свое отражение в зеркале", - вспоминает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Видео с выступлением Кейтлин Охаши собрало на YouTube более 40 млн просмотров

"После травмы я набрала вес, мне было ужасно стыдно возвращаться в спортзал - мне казалось, что все пялятся на меня. Я ненавидела фотосессии, я ненавидела все в себе, - говорит она. - Даже дома я ощущала дискомфорт. У моей мамы подтянутая спортивная фигура, и когда она звала меня поплавать в бассейн, я отвечала, что ни за что не появлюсь перед ней в купальнике".

"Это своего рода форма насилия"

Фонд психического здоровья уделяет большое внимание изучению отношения людей к собственному телу. Его недавний опрос, в котором приняли участие 4500 взрослых жителей Великобритании, показал, что собственное тело вызывает беспокойство у каждого третьего.

По словам Охаши, которая начала заниматься гимнастикой в возрасте трех лет, постоянные комментарии других людей и пристальное внимание окружающих заставили ее стесняться своего тела, когда она стала подростком.

"Будучи спортсменкой, в какой-то момент ты привыкаешь к тому, что все смотрят на твое тело и оценивают его. А поскольку все друзья из твоего окружения переживают то же самое, это начинает казаться тебе нормальным, и ты уже ожидаешь такого отношения. Но сейчас мне кажется, что это своего рода форма насилия. Особенно это характерно для спорта высших достижений", - рассказывает Кейтлин Охаши.

Вспоминая себя подростком, она использует словосочетание "болезненно худая": "У нас с подружками были такие ненормальные забавы - ничего не есть. Для нас это была игра лишь потому, что мы не понимали, что мы делаем со своим организмом и насколько это опасно".

По словам доктора Джилл Оуэнс, дипломированного специалиста по спорту и физическим упражнениям, многие тренеры готовы подвергать своих воспитанников большему риску из-за акцента на внешности в спорте.

"В таких видах, как спортивная гимнастика, этот риск еще выше, - говорит она. - Здесь тренеру необходимо быть намного более осторожным, потому что худоба спортсменок не только считалась нормой с момента зарождения этой дисциплины, но и до сих пор имеет большое значение при выставлении оценок за выступления на соревнованиях".

"Мне нравится, что у меня большие руки"

В то время, как от гимнасток требуют, чтобы они были стройными и легкими, во многих других видах спорта нужна мышечная масса, которая редко ассоциируется с общепринятым понятием женственности.

Однин из таких видов спорта - гребля, представители (и представительницы) которой обычно отличаются высоким ростом и широкими плечами.

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виктория Торнли сначала испытывала определенные проблемы в отношениях со своим телом, но занятия греблей их изменили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктория Торнли (справа) выиграла серебро в гребле на двойках с Кэтрин Грейнджер на олимпиаде в Рио

"Прежде чем я начала заниматься греблей, я хотела стать моделью, - рассказывает она. - Я хотела быть очень худой и не хотела иметь рельефную мускулатуру. Многие юные гребцы, с которыми я разговариваю, рассуждают также. Но сейчас я действительно хочу наращивать мышцы!"

"Мне нравится, что у меня большие руки, мне нравится, когда я вижу, как на них проступают вены. Все это заставляет меня чувствовать себя все более сильной, хотя я и понимаю, что многие находят это непривлекательным", - говорит Виктория Торнли.

"Чувство комфорта в отношении с самим собой"

Кейтлин Охаши пережила переломный момент в восприятии собственного тела. Это произошло, когда она начала учиться в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где недавно получила дипломом специалиста по гендерным исследованиям.

Прежде всего, она заявила своему тренеру в университете, что "больше не хочет стать великой гимнасткой", потому что теперь она знает цену, которую пришлось бы за это заплатить.

И она получила поддержку, в которой она нуждалась, чтобы добиться успеха.

"Поступление в Калифорнийский университет, решение работать в службе психологической помощи, окружение из тренеров, для которых каждый воспитанник важен прежде всего как человек, и лишь потом как спортсмен, - все это сыграло важнейшую роль в моем личностном росте и обретении душевного равновесия ", - говорит Кейтлин.

"Теперь я хочу все то же самое дать остальным женщинам. Моя миссия - расширение прав и возможностей женщин. У всех индивидуальное телосложение, идеального тела не существует. То, к чему действительно стоит стремиться, - это чувство комфорта в отношении с самим собой. Ведь вы - это единственный человек, который живет в вашем теле 100% времени", - говорит она.