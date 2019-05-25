Хайтек в индустрии красоты: пять главных тенденций

Правообладатель иллюстрации P&G Image caption Could make-up printers be the shape of things to come?

Косметические бренды сегодня используют все достижения современных технологий - от виртуальной реальности до искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не потерять клиентов в условиях жесточайшей конкуренции. Но действительно ли полезны все эти технические ухищрения, или же это просто способ привлечь внимание потребителей?

Когда фирма L'Oreal заявила в прошлом году, что больше не ставит целью стать мировым лидером в сфере красоты, а хочет стать клмпанией номер один в сфере технологии красоты, это стало явными признаком перемен, происходящих в отрасли.

"Запросы женщин относительно косметических продуктов в последние 30-40 лет в принципе не менялись, но теперь новые технологии создали более взыскательного потребителя, - говорит Гив Балух, вице-президент технологического подразделения фирмы L'Oreal . - Они требуют более персонализированных и сложных продуктов, и мы должны удовлетворять этот спрос".

Так в чем заключаются основные тенденции технологического развития в этой сфере?

1. Персонализация и ИИ

Как говорит Гиви Балух, 50% женщин жалуются на то, что не могут найти крем-основу для кожи нужного оттенка, а женщины с более смуглой кожей особенно остро переживают отсутствие должного выбора.

Правообладатель иллюстрации Edouard NGUYEN Image caption Сканер Le Teint Particulier компании Lancome предлагает 20 000 оттенков тонального крема

Однако в магазинах невозможно держать на полках тысячи разных кремов с разными оттенками, отмечает он.

Вместо этого подразделение L'Oreal фирма Lancome использует теперь специальный аппарат под названием Teint Particulier, который автоматически определяет подходящую для данного оттенка кожи цветовую гамму крема, используя при этом алгоритмы ИИ.

Такие машины уже установлены в магазинах Selfridges и Harrods в Лондоне. Консультанты фирмы Lancome прежде всего определяют тон кожи клиента с помощью цифрового колориметра, выполненного в форме ручного сканера.

Правообладатель иллюстрации Lancome Image caption На основании полученных сканером данных устройство производит крем с индивидуальным оттенком

Затем полученные данные обрабатываются в компьютере, который с помощью особого алгоритма выбирает нужную гамму из 20 тысяч оттенков. После чего рецепт крема передается в машину, которая тут же смешивает нужные оттенки прямо в магазине.

"Это похоже на то, как в строительном магазине вам смешивают нужный цвет краски, только это намного более сложный процесс", - говорит Гив Балух.

Спрос на такую персонализированную косметику быстро растет. Почти половине клиентов нравится мысль о том, что тот или иной продукт синтезирован специально для них.

Однако флакончик крема объемом 30 мл, синтезированного машиной Le Teint Particulier, стоит 85 фунтов (примерно 7000 рублей), и многие считают, что дороговизна такой новой косметики идет во вред отрасли, отталкивая массового клиента.

2. Виртуальная примерочная

Всё больше косметических товаров продаются в онлайн-магазинах, и поэтому ведущие компании всё чаще прибегают к технологиям дополненной реальности для привлечения клиентов.

Развитие методов распознавания лиц и обработки изображений делают эти виртуальные слои, накладываемые на изображение пользователя, всё более точными и правдоподобными.

Правообладатель иллюстрации Twitter/ Modiface Image caption Германский магазин DM предлагает клиенткам программу, которая позволяет примерять новый макияж в виртуальном мире

Например, фирма Sephora применяет программу Virtual Artist, которая позволяет клиентам примерять тысячи оттенков губной помады или теней для глаз с помощью смартфонов или в киосках в магазинах.

Приложение анализирует строение лица клиента, отмечая положение губ и глаз, а затем отслеживая их движение в реальном времени. Программа затем принимает решение о том, куда именно надо наносить косметику.

Она также способна подбирать оттенки косметики под цвет кожи клиента. По данным компании, более 200 миллионов оттенков были опробованы клиентами после начала применения приложения Virtual Artist в 2016 году.

Но некоторые эксперты предупреждают, что такие программы не в состоянии полностью заменить собой реальный процесс выбора косметики.

Правообладатель иллюстрации Jamie Spence Image caption Меган МакДауэлл: приложения для смартфонов позволяют экспериментировать с новыми образами и идеями

Меган МакДауэлл, редактор по инновациям из журнала Vogue Business, согласна с тем, что такие приложения не могут быть на 100% точными, но при этом отмечает, что клиенты находят их полезными.

"В эпоху соцсетей типа Snapchat они имеют смысл, потому что люли привыкли, что смартфон применяет виртуальные фильтры при отображении лиц, - говорит она. - Они пользуются такими программами для экспериментирования с новыми стилями и внешностью, но часто и покупают косметику с помощью таких программ".

3. "Умный" уход за кожей

Правообладатель иллюстрации Olay

Доверите ли вы компьютеру оценку состояния вашей кожи? А вот устройство HiMirror, созданное тайваньской фирмой New Kinpo Group, претендует на то, чтобы стать "умным зеркалом", которое как раз и проводит такую оценку.

Каждый раз, когда вы запускаете устройство, оно фотографирует ваше лицо, а затем сканирует изображение, отмечая морщины, уровень пигментации, пористости и яркости кожи.

Затем устройство оценивает состояние всех этих параметров по особой шкале и выдает персональные рекомендации по подбору косметики.

Фирма Olay предлагает нечто подобное - приложение Skin Advisor для смартфонов, которое способно предсказать, как будет выглядеть лицо и кожа клиента в будущем.

Некоторые эксперты, впрочем, считают, что такие программы и устройства могут задевать чувства клиентов, давая не слишком высокие оценки. Есть данные о том, что они не всегда точно определяют дефекты кожи из-за плохого освещения или остатков косметики на лице.

4. Печатный макияж

Увидим ли мы роботов, которые будут уметь делать за нас макияж? Ряд устройств, появившихся в последние годы, дает основание считать, что рано или поздно это неизбежно.

Правообладатель иллюстрации Seymour Powell Image caption Устройство Élever спосоно само наносить на лицо специально подобранный макияж

Например, устройство Opté фирмы Proctor and Gamble, которое является по сути дело трехмерным принтером. Оно было продемонстрировано на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в этом году.

Устройство сканирует кожу лица и наносит точно отмеренные количества макияжа, чтобы скрыть морщины и прочие дефекты кожи.

Его крошечная камера делает 200 кадров в секунду, а микропроцессор анализирует полученные изображения. Затем микропринтер наносит крем на кожу лица.

Фирма P&G, которая планирует начать массовой производство этого изделия к 2020 году, говорит, что точность микропринтера настолько велика, что ему требуется сравнительно мало расходных материалов и поэтому расходы на такой макияж будет сравнительно невысокими.

Тем временем дизайн-бюро Seymour Powell недавно обнародовало концепт принтера, который позволит клиентам загружать выбранные в интернете варианты макияжа и сразу наносить их на лицо.

5. Трехмерный макияж: виртуальная косметика

Самым последним из достижений новой косметологии стала разработка виртуальной косметики, которую нет необходимости наносить на лицо: она призвана менять по желанию цифровой образ владелицы для использования в социальных сетях.

Одним из лидеров в этой области является парижанка Инес Марзет, более известная в соцсетях под именем Инес Альфа. Она создает виртуальные фильтры для актеров, музыкантов и моделей в сети Instagram.

Она также изготовила серию фильтров, которые можно загрузить для использования в сети Snapchat.

Многие из её фантастических образов приобрели колоссальную популярность в сетях.

"Они могут быть многоцветными, объемными или переливающимися, что невозможно в реальной жизни, - говорит Меган МакДауэлл. - Речь идет о том, что каждый теперь может иметь виртуального близнеца в социальных сетях, с которым можно позволить себе немного пошалить".